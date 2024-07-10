https://ria.ru/20240710/ukraina-1958759690.html

На Украине задержали более 20 мужчин, пытавшихся сбежать в Молдавию

На Украине задержали более 20 мужчин, пытавшихся сбежать в Молдавию - РИА Новости, 10.07.2024

На Украине задержали более 20 мужчин, пытавшихся сбежать в Молдавию

Пограничники задержали 23 мужчины мобилизационного возраста из разных регионов Украины при попытке незаконно пробраться в Молдавию на грузовике-зерновозе,... РИА Новости, 10.07.2024

2024-07-10T15:27

2024-07-10T15:27

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МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Пограничники задержали 23 мужчины мобилизационного возраста из разных регионов Украины при попытке незаконно пробраться в Молдавию на грузовике-зерновозе, сообщает госпогранслужба страны. "Группу мужчин в приграничье на грузовике-зерновозе подвез один из организаторов (незаконной схемы вывоза уклонистов - ред.), откуда они пешком отправились к границе. Однако в окрестностях одного из сел Подольского района (Одесской области - ред.) всех желающих незаконно попасть в Приднестровский регион Молдавии задержали пограничники", - сообщает погранслужба. По данным ведомства, каждый из задержанных заплатил от 5 до 16 тысяч долларов, чтобы нелегально покинуть страну. На нарушителей составили протоколы об административных правонарушениях за попытку незаконного пересечения украинской границы, дела переданы в суд. Погранслужба добавила, решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье о незаконной переправке лиц через госграницу. На Украине с 24 февраля 2022 года введён режим военного положения, на следующий день Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд из страны мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен. За уклонение от военной службы во время мобилизации на Украине предусмотрено наказание до пяти лет лишения свободы. Повестку могут вручить в разных местах. Появлялись видео, как это делают на улицах, на автозаправках и в кафе. В октябре журнал Time со ссылкой на помощника Зеленского сообщал, что ряды украинских войск настолько поредели, что военкоматы были вынуждены призывать людей, чей средний возраст составляет 43 года.

https://ria.ru/20240622/uklonisty-1954797857.html

https://ria.ru/20240709/ukraina-1958469051.html

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