https://ria.ru/20240710/ukraina-1958748721.html

Норвегия передаст Украине шесть истребителей F-16

Норвегия передаст Украине шесть истребителей F-16 - РИА Новости, 10.07.2024

Норвегия передаст Украине шесть истребителей F-16

Норвегия передаст Украине шесть истребителей F-16, приводит газета VG заявление премьер-министра страны Йонаса Гара Стёре. РИА Новости, 10.07.2024

2024-07-10T14:48

2024-07-10T14:48

2024-07-10T16:27

норвегия

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f-16

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россия

ларс лёкке расмуссен

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МОСКВА, 10 июл — РИА Новости. Норвегия передаст Украине шесть истребителей F-16, приводит газета VG заявление премьер-министра страны Йонаса Гара Стёре."Норвегия приняла решение передать Украине шесть истребителей F-16", — сказал он.По словам политика, поставки планируется начать в этом году.Норвегия в 2021-м отказалась от использования F-16 из-за постепенного ввода в эксплуатацию новых F-35, уточнило СМИ.В прошлом году Нидерланды и Дания согласились предоставить ВСУ истребители F-16. Примерно в это же время началась подготовка украинских пилотов. Так, нидерландский министр обороны Кайса Оллонгрен заявляла, что первые самолеты передадут в 2024-м. А глава датского МИД Ларс Лекке Расмуссен в мае уточнил, что Копенгаген разрешит Украине использовать F-16 для ударов по России.Министр иностранных дел Бельгии Аджа Лябиб, в свою очередь, анонсировала поставки 30 таких самолетов киевскому режиму до 2028-го, первые из них должны поступить в этом году.Как подчеркивал глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов, если F-16 будут принимать участие в боевых вылетах, то и они, и аэродромы их базирования станут законной целью для российских Вооруженных сил.По словам главы МИД Сергея Лаврова, Москва будет рассматривать передачу этих истребителей как преднамеренный сигнал НАТО в ядерной сфере. Тем не менее их появление на Украине никак не изменит ситуацию на линии боевого соприкосновения, истребители будут уничтожаться так же, как и другие виды вооружений, указал он.

https://ria.ru/20240705/svo-1957423093.html

https://ria.ru/20240621/france-1954561095.html

https://ria.ru/20240710/koreya-1958542403.html

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