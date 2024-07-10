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Украина сможет задействовать F-16 уже этим летом, заявил Блинкен - РИА Новости, 10.07.2024
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16:25 10.07.2024 (обновлено: 17:00 10.07.2024)
https://ria.ru/20240710/ukraina-1958778623.html
Украина сможет задействовать F-16 уже этим летом, заявил Блинкен
Украина сможет задействовать F-16 уже этим летом, заявил Блинкен - РИА Новости, 10.07.2024
Украина сможет задействовать F-16 уже этим летом, заявил Блинкен
США и союзники уже начали передавать Украине американские истребители F-16, сообщил госсекретарь Энтони Блинкен на мероприятии в рамках юбилейного саммита НАТО... РИА Новости, 10.07.2024
2024-07-10T16:25
2024-07-10T17:00
сша
украина
киев
f-16
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ВАШИНГТОН, 10 июл — РИА Новости. США и союзники уже начали передавать Украине американские истребители F-16, сообщил госсекретарь Энтони Блинкен на мероприятии в рамках юбилейного саммита НАТО в Вашингтоне."Пока мы сейчас говорим, идет передача истребителей F-16 из Дании, Нидерландов. Эти истребители будут летать в украинском небе этим летом", — сказал дипломат.Как говорится в совместном заявлении лидеров США, Нидерландов и Дании, союзники намерены снабдить Украину эскадрильями F-16, коалиция будет помогать с их содержанием, вооружением и подготовкой летчиков.В прошлом году Нидерланды и Дания согласились предоставить ВСУ истребители F-16. Примерно в это же время началась подготовка украинских пилотов. Так, нидерландский министр обороны Кайса Оллонгрен заявляла, что первые самолеты передадут летом 2024-го. А глава датского МИД Ларс Лекке Расмуссен в мае уточнил, что Копенгаген разрешит Украине использовать F-16 для ударов по России.Министр иностранных дел Бельгии Аджа Лябиб, в свою очередь, анонсировала поставки 30 таких самолетов киевскому режиму до 2028-го, первые из них должны поступить в этом году.По словам главы МИД Сергея Лаврова, Москва будет рассматривать передачу этих истребителей как преднамеренный сигнал НАТО в ядерной сфере. Тем не менее их появление на Украине никак не изменит ситуацию на линии боевого соприкосновения, истребители будут уничтожаться так же, как и другие виды вооружений, указал он.Как подчеркивал глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов, если F-16 будут принимать участие в боевых вылетах, то и они, и аэродромы базирования станут законной целью для российских Вооруженных сил.
https://ria.ru/20240705/svo-1957423093.html
https://ria.ru/20240710/f-16-1958665727.html
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сша
украина
киев
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сша, украина, киев, f-16
США, Украина, Киев, F-16
Украина сможет задействовать F-16 уже этим летом, заявил Блинкен

Блинкен: США и союзники прямо сейчас направляют Украине истребители F-16

© AP Photo / Luca BrunoАмериканские истребители F-16
Американские истребители F-16 - РИА Новости, 1920, 10.07.2024
© AP Photo / Luca Bruno
Американские истребители F-16. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 10 июл — РИА Новости. США и союзники уже начали передавать Украине американские истребители F-16, сообщил госсекретарь Энтони Блинкен на мероприятии в рамках юбилейного саммита НАТО в Вашингтоне.
"Пока мы сейчас говорим, идет передача истребителей F-16 из Дании, Нидерландов. Эти истребители будут летать в украинском небе этим летом", — сказал дипломат.
Удар оперативно-тактическим ракетным комплексом Искандер - РИА Новости, 1920, 05.07.2024
"Очень плохой день для ВСУ". Россия показала, как будет уничтожать F-16
5 июля, 08:00
Как говорится в совместном заявлении лидеров США, Нидерландов и Дании, союзники намерены снабдить Украину эскадрильями F-16, коалиция будет помогать с их содержанием, вооружением и подготовкой летчиков.
В прошлом году Нидерланды и Дания согласились предоставить ВСУ истребители F-16. Примерно в это же время началась подготовка украинских пилотов. Так, нидерландский министр обороны Кайса Оллонгрен заявляла, что первые самолеты передадут летом 2024-го. А глава датского МИД Ларс Лекке Расмуссен в мае уточнил, что Копенгаген разрешит Украине использовать F-16 для ударов по России.
Министр иностранных дел Бельгии Аджа Лябиб, в свою очередь, анонсировала поставки 30 таких самолетов киевскому режиму до 2028-го, первые из них должны поступить в этом году.
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Зеленский призвал Запад передать Украине 128 истребителей F-16
Вчера, 07:58
По словам главы МИД Сергея Лаврова, Москва будет рассматривать передачу этих истребителей как преднамеренный сигнал НАТО в ядерной сфере. Тем не менее их появление на Украине никак не изменит ситуацию на линии боевого соприкосновения, истребители будут уничтожаться так же, как и другие виды вооружений, указал он.
Как подчеркивал глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов, если F-16 будут принимать участие в боевых вылетах, то и они, и аэродромы базирования станут законной целью для российских Вооруженных сил.
Истребитель F-16 - РИА Новости, 1920, 10.07.2024
Норвегия передаст Украине шесть истребителей F-16
Вчера, 14:48
 
СШАУкраинаКиевF-16
 
 
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