https://ria.ru/20240710/ukraina-1958776491.html

На Украине создали батальон из осужденных

На Украине создали батальон из осужденных - РИА Новости, 10.07.2024

На Украине создали батальон из осужденных

В украинских войсках в составе 24-й отдельной механизированной бригады создали батальон из осужденных, который насчитывает от 400 до 800 военных, сообщает... РИА Новости, 10.07.2024

2024-07-10T16:17

2024-07-10T16:17

2024-07-10T16:20

украина

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. В украинских войсках в составе 24-й отдельной механизированной бригады создали батальон из осужденных, который насчитывает от 400 до 800 военных, сообщает украинское издание "Судебно-юридическая газета". "В составе 24 ОМБр (отельной механизированной бригады) имени короля Даниила сформировали батальон "Характерники", состоящий из людей, отбывавших наказание в тюрьмах и захотевших стать на защиту государства. Об этом сообщает пресс-служба бригады", - сообщает издание. Издание уточняет, что осужденные приняли военную присягу и в скором времени начнут выполнять боевые задания. Владимир Зеленский 17 мая подписал законопроект о мобилизации осужденных, который предусматривает, что во время проведения мобилизации или действия военного положения к лицам, отбывающим наказание в виде ограничения свободы или лишения свободы на определенный срок, судом может быть применено условно-досрочное увольнение (УДО) для прохождения ими военной службы за контрактом. Замминистра юстиции Украины Елена Высоцкая 17 мая сообщила, что более 4,5 тысячи осужденных граждан Украины готовы отправиться на фронт по контракту, при этом одной из главных проблем в этом контексте является отсутствие мотивации среди обозначенного контингента. На Украине с 24 февраля 2022 года введён режим военного положения, на следующий день Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд из страны мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен. За уклонение от военной службы во время мобилизации на Украине предусмотрено наказание до пяти лет лишения свободы. Повестку могут вручить в разных местах. Появлялись видео, как это делают на улицах, на автозаправках и в кафе. В октябре журнал Time со ссылкой на помощника Зеленского сообщал, что ряды украинских войск настолько поредели, что военкоматы были вынуждены призывать людей, чей средний возраст составляет 43 года.

https://ria.ru/20240617/vsu-1953309477.html

https://ria.ru/20240701/welt-1956727786.html

https://ria.ru/20240527/prestupniki-1948787369.html

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украина, вооруженные силы украины