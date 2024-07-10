https://ria.ru/20240710/ukraina-1958649976.html

США и их союзники обязались выделить Украине средства для укрепления ПВО

США и их союзники обязались выделить Украине средства для укрепления ПВО - РИА Новости, 10.07.2024

США и их союзники обязались выделить Украине средства для укрепления ПВО

США и их союзники обязуются выделить более 1 миллиарда долларов на укрепление систем ПВО Украины, говорится в опубликованном совместном заявлении Вашингтона и... РИА Новости, 10.07.2024

2024-07-10T01:29

2024-07-10T01:29

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ВАШИНГТОН, 10 июл - РИА Новости. США и их союзники обязуются выделить более 1 миллиарда долларов на укрепление систем ПВО Украины, говорится в опубликованном совместном заявлении Вашингтона и его партнеров."Укрепляя противовоздушную оборону Украины, мы благодарны коалиции из более 50 стран, которая оказывает помощь в области безопасности, а также в Инициативе немедленных действий по противовоздушной обороне, в рамках которой партнеры пообещали более одного миллиарда долларов для поддержки противовоздушной обороны Украины", - указано в распространенном релизе.Отмечается, что НАТО совместно с Киевом ведут разработку совместимой с альянсом интегрированной архитектуры противовоздушной и противоракетной обороны.Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию и напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам.

https://ria.ru/20240710/ssha-1958649310.html

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сша, украина, россия, сергей лавров, нато, в мире