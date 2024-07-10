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Норвегия передаст Украине шесть истребителей F-16 - РИА Новости, 10.07.2024
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14:48 10.07.2024 (обновлено: 16:27 10.07.2024)
https://ria.ru/20240710/ukraina-1958748721.html
Норвегия передаст Украине шесть истребителей F-16
Норвегия передаст Украине шесть истребителей F-16 - РИА Новости, 10.07.2024
Норвегия передаст Украине шесть истребителей F-16
Норвегия передаст Украине шесть истребителей F-16, приводит газета VG заявление премьер-министра страны Йонаса Гара Стёре. РИА Новости, 10.07.2024
2024-07-10T14:48
2024-07-10T16:27
норвегия
украина
f-16
нато
сергей лавров
в мире
россия
ларс лёкке расмуссен
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МОСКВА, 10 июл — РИА Новости. Норвегия передаст Украине шесть истребителей F-16, приводит газета VG заявление премьер-министра страны Йонаса Гара Стёре."Норвегия приняла решение передать Украине шесть истребителей F-16", — сказал он.По словам политика, поставки планируется начать в этом году.Норвегия в 2021-м отказалась от использования F-16 из-за постепенного ввода в эксплуатацию новых F-35, уточнило СМИ.В прошлом году Нидерланды и Дания согласились предоставить ВСУ истребители F-16. Примерно в это же время началась подготовка украинских пилотов. Так, нидерландский министр обороны Кайса Оллонгрен заявляла, что первые самолеты передадут в 2024-м. А глава датского МИД Ларс Лекке Расмуссен в мае уточнил, что Копенгаген разрешит Украине использовать F-16 для ударов по России.Министр иностранных дел Бельгии Аджа Лябиб, в свою очередь, анонсировала поставки 30 таких самолетов киевскому режиму до 2028-го, первые из них должны поступить в этом году.Как подчеркивал глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов, если F-16 будут принимать участие в боевых вылетах, то и они, и аэродромы их базирования станут законной целью для российских Вооруженных сил.По словам главы МИД Сергея Лаврова, Москва будет рассматривать передачу этих истребителей как преднамеренный сигнал НАТО в ядерной сфере. Тем не менее их появление на Украине никак не изменит ситуацию на линии боевого соприкосновения, истребители будут уничтожаться так же, как и другие виды вооружений, указал он.
https://ria.ru/20240705/svo-1957423093.html
https://ria.ru/20240621/france-1954561095.html
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норвегия, украина, f-16, нато, сергей лавров, в мире, россия, ларс лёкке расмуссен, аджа лябиб, госдума рф, вооруженные силы украины
Норвегия, Украина, F-16, НАТО, Сергей Лавров, В мире, Россия, Ларс Лёкке Расмуссен, Аджа Лябиб, Госдума РФ, Вооруженные силы Украины
Норвегия передаст Украине шесть истребителей F-16

Премьер Норвегии Стёре анонсировал передачу Украине 6 истребителей F-16

© Фото : U.S. Air Force / Senior Airman Taylor CrulИстребитель F-16
Истребитель F-16 - РИА Новости, 1920, 10.07.2024
© Фото : U.S. Air Force / Senior Airman Taylor Crul
Истребитель F-16. Архивное фото
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МОСКВА, 10 июл — РИА Новости. Норвегия передаст Украине шесть истребителей F-16, приводит газета VG заявление премьер-министра страны Йонаса Гара Стёре.
"Норвегия приняла решение передать Украине шесть истребителей F-16", — сказал он.
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По словам политика, поставки планируется начать в этом году.
Норвегия в 2021-м отказалась от использования F-16 из-за постепенного ввода в эксплуатацию новых F-35, уточнило СМИ.
В прошлом году Нидерланды и Дания согласились предоставить ВСУ истребители F-16. Примерно в это же время началась подготовка украинских пилотов. Так, нидерландский министр обороны Кайса Оллонгрен заявляла, что первые самолеты передадут в 2024-м. А глава датского МИД Ларс Лекке Расмуссен в мае уточнил, что Копенгаген разрешит Украине использовать F-16 для ударов по России.
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Министр иностранных дел Бельгии Аджа Лябиб, в свою очередь, анонсировала поставки 30 таких самолетов киевскому режиму до 2028-го, первые из них должны поступить в этом году.
Как подчеркивал глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов, если F-16 будут принимать участие в боевых вылетах, то и они, и аэродромы их базирования станут законной целью для российских Вооруженных сил.
По словам главы МИД Сергея Лаврова, Москва будет рассматривать передачу этих истребителей как преднамеренный сигнал НАТО в ядерной сфере. Тем не менее их появление на Украине никак не изменит ситуацию на линии боевого соприкосновения, истребители будут уничтожаться так же, как и другие виды вооружений, указал он.
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НорвегияУкраинаF-16НАТОСергей ЛавровВ миреРоссияЛарс Лёкке РасмуссенАджа ЛябибГосдума РФВооруженные силы Украины
 
 
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