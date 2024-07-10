https://ria.ru/20240710/ukraina-1958756072.html

"Мертвы или ранены". На Западе заговорили о катастрофе из-за действий ВСУ

"Мертвы или ранены". На Западе заговорили о катастрофе из-за действий ВСУ - РИА Новости, 10.07.2024

"Мертвы или ранены". На Западе заговорили о катастрофе из-за действий ВСУ

Украинские военные начинают самовольно отступать с передовых позиций, заявил британский эксперт Александр Меркурис в своем блоге на YouTube. РИА Новости, 10.07.2024

2024-07-10T15:18

2024-07-10T15:18

2024-07-10T15:18

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МОСКВА, 10 июл — РИА Новости. Украинские военные начинают самовольно отступать с передовых позиций, заявил британский эксперт Александр Меркурис в своем блоге на YouTube."Я говорил в программе за программой, что военная ситуация на Украине становится катастрофической. <…> Сейчас мы начинаем получать сообщения о том, что 47-я механизированная бригада не только начинает терять позиции, это происходит уже давно, но и что ее солдаты начинают несанкционированные отступления", — отметил он.По словам эксперта, они отступают с точек, защиту которых требует верховное командование. Тем не менее ВСУ вынуждены идти на это из-за масштаба потерь среди личного состава и отсутствия мотивации у новых резервистов."Большинство из них мертвы или ранены, либо измотаны и деморализованы, и это только одно подразделение, а сообщений о том, что украинцы на фронтах начинают слабеть, становится все больше и больше", — резюмировал Меркурис.Ранее в конце мая министр обороны России Андрей Белоусов сообщил, что Украина только за тот месяц потеряла более 35 тысяч военнослужащих и свыше 2,7 тысячи единиц вооружения. Он также отметил, что западные государства, поставляя Киеву оружие, передавая разведывательные данные и осуществляя подготовку украинских солдат, затягивают вооруженный конфликт.

https://ria.ru/20240710/koreya-1958542403.html

https://ria.ru/20240709/front-1958268807.html

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в мире, андрей белоусов, вооруженные силы украины, россия, киев, украина