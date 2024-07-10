https://ria.ru/20240710/ukraina-1958786429.html

Запад намерен снабдить Украину эскадрильями истребителей F-16

Запад намерен снабдить Украину эскадрильями истребителей F-16 - РИА Новости, 10.07.2024

Запад намерен снабдить Украину эскадрильями истребителей F-16

Западные союзники намерены снабдить Украину целыми "эскадрильями" современных истребителей американского производства F-16, говорится в совместном заявлении... РИА Новости, 10.07.2024

2024-07-10T16:57

2024-07-10T16:57

2024-07-10T16:59

украина

сша

нидерланды

f-16

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ВАШИНГТОН, 10 июл – РИА Новости. Западные союзники намерены снабдить Украину целыми "эскадрильями" современных истребителей американского производства F-16, говорится в совместном заявлении лидеров США, Нидерландов и Дании. Они объявили, что уже начали передачу первых таких самолетов с тем, чтобы украинские военные смогли приступить к их применению уже этим летом. "Мы привержены дальнейшему укреплению военно-воздушных возможностей Украины, что будет включать эскадрильи современных многоцелевых самолетов F-16 четвертого поколения", - сказано в заявлении. Коалиция, по словам лидеров, намерена помогать с их содержанием, вооружением и подготовкой летчиков.

https://ria.ru/20240708/f-16-1958116511.html

украина

сша

нидерланды

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украина, сша, нидерланды, f-16