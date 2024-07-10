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Генерал НАТО признал, что ВС России умело адаптируются к вызовам на Украине - РИА Новости, 10.07.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
19:12 10.07.2024
https://ria.ru/20240710/ukraina-1958826146.html
Генерал НАТО признал, что ВС России умело адаптируются к вызовам на Украине
Генерал НАТО признал, что ВС России умело адаптируются к вызовам на Украине - РИА Новости, 10.07.2024
Генерал НАТО признал, что ВС России умело адаптируются к вызовам на Украине
Глава Европейского командования США генерал Кристофер Каволи признал, что российские силы "умело адаптируются к вызовам", с которыми сталкиваются на Украине. РИА Новости, 10.07.2024
2024-07-10T19:12
2024-07-10T19:12
специальная военная операция на украине
в мире
сша
украина
польша
нато
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БРЮССЕЛЬ, 10 июл - РИА Новости. Глава Европейского командования США генерал Кристофер Каволи признал, что российские силы "умело адаптируются к вызовам", с которыми сталкиваются на Украине. "Россияне очень умело адаптируются технически и технологически ко многим вызовам, с которыми они сталкиваются на Украине", - сказал он, выступая на конференции в США, которую транслировал сайт НАТО. Он также добавил, что страны НАТО очень активно изучают происходящее на Украине, "развиваются и разрабатывают новые технологии". Также поступает и НАТО на своем уровне. "Мы также это внимательно изучаем. У нас есть несколько организаций, которые изучают войну на Украине", - сказала американский генерал. Он напомнил, что в Польше открыт специальный центр для обмена соответствующей информацией и опытом с украинскими военными.
https://ria.ru/20240617/ukraina-1953269328.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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в мире, сша, украина, польша, нато
Специальная военная операция на Украине, В мире, США, Украина, Польша, НАТО
Генерал НАТО признал, что ВС России умело адаптируются к вызовам на Украине

Главком НАТО в Европе признал, что ВС РФ умело адаптируются к вызовам на Украине

© РИА Новости / Александр Гальперин | Перейти в медиабанкБоевая стрельба по целям ВСУ
Боевая стрельба по целям ВСУ - РИА Новости, 1920, 10.07.2024
© РИА Новости / Александр Гальперин
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Боевая стрельба по целям ВСУ. Архивное фото
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БРЮССЕЛЬ, 10 июл - РИА Новости. Глава Европейского командования США генерал Кристофер Каволи признал, что российские силы "умело адаптируются к вызовам", с которыми сталкиваются на Украине.
"Россияне очень умело адаптируются технически и технологически ко многим вызовам, с которыми они сталкиваются на Украине", - сказал он, выступая на конференции в США, которую транслировал сайт НАТО.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 17.06.2024
НАТО оставила Украину без главного
17 июня, 08:00
Он также добавил, что страны НАТО очень активно изучают происходящее на Украине, "развиваются и разрабатывают новые технологии". Также поступает и НАТО на своем уровне. "Мы также это внимательно изучаем. У нас есть несколько организаций, которые изучают войну на Украине", - сказала американский генерал.
Он напомнил, что в Польше открыт специальный центр для обмена соответствующей информацией и опытом с украинскими военными.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
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