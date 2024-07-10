Украина сможет задействовать F-16 уже этим летом, заявил Блинкен
Блинкен: США и союзники прямо сейчас направляют Украине истребители F-16
© AP Photo / Luca BrunoАмериканские истребители F-16
© AP Photo / Luca Bruno
Американские истребители F-16. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 10 июл — РИА Новости. США и союзники уже начали передавать Украине американские истребители F-16, сообщил госсекретарь Энтони Блинкен на мероприятии в рамках юбилейного саммита НАТО в Вашингтоне.
"Пока мы сейчас говорим, идет передача истребителей F-16 из Дании, Нидерландов. Эти истребители будут летать в украинском небе этим летом", — сказал дипломат.
Как говорится в совместном заявлении лидеров США, Нидерландов и Дании, союзники намерены снабдить Украину эскадрильями F-16, коалиция будет помогать с их содержанием, вооружением и подготовкой летчиков.
В прошлом году Нидерланды и Дания согласились предоставить ВСУ истребители F-16. Примерно в это же время началась подготовка украинских пилотов. Так, нидерландский министр обороны Кайса Оллонгрен заявляла, что первые самолеты передадут летом 2024-го. А глава датского МИД Ларс Лекке Расмуссен в мае уточнил, что Копенгаген разрешит Украине использовать F-16 для ударов по России.
Министр иностранных дел Бельгии Аджа Лябиб, в свою очередь, анонсировала поставки 30 таких самолетов киевскому режиму до 2028-го, первые из них должны поступить в этом году.
По словам главы МИД Сергея Лаврова, Москва будет рассматривать передачу этих истребителей как преднамеренный сигнал НАТО в ядерной сфере. Тем не менее их появление на Украине никак не изменит ситуацию на линии боевого соприкосновения, истребители будут уничтожаться так же, как и другие виды вооружений, указал он.
Как подчеркивал глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов, если F-16 будут принимать участие в боевых вылетах, то и они, и аэродромы базирования станут законной целью для российских Вооруженных сил.