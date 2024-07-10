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"Мертвы или ранены". На Западе заговорили о катастрофе из-за действий ВСУ - РИА Новости, 10.07.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
15:18 10.07.2024
https://ria.ru/20240710/ukraina-1958756072.html
"Мертвы или ранены". На Западе заговорили о катастрофе из-за действий ВСУ
"Мертвы или ранены". На Западе заговорили о катастрофе из-за действий ВСУ - РИА Новости, 10.07.2024
"Мертвы или ранены". На Западе заговорили о катастрофе из-за действий ВСУ
Украинские военные начинают самовольно отступать с передовых позиций, заявил британский эксперт Александр Меркурис в своем блоге на YouTube. РИА Новости, 10.07.2024
2024-07-10T15:18
2024-07-10T15:18
специальная военная операция на украине
в мире
андрей белоусов
вооруженные силы украины
россия
киев
украина
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МОСКВА, 10 июл — РИА Новости. Украинские военные начинают самовольно отступать с передовых позиций, заявил британский эксперт Александр Меркурис в своем блоге на YouTube."Я говорил в программе за программой, что военная ситуация на Украине становится катастрофической. &lt;…&gt; Сейчас мы начинаем получать сообщения о том, что 47-я механизированная бригада не только начинает терять позиции, это происходит уже давно, но и что ее солдаты начинают несанкционированные отступления", — отметил он.По словам эксперта, они отступают с точек, защиту которых требует верховное командование. Тем не менее ВСУ вынуждены идти на это из-за масштаба потерь среди личного состава и отсутствия мотивации у новых резервистов."Большинство из них мертвы или ранены, либо измотаны и деморализованы, и это только одно подразделение, а сообщений о том, что украинцы на фронтах начинают слабеть, становится все больше и больше", — резюмировал Меркурис.Ранее в конце мая министр обороны России Андрей Белоусов сообщил, что Украина только за тот месяц потеряла более 35 тысяч военнослужащих и свыше 2,7 тысячи единиц вооружения. Он также отметил, что западные государства, поставляя Киеву оружие, передавая разведывательные данные и осуществляя подготовку украинских солдат, затягивают вооруженный конфликт.
https://ria.ru/20240710/koreya-1958542403.html
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в мире, андрей белоусов, вооруженные силы украины, россия, киев, украина
Специальная военная операция на Украине, В мире, Андрей Белоусов, Вооруженные силы Украины, Россия, Киев, Украина
"Мертвы или ранены". На Западе заговорили о катастрофе из-за действий ВСУ

Эксперт Меркурис: украинские военные начинают несанкционированное отступление

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaУкраинские военнослужащие
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 10.07.2024
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Украинские военнослужащие. Архивное фото
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МОСКВА, 10 июл — РИА Новости. Украинские военные начинают самовольно отступать с передовых позиций, заявил британский эксперт Александр Меркурис в своем блоге на YouTube.
"Я говорил в программе за программой, что военная ситуация на Украине становится катастрофической. <…> Сейчас мы начинаем получать сообщения о том, что 47-я механизированная бригада не только начинает терять позиции, это происходит уже давно, но и что ее солдаты начинают несанкционированные отступления", — отметил он.
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По словам эксперта, они отступают с точек, защиту которых требует верховное командование. Тем не менее ВСУ вынуждены идти на это из-за масштаба потерь среди личного состава и отсутствия мотивации у новых резервистов.
"Большинство из них мертвы или ранены, либо измотаны и деморализованы, и это только одно подразделение, а сообщений о том, что украинцы на фронтах начинают слабеть, становится все больше и больше", — резюмировал Меркурис.
Ранее в конце мая министр обороны России Андрей Белоусов сообщил, что Украина только за тот месяц потеряла более 35 тысяч военнослужащих и свыше 2,7 тысячи единиц вооружения. Он также отметил, что западные государства, поставляя Киеву оружие, передавая разведывательные данные и осуществляя подготовку украинских солдат, затягивают вооруженный конфликт.
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