https://ria.ru/20240710/ukraina-1958691877.html

Медведев прокомментировал возможность переговоров по Украине

Медведев прокомментировал возможность переговоров по Украине - РИА Новости, 10.07.2024

Медведев прокомментировал возможность переговоров по Украине

Возможные мирные переговоры по украинскому конфликту до намерения Киева капитулировать будут лишь передышкой ради пополнения украинского военного потенциала,... РИА Новости, 10.07.2024

2024-07-10T11:04

2024-07-10T11:04

2024-07-10T11:04

специальная военная операция на украине

киев

россия

дмитрий медведев

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МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Возможные мирные переговоры по украинскому конфликту до намерения Киева капитулировать будут лишь передышкой ради пополнения украинского военного потенциала, заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев в своем Telegram-канале."Сами переговоры до момента явно выраженного намерения киевского режима капитулировать будут лишь передышкой для врага в целях пополнения военного и людского потенциала", - сообщил Медведев, комментируя возможность мирных переговоров по урегулированию украинского кризиса.

https://ria.ru/20240618/spetsoperatsiya-1953762835.html

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киев, россия, дмитрий медведев