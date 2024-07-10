Рейтинг@Mail.ru
На Украине создали батальон из осужденных - РИА Новости, 10.07.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:17 10.07.2024 (обновлено: 16:20 10.07.2024)
https://ria.ru/20240710/ukraina-1958776491.html
На Украине создали батальон из осужденных
На Украине создали батальон из осужденных - РИА Новости, 10.07.2024
На Украине создали батальон из осужденных
В украинских войсках в составе 24-й отдельной механизированной бригады создали батальон из осужденных, который насчитывает от 400 до 800 военных, сообщает... РИА Новости, 10.07.2024
2024-07-10T16:17
2024-07-10T16:20
украина
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155639/94/1556399423_0:229:3233:2048_1920x0_80_0_0_d517c0baf88185dc8989c10b636bfff7.jpg
МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. В украинских войсках в составе 24-й отдельной механизированной бригады создали батальон из осужденных, который насчитывает от 400 до 800 военных, сообщает украинское издание "Судебно-юридическая газета". "В составе 24 ОМБр (отельной механизированной бригады) имени короля Даниила сформировали батальон "Характерники", состоящий из людей, отбывавших наказание в тюрьмах и захотевших стать на защиту государства. Об этом сообщает пресс-служба бригады", - сообщает издание. Издание уточняет, что осужденные приняли военную присягу и в скором времени начнут выполнять боевые задания. Владимир Зеленский 17 мая подписал законопроект о мобилизации осужденных, который предусматривает, что во время проведения мобилизации или действия военного положения к лицам, отбывающим наказание в виде ограничения свободы или лишения свободы на определенный срок, судом может быть применено условно-досрочное увольнение (УДО) для прохождения ими военной службы за контрактом. Замминистра юстиции Украины Елена Высоцкая 17 мая сообщила, что более 4,5 тысячи осужденных граждан Украины готовы отправиться на фронт по контракту, при этом одной из главных проблем в этом контексте является отсутствие мотивации среди обозначенного контингента. На Украине с 24 февраля 2022 года введён режим военного положения, на следующий день Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд из страны мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен. За уклонение от военной службы во время мобилизации на Украине предусмотрено наказание до пяти лет лишения свободы. Повестку могут вручить в разных местах. Появлялись видео, как это делают на улицах, на автозаправках и в кафе. В октябре журнал Time со ссылкой на помощника Зеленского сообщал, что ряды украинских войск настолько поредели, что военкоматы были вынуждены призывать людей, чей средний возраст составляет 43 года.
https://ria.ru/20240617/vsu-1953309477.html
https://ria.ru/20240701/welt-1956727786.html
https://ria.ru/20240527/prestupniki-1948787369.html
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155639/94/1556399423_292:0:3023:2048_1920x0_80_0_0_d8b6fb6dd89b168ea976ac01a1a1e91f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
украина, вооруженные силы украины
Украина, Вооруженные силы Украины
На Украине создали батальон из осужденных

"Судебно-юридическая газета": на Украине создали батальон из осужденных

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкКиевский следственный изолятор (Лукьяновский СИЗО) в Киеве
Киевский следственный изолятор (Лукьяновский СИЗО) в Киеве - РИА Новости, 1920, 10.07.2024
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в медиабанк
Киевский следственный изолятор (Лукьяновский СИЗО) в Киеве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. В украинских войсках в составе 24-й отдельной механизированной бригады создали батальон из осужденных, который насчитывает от 400 до 800 военных, сообщает украинское издание "Судебно-юридическая газета".
«
"В составе 24 ОМБр (отельной механизированной бригады) имени короля Даниила сформировали батальон "Характерники", состоящий из людей, отбывавших наказание в тюрьмах и захотевших стать на защиту государства. Об этом сообщает пресс-служба бригады", - сообщает издание.
ВСУ - РИА Новости, 1920, 17.06.2024
WP назвала число осужденных, поступивших на службу в ВСУ
17 июня, 05:23
Издание уточняет, что осужденные приняли военную присягу и в скором времени начнут выполнять боевые задания.
Владимир Зеленский 17 мая подписал законопроект о мобилизации осужденных, который предусматривает, что во время проведения мобилизации или действия военного положения к лицам, отбывающим наказание в виде ограничения свободы или лишения свободы на определенный срок, судом может быть применено условно-досрочное увольнение (УДО) для прохождения ими военной службы за контрактом.
Харьков - РИА Новости, 1920, 01.07.2024
Украина сильно отстает от плана мобилизации, пишут СМИ
1 июля, 19:05
Замминистра юстиции Украины Елена Высоцкая 17 мая сообщила, что более 4,5 тысячи осужденных граждан Украины готовы отправиться на фронт по контракту, при этом одной из главных проблем в этом контексте является отсутствие мотивации среди обозначенного контингента.
На Украине с 24 февраля 2022 года введён режим военного положения, на следующий день Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд из страны мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен. За уклонение от военной службы во время мобилизации на Украине предусмотрено наказание до пяти лет лишения свободы. Повестку могут вручить в разных местах. Появлялись видео, как это делают на улицах, на автозаправках и в кафе. В октябре журнал Time со ссылкой на помощника Зеленского сообщал, что ряды украинских войск настолько поредели, что военкоматы были вынуждены призывать людей, чей средний возраст составляет 43 года.
Обучение украинских военных - РИА Новости, 1920, 27.05.2024
Киев раскрыл, где будут служить мобилизуемые преступники
27 мая, 22:01
 
УкраинаВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала