Норвегия передаст Украине шесть истребителей F-16
Премьер Норвегии Стёре анонсировал передачу Украине 6 истребителей F-16
© Фото : U.S. Air Force / Senior Airman Taylor CrulИстребитель F-16
© Фото : U.S. Air Force / Senior Airman Taylor Crul
Истребитель F-16. Архивное фото
МОСКВА, 10 июл — РИА Новости. Норвегия передаст Украине шесть истребителей F-16, приводит газета VG заявление премьер-министра страны Йонаса Гара Стёре.
"Норвегия приняла решение передать Украине шесть истребителей F-16", — сказал он.
По словам политика, поставки планируется начать в этом году.
Норвегия в 2021-м отказалась от использования F-16 из-за постепенного ввода в эксплуатацию новых F-35, уточнило СМИ.
В прошлом году Нидерланды и Дания согласились предоставить ВСУ истребители F-16. Примерно в это же время началась подготовка украинских пилотов. Так, нидерландский министр обороны Кайса Оллонгрен заявляла, что первые самолеты передадут в 2024-м. А глава датского МИД Ларс Лекке Расмуссен в мае уточнил, что Копенгаген разрешит Украине использовать F-16 для ударов по России.
Министр иностранных дел Бельгии Аджа Лябиб, в свою очередь, анонсировала поставки 30 таких самолетов киевскому режиму до 2028-го, первые из них должны поступить в этом году.
Как подчеркивал глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов, если F-16 будут принимать участие в боевых вылетах, то и они, и аэродромы их базирования станут законной целью для российских Вооруженных сил.
По словам главы МИД Сергея Лаврова, Москва будет рассматривать передачу этих истребителей как преднамеренный сигнал НАТО в ядерной сфере. Тем не менее их появление на Украине никак не изменит ситуацию на линии боевого соприкосновения, истребители будут уничтожаться так же, как и другие виды вооружений, указал он.