https://ria.ru/20240710/ukraina-1958826146.html
Генерал НАТО признал, что ВС России умело адаптируются к вызовам на Украине
Генерал НАТО признал, что ВС России умело адаптируются к вызовам на Украине - РИА Новости, 10.07.2024
Генерал НАТО признал, что ВС России умело адаптируются к вызовам на Украине
Глава Европейского командования США генерал Кристофер Каволи признал, что российские силы "умело адаптируются к вызовам", с которыми сталкиваются на Украине. РИА Новости, 10.07.2024
2024-07-10T19:12
2024-07-10T19:12
2024-07-10T19:12
специальная военная операция на украине
в мире
сша
украина
польша
нато
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/1e/1848352348_0:23:3072:1751_1920x0_80_0_0_ca4074a2d8a4a85a224a62ed1045a052.jpg
БРЮССЕЛЬ, 10 июл - РИА Новости. Глава Европейского командования США генерал Кристофер Каволи признал, что российские силы "умело адаптируются к вызовам", с которыми сталкиваются на Украине. "Россияне очень умело адаптируются технически и технологически ко многим вызовам, с которыми они сталкиваются на Украине", - сказал он, выступая на конференции в США, которую транслировал сайт НАТО. Он также добавил, что страны НАТО очень активно изучают происходящее на Украине, "развиваются и разрабатывают новые технологии". Также поступает и НАТО на своем уровне. "Мы также это внимательно изучаем. У нас есть несколько организаций, которые изучают войну на Украине", - сказала американский генерал. Он напомнил, что в Польше открыт специальный центр для обмена соответствующей информацией и опытом с украинскими военными.
https://ria.ru/20240617/ukraina-1953269328.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
сша
украина
польша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/1e/1848352348_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_118545ab6fc5eecfa9416ec913931167.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, украина, польша, нато
Специальная военная операция на Украине, В мире, США, Украина, Польша, НАТО
Генерал НАТО признал, что ВС России умело адаптируются к вызовам на Украине
Главком НАТО в Европе признал, что ВС РФ умело адаптируются к вызовам на Украине