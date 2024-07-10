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Медведев назвал условия для переговоров Москвы и Киева - РИА Новости, 10.07.2024
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11:20 10.07.2024
https://ria.ru/20240710/ukraina-1958694293.html
Медведев назвал условия для переговоров Москвы и Киева
Медведев назвал условия для переговоров Москвы и Киева - РИА Новости, 10.07.2024
Медведев назвал условия для переговоров Москвы и Киева
Условия для переговоров Москвы и Киева и капитуляции Украины, как ни странно, могут сложиться, если в Киеве начнётся майдан, который приведёт к власти ещё более РИА Новости, 10.07.2024
2024-07-10T11:20
2024-07-10T11:20
киев
украина
москва
дмитрий медведев
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МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Условия для переговоров Москвы и Киева и капитуляции Украины, как ни странно, могут сложиться, если в Киеве начнётся майдан, который приведёт к власти ещё более радикальную хунту, написал в своем Telegram-канале зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев. По мнению российского политика, если Киев согласится на переговоры, но использует их лишь для передышки, а также если декларации Украины об отказе от вступления в НАТО ни к чему не приведут, то в Киеве быстро начнется новый кровавый майдан, который приведет к власти еще более радикальную хунту. "И вот тогда, как ни странно, могут сложиться условия для переговоров, включая и вопрос капитуляции. Помогать явным экстремистам западному Альянсу будет гораздо сложнее", - считает Медведев.
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киев, украина, москва, дмитрий медведев, нато
Киев, Украина, Москва, Дмитрий Медведев, НАТО
Медведев назвал условия для переговоров Москвы и Киева

Медведев: условия для переговоров могут сложиться, если в Киеве начнется майдан

© РИА Новости / Екатерина Штукина | Перейти в медиабанкЗаместитель председателя Совета безопасности РФ, председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев
Заместитель председателя Совета безопасности РФ, председатель партии Единая Россия Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 10.07.2024
© РИА Новости / Екатерина Штукина
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Заместитель председателя Совета безопасности РФ, председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев. Архивное фото
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МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Условия для переговоров Москвы и Киева и капитуляции Украины, как ни странно, могут сложиться, если в Киеве начнётся майдан, который приведёт к власти ещё более радикальную хунту, написал в своем Telegram-канале зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев.
По мнению российского политика, если Киев согласится на переговоры, но использует их лишь для передышки, а также если декларации Украины об отказе от вступления в НАТО ни к чему не приведут, то в Киеве быстро начнется новый кровавый майдан, который приведет к власти еще более радикальную хунту.
«
"И вот тогда, как ни странно, могут сложиться условия для переговоров, включая и вопрос капитуляции. Помогать явным экстремистам западному Альянсу будет гораздо сложнее", - считает Медведев.
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Китай по-своему продвигает переговоры по Украине, заявил Си Цзиньпин
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КиевУкраинаМоскваДмитрий МедведевНАТО
 
 
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