https://ria.ru/20240710/ukraina-1958826146.html

Генерал НАТО признал, что ВС России умело адаптируются к вызовам на Украине

Генерал НАТО признал, что ВС России умело адаптируются к вызовам на Украине - РИА Новости, 10.07.2024

Генерал НАТО признал, что ВС России умело адаптируются к вызовам на Украине

Глава Европейского командования США генерал Кристофер Каволи признал, что российские силы "умело адаптируются к вызовам", с которыми сталкиваются на Украине. РИА Новости, 10.07.2024

2024-07-10T19:12

2024-07-10T19:12

2024-07-10T19:12

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БРЮССЕЛЬ, 10 июл - РИА Новости. Глава Европейского командования США генерал Кристофер Каволи признал, что российские силы "умело адаптируются к вызовам", с которыми сталкиваются на Украине. "Россияне очень умело адаптируются технически и технологически ко многим вызовам, с которыми они сталкиваются на Украине", - сказал он, выступая на конференции в США, которую транслировал сайт НАТО. Он также добавил, что страны НАТО очень активно изучают происходящее на Украине, "развиваются и разрабатывают новые технологии". Также поступает и НАТО на своем уровне. "Мы также это внимательно изучаем. У нас есть несколько организаций, которые изучают войну на Украине", - сказала американский генерал. Он напомнил, что в Польше открыт специальный центр для обмена соответствующей информацией и опытом с украинскими военными.

https://ria.ru/20240617/ukraina-1953269328.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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в мире, сша, украина, польша, нато