https://ria.ru/20240710/ukraina-1958694293.html

Медведев назвал условия для переговоров Москвы и Киева

Медведев назвал условия для переговоров Москвы и Киева - РИА Новости, 10.07.2024

Медведев назвал условия для переговоров Москвы и Киева

Условия для переговоров Москвы и Киева и капитуляции Украины, как ни странно, могут сложиться, если в Киеве начнётся майдан, который приведёт к власти ещё более РИА Новости, 10.07.2024

2024-07-10T11:20

2024-07-10T11:20

2024-07-10T11:20

киев

украина

москва

дмитрий медведев

нато

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МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Условия для переговоров Москвы и Киева и капитуляции Украины, как ни странно, могут сложиться, если в Киеве начнётся майдан, который приведёт к власти ещё более радикальную хунту, написал в своем Telegram-канале зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев. По мнению российского политика, если Киев согласится на переговоры, но использует их лишь для передышки, а также если декларации Украины об отказе от вступления в НАТО ни к чему не приведут, то в Киеве быстро начнется новый кровавый майдан, который приведет к власти еще более радикальную хунту. "И вот тогда, как ни странно, могут сложиться условия для переговоров, включая и вопрос капитуляции. Помогать явным экстремистам западному Альянсу будет гораздо сложнее", - считает Медведев.

https://ria.ru/20240708/tszinpin-1958136723.html

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киев, украина, москва, дмитрий медведев, нато