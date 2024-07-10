https://ria.ru/20240710/ukraina-1958786429.html
Запад намерен снабдить Украину эскадрильями истребителей F-16
Запад намерен снабдить Украину эскадрильями истребителей F-16 - РИА Новости, 10.07.2024
Запад намерен снабдить Украину эскадрильями истребителей F-16
Западные союзники намерены снабдить Украину целыми "эскадрильями" современных истребителей американского производства F-16, говорится в совместном заявлении... РИА Новости, 10.07.2024
2024-07-10T16:57
2024-07-10T16:57
2024-07-10T16:59
украина
сша
нидерланды
f-16
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/0a/1958782861_75:253:3188:2004_1920x0_80_0_0_4f991bb1782dd38193184f354823b3b4.jpg
ВАШИНГТОН, 10 июл – РИА Новости. Западные союзники намерены снабдить Украину целыми "эскадрильями" современных истребителей американского производства F-16, говорится в совместном заявлении лидеров США, Нидерландов и Дании. Они объявили, что уже начали передачу первых таких самолетов с тем, чтобы украинские военные смогли приступить к их применению уже этим летом. "Мы привержены дальнейшему укреплению военно-воздушных возможностей Украины, что будет включать эскадрильи современных многоцелевых самолетов F-16 четвертого поколения", - сказано в заявлении. Коалиция, по словам лидеров, намерена помогать с их содержанием, вооружением и подготовкой летчиков.
https://ria.ru/20240708/f-16-1958116511.html
украина
сша
нидерланды
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/0a/1958782861_138:0:2810:2004_1920x0_80_0_0_60b335fa3ce2a8f654062e6f6b4fb3f3.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
украина, сша, нидерланды, f-16
Украина, США, Нидерланды, F-16
Запад намерен снабдить Украину эскадрильями истребителей F-16
США, Нидерланды и Дания договорились о передаче Украине американских F-16
ВАШИНГТОН, 10 июл – РИА Новости. Западные союзники намерены снабдить Украину целыми "эскадрильями" современных истребителей американского производства F-16, говорится в совместном заявлении лидеров США, Нидерландов и Дании.
Они объявили, что уже начали передачу первых таких самолетов с тем, чтобы украинские военные смогли приступить к их применению уже этим летом.
«
"Мы привержены дальнейшему укреплению военно-воздушных возможностей Украины, что будет включать эскадрильи современных многоцелевых самолетов F-16 четвертого поколения", - сказано в заявлении.
Коалиция, по словам лидеров, намерена помогать с их содержанием, вооружением и подготовкой летчиков.