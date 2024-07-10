https://ria.ru/20240710/ukraina-1958668015.html

СМИ: новые власти Британии не отменят разрешение наносить удары по России

СМИ: новые власти Британии не отменят разрешение наносить удары по России - РИА Новости, 10.07.2024

СМИ: новые власти Британии не отменят разрешение наносить удары по России

Новое правительство лейбористов не станет отменять решение, разрешающее Киеву наносить удары британским оружием по территории России, пишет газета Financial... РИА Новости, 10.07.2024

2024-07-10T08:30

2024-07-10T08:30

2024-07-10T12:24

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МОСКВА, 10 июл — РИА Новости. Новое правительство лейбористов не станет отменять решение, разрешающее Киеву наносить удары британским оружием по территории России, пишет газета Financial Times."Кир Стармер дал понять, что новое лейбористское правительство продолжит разрешать Украине использовать поставляемое Британией оружие для нанесения ударов по целям на территории России", — говорится в публикации.При этом Стармер подчеркнул, что ВСУ должны использовать полученное от Лондона оружие "в соответствии с международным гуманитарным правом" и в "оборонительных целях". Однако, по его словам, как именно применять его в этих оборонительных целях, должна решать сама Украина.Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что в Кремле еще не видели заявления Стармера, но считают подобное еще одним безответственным шагом в сторону нагнетания напряженности и серьезного эскалирования ситуации.В последнее время несколько западных стран разрешили Киеву в той или иной форме наносить их оружием удары по территории России. В частности, об этом заявляли Риши Сунак, занимавший пост премьер-министра Великобритании, и глава Минобороны в его правительстве Грант Шаппс. Президент Владимир Путин в начале июня заявил, что Москва может ответить асимметрично на поставки дальнобойного оружия на Украину. По его словам, Россия рассмотрит возможность передачи своего оружия тем регионам, откуда удары можно наносить по чувствительным объектам государств, снабжающих Киев.

https://ria.ru/20240709/zapad-1958450905.html

https://ria.ru/20240618/kiev-1953555983.html

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россия, украина, кир стармер, великобритания, нато, в мире