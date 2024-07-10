https://ria.ru/20240710/udar-1958775893.html

Подполье сообщило об ударе по местам, где ВСУ прятали тяжелую технику

Подполье сообщило об ударе по местам, где ВСУ прятали тяжелую технику - РИА Новости, 10.07.2024

Подполье сообщило об ударе по местам, где ВСУ прятали тяжелую технику

Удар нанесен по местам в подконтрольной ВСУ части Запорожской области, где украинские военные прятали тяжелую технику, сообщил РИА Новости координатор... РИА Новости, 10.07.2024

2024-07-10T16:17

2024-07-10T16:17

2024-07-10T16:24

специальная военная операция на украине

запорожская область

сергей лебедев

вооруженные силы украины

безопасность

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МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Удар нанесен по местам в подконтрольной ВСУ части Запорожской области, где украинские военные прятали тяжелую технику, сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.По его словам, "прилеты" пришлись по Новоданиловке и Малой Токмачке."Известно, что в лесопосадке, которая находится в середине Новоданиловки, прятали танки, личный состав и ГСМ для техники", - рассказал Лебедев.Кроме того, в Малой Токмачке украинские боевики, используя труд заключенных, проводили ремонт техники, в том числе ставили на нее решетки для защиты от FPV-дронов.Ранее Минобороны РФ сообщало о нанесении поражения живой силе и технике 128-й горно-штурмовой бригады ВСУ в районе населенного пункта Нестерянка Запорожской области.

https://ria.ru/20240705/ukraina-1957494586.html

запорожская область

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запорожская область, сергей лебедев, вооруженные силы украины, безопасность