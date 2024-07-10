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Запад намерен снабдить Украину эскадрильями истребителей F-16 - РИА Новости, 10.07.2024
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16:57 10.07.2024 (обновлено: 16:59 10.07.2024)
https://ria.ru/20240710/ukraina-1958786429.html
Запад намерен снабдить Украину эскадрильями истребителей F-16
Запад намерен снабдить Украину эскадрильями истребителей F-16 - РИА Новости, 10.07.2024
Запад намерен снабдить Украину эскадрильями истребителей F-16
Западные союзники намерены снабдить Украину целыми "эскадрильями" современных истребителей американского производства F-16, говорится в совместном заявлении... РИА Новости, 10.07.2024
2024-07-10T16:57
2024-07-10T16:59
украина
сша
нидерланды
f-16
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ВАШИНГТОН, 10 июл – РИА Новости. Западные союзники намерены снабдить Украину целыми "эскадрильями" современных истребителей американского производства F-16, говорится в совместном заявлении лидеров США, Нидерландов и Дании. Они объявили, что уже начали передачу первых таких самолетов с тем, чтобы украинские военные смогли приступить к их применению уже этим летом. "Мы привержены дальнейшему укреплению военно-воздушных возможностей Украины, что будет включать эскадрильи современных многоцелевых самолетов F-16 четвертого поколения", - сказано в заявлении. Коалиция, по словам лидеров, намерена помогать с их содержанием, вооружением и подготовкой летчиков.
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украина, сша, нидерланды, f-16
Украина, США, Нидерланды, F-16
Запад намерен снабдить Украину эскадрильями истребителей F-16

США, Нидерланды и Дания договорились о передаче Украине американских F-16

© AP Photo / Luca BrunoАмериканские истребители F-16
Американские истребители F-16 - РИА Новости, 1920, 10.07.2024
© AP Photo / Luca Bruno
Американские истребители F-16. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 10 июл – РИА Новости. Западные союзники намерены снабдить Украину целыми "эскадрильями" современных истребителей американского производства F-16, говорится в совместном заявлении лидеров США, Нидерландов и Дании.
Они объявили, что уже начали передачу первых таких самолетов с тем, чтобы украинские военные смогли приступить к их применению уже этим летом.
«
"Мы привержены дальнейшему укреплению военно-воздушных возможностей Украины, что будет включать эскадрильи современных многоцелевых самолетов F-16 четвертого поколения", - сказано в заявлении.
Коалиция, по словам лидеров, намерена помогать с их содержанием, вооружением и подготовкой летчиков.
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