Рейтинг@Mail.ru
В ЕС сожалеют, что на Украине гибнут люди, заявил Боррель - РИА Новости, 10.07.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:17 10.07.2024
https://ria.ru/20240710/ukraina-1958693670.html
В ЕС сожалеют, что на Украине гибнут люди, заявил Боррель
В ЕС сожалеют, что на Украине гибнут люди, заявил Боррель - РИА Новости, 10.07.2024
В ЕС сожалеют, что на Украине гибнут люди, заявил Боррель
Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель на форуме в США, где проходит саммит НАТО, заявил, что в ЕС "сожалеют", что на Украине гибнут люди, но считают необходимым... РИА Новости, 10.07.2024
2024-07-10T11:17
2024-07-10T11:17
украина
россия
сша
нато
евросоюз
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/01/1924908689_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_188a62a1e0028cf56d305747424e6339.jpg
БРЮССЕЛЬ, 10 июл – РИА Новости. Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель на форуме в США, где проходит саммит НАТО, заявил, что в ЕС "сожалеют", что на Украине гибнут люди, но считают необходимым продолжать военную поддержку конфликта для противостояния России. "Поддерживая Украину, мы защищаем собственную безопасность, и это единственный путь, чтобы достичь мира… Все мы хотим мира, прежде всего, украинцы… но какой мир мы хотим? Я знаю, как закончить войну. Если мы прекращаем поддерживать Украину, война быстро завершится, потому что Украина не может защищать себя без нашей поддержки. Война закончится, да, но с каким результатом? Какова будет судьба украинского народа? Мы, безусловно, сожалеем, что люди гибнут, но украинские солдаты сражаются и погибают, потому что они защищают свою страну", - заявил глава европейской дипломатии. Он добавил, что "мы хотим мира, но только такого мира, который соблюдает суверенитет Украины и предоставляет гарантии безопасности". "Мир – это нечто большее, чем простое отсутствие войны… Поэтому нам необходимо единство", - заключил Боррель. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20240628/ukraina-1956047915.html
https://ria.ru/20240702/nato-1956791027.html
украина
россия
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/01/1924908689_228:0:2959:2048_1920x0_80_0_0_43041b62233a3fcf24f00a41fb3a15c6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
украина, россия, сша, нато, евросоюз
Украина, Россия, США, НАТО, Евросоюз
В ЕС сожалеют, что на Украине гибнут люди, заявил Боррель

Боррель: в ЕС сожалеют что на Украине гибнут люди, но продолжат поставки оружие

© AP Photo / Jean-Francois BadiasВерховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель
Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель - РИА Новости, 1920, 10.07.2024
© AP Photo / Jean-Francois Badias
Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель . Архивное фото
Читать ria.ru в
БРЮССЕЛЬ, 10 июл – РИА Новости. Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель на форуме в США, где проходит саммит НАТО, заявил, что в ЕС "сожалеют", что на Украине гибнут люди, но считают необходимым продолжать военную поддержку конфликта для противостояния России.
«
"Поддерживая Украину, мы защищаем собственную безопасность, и это единственный путь, чтобы достичь мира… Все мы хотим мира, прежде всего, украинцы… но какой мир мы хотим? Я знаю, как закончить войну. Если мы прекращаем поддерживать Украину, война быстро завершится, потому что Украина не может защищать себя без нашей поддержки. Война закончится, да, но с каким результатом? Какова будет судьба украинского народа? Мы, безусловно, сожалеем, что люди гибнут, но украинские солдаты сражаются и погибают, потому что они защищают свою страну", - заявил глава европейской дипломатии.
Флаг Украины перед началом саммита ЕС в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 28.06.2024
Киев подталкивает ЕС к созданию бесполетной зоны на западе Украины
28 июня, 11:13
Он добавил, что "мы хотим мира, но только такого мира, который соблюдает суверенитет Украины и предоставляет гарантии безопасности". "Мир – это нечто большее, чем простое отсутствие войны… Поэтому нам необходимо единство", - заключил Боррель.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
Здание штаб-квартиры НАТО в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 02.07.2024
На Западе раскрыли, кто в Европе "уничтожит" ЕС, НАТО и Украину
2 июля, 09:38
 
УкраинаРоссияСШАНАТОЕвросоюз
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала