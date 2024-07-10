В ЕС сожалеют, что на Украине гибнут люди, заявил Боррель
Боррель: в ЕС сожалеют что на Украине гибнут люди, но продолжат поставки оружие
© AP Photo / Jean-Francois BadiasВерховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель
© AP Photo / Jean-Francois Badias
Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель . Архивное фото
БРЮССЕЛЬ, 10 июл – РИА Новости. Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель на форуме в США, где проходит саммит НАТО, заявил, что в ЕС "сожалеют", что на Украине гибнут люди, но считают необходимым продолжать военную поддержку конфликта для противостояния России.
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"Поддерживая Украину, мы защищаем собственную безопасность, и это единственный путь, чтобы достичь мира… Все мы хотим мира, прежде всего, украинцы… но какой мир мы хотим? Я знаю, как закончить войну. Если мы прекращаем поддерживать Украину, война быстро завершится, потому что Украина не может защищать себя без нашей поддержки. Война закончится, да, но с каким результатом? Какова будет судьба украинского народа? Мы, безусловно, сожалеем, что люди гибнут, но украинские солдаты сражаются и погибают, потому что они защищают свою страну", - заявил глава европейской дипломатии.
Он добавил, что "мы хотим мира, но только такого мира, который соблюдает суверенитет Украины и предоставляет гарантии безопасности". "Мир – это нечто большее, чем простое отсутствие войны… Поэтому нам необходимо единство", - заключил Боррель.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.