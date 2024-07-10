https://ria.ru/20240710/ukraina-1958693670.html

В ЕС сожалеют, что на Украине гибнут люди, заявил Боррель

В ЕС сожалеют, что на Украине гибнут люди, заявил Боррель - РИА Новости, 10.07.2024

В ЕС сожалеют, что на Украине гибнут люди, заявил Боррель

Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель на форуме в США, где проходит саммит НАТО, заявил, что в ЕС "сожалеют", что на Украине гибнут люди, но считают необходимым... РИА Новости, 10.07.2024

2024-07-10T11:17

2024-07-10T11:17

2024-07-10T11:17

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БРЮССЕЛЬ, 10 июл – РИА Новости. Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель на форуме в США, где проходит саммит НАТО, заявил, что в ЕС "сожалеют", что на Украине гибнут люди, но считают необходимым продолжать военную поддержку конфликта для противостояния России. "Поддерживая Украину, мы защищаем собственную безопасность, и это единственный путь, чтобы достичь мира… Все мы хотим мира, прежде всего, украинцы… но какой мир мы хотим? Я знаю, как закончить войну. Если мы прекращаем поддерживать Украину, война быстро завершится, потому что Украина не может защищать себя без нашей поддержки. Война закончится, да, но с каким результатом? Какова будет судьба украинского народа? Мы, безусловно, сожалеем, что люди гибнут, но украинские солдаты сражаются и погибают, потому что они защищают свою страну", - заявил глава европейской дипломатии. Он добавил, что "мы хотим мира, но только такого мира, который соблюдает суверенитет Украины и предоставляет гарантии безопасности". "Мир – это нечто большее, чем простое отсутствие войны… Поэтому нам необходимо единство", - заключил Боррель. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20240628/ukraina-1956047915.html

https://ria.ru/20240702/nato-1956791027.html

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украина, россия, сша, нато, евросоюз