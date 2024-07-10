https://ria.ru/20240710/udar-1958775893.html
Подполье сообщило об ударе по местам, где ВСУ прятали тяжелую технику
Подполье сообщило об ударе по местам, где ВСУ прятали тяжелую технику - РИА Новости, 10.07.2024
Подполье сообщило об ударе по местам, где ВСУ прятали тяжелую технику
Удар нанесен по местам в подконтрольной ВСУ части Запорожской области, где украинские военные прятали тяжелую технику, сообщил РИА Новости координатор... РИА Новости, 10.07.2024
2024-07-10T16:17
2024-07-10T16:17
2024-07-10T16:24
специальная военная операция на украине
запорожская область
сергей лебедев
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безопасность
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МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Удар нанесен по местам в подконтрольной ВСУ части Запорожской области, где украинские военные прятали тяжелую технику, сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.По его словам, "прилеты" пришлись по Новоданиловке и Малой Токмачке."Известно, что в лесопосадке, которая находится в середине Новоданиловки, прятали танки, личный состав и ГСМ для техники", - рассказал Лебедев.Кроме того, в Малой Токмачке украинские боевики, используя труд заключенных, проводили ремонт техники, в том числе ставили на нее решетки для защиты от FPV-дронов.Ранее Минобороны РФ сообщало о нанесении поражения живой силе и технике 128-й горно-штурмовой бригады ВСУ в районе населенного пункта Нестерянка Запорожской области.
https://ria.ru/20240705/ukraina-1957494586.html
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запорожская область, сергей лебедев, вооруженные силы украины, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Запорожская область, Сергей Лебедев, Вооруженные силы Украины, Безопасность
Подполье сообщило об ударе по местам, где ВСУ прятали тяжелую технику
Подполье: ВС РФ ударили по дислокации тяжелой техники ВСУ в Запорожской области
МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Удар нанесен по местам в подконтрольной ВСУ части Запорожской области, где украинские военные прятали тяжелую технику, сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.
По его словам, "прилеты" пришлись по Новоданиловке и Малой Токмачке.
"Известно, что в лесопосадке, которая находится в середине Новоданиловки, прятали танки, личный состав и ГСМ для техники", - рассказал Лебедев.
Кроме того, в Малой Токмачке украинские боевики, используя труд заключенных, проводили ремонт техники, в том числе ставили на нее решетки для защиты от FPV-дронов.
Ранее Минобороны РФ сообщало о нанесении поражения живой силе и технике 128-й горно-штурмовой бригады ВСУ в районе населенного пункта Нестерянка Запорожской области.