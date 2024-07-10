https://ria.ru/20240710/ukraina-1958787142.html

На Украине сожгли еще четыре автомобиля военных

На Украине сожгли еще четыре автомобиля военных - РИА Новости, 10.07.2024

На Украине сожгли еще четыре автомобиля военных

Неизвестные ночью сожгли четыре автомобиля военнослужащих в Одессе, Ровно и Львове, сообщает украинское издание "Страна" со ссылкой на правоохранительные... РИА Новости, 10.07.2024

2024-07-10T16:59

2024-07-10T16:59

2024-07-10T16:59

в мире

одесса

ровно

львов

вооруженные силы украины

https://cdnn21.img.ria.ru/images/15813/05/158130596_0:0:360:203_1920x0_80_0_0_854e4745782c7f264eb573b4456e1c10.jpg

МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Неизвестные ночью сожгли четыре автомобиля военнослужащих в Одессе, Ровно и Львове, сообщает украинское издание "Страна" со ссылкой на правоохранительные органы. Ранее украинские СМИ сообщали, что в стране начали поджигать автомобили военных, принимая их за транспорт сотрудников военкоматов. "Сегодня ночью на Украине сожгли четыре автомобиля военнослужащих. Об этом "Стране" рассказал источник в правоохранительных органах", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале издания. Как уточняет издание, во Львове сгоревшего автомобиля военнослужащего 80 отдельной штурмовой бригады обнаружили две бутылки с керосином. В Одессе ночью сожгли сразу две машины военных. В Ровно сгорел автомобиль, который волонтеры привезли для передачи ВСУ. По всем четырем фактам возбуждены дела по статье о препятствовании деятельности ВСУ. В интернете широко распространены видео силовой мобилизации, на которых представители украинских военкоматов увозят мужчин в микроавтобусах, нередко избивая задержанных и применяя к ним силу. Закон об усилении мобилизации на Украине вступил в силу 18 мая. Документ обязывает всех военнообязанных в течение 60 дней с момента вступления в силу обновить свои данные в военкомате. Для этого нужно прийти в военкомат лично или зарегистрироваться в "электронном кабинете призывника". Повестка будет считаться врученной, даже если призывник не видел ее лично: датой "вручения" повестки будет считаться дата, когда в документе был проставлен штамп о невозможности личного вручения. В законопроекте прописано, что военнообязанные должны постоянно носить с собой военный билет и предъявлять его по первому требованию сотрудников военкомата, полиции. Уклонистов могут лишить права управления автомобилем. Сроки демобилизации в документе не прописаны. Эту норму изъяли из документа, что у ряда депутатов вызвало негодование.

https://ria.ru/20240702/odessa-1956896130.html

https://ria.ru/20240710/infrastruktura-1958673703.html

https://ria.ru/20240709/odessa-1958445906.html

одесса

ровно

львов

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, одесса, ровно, львов, вооруженные силы украины