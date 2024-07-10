Рейтинг@Mail.ru
ВСУ нанесли удар по Энергодару - РИА Новости, 10.07.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
10:07 10.07.2024 (обновлено: 11:13 10.07.2024)
https://ria.ru/20240710/udar-1958678715.html
ВСУ нанесли удар по Энергодару
ВСУ нанесли удар по Энергодару - РИА Новости, 10.07.2024
ВСУ нанесли удар по Энергодару
Украинские войска снова обстреляли Энергодар в Запорожской области, повредив здание водозабора, сообщила РИА Новости директор по коммуникациям ЗАЭС Евгения... РИА Новости, 10.07.2024
2024-07-10T10:07
2024-07-10T11:13
специальная военная операция на украине
энергодар
вооруженные силы украины
запорожская область
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/09/1837477321_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_149d2ed384370d8056e14d82be0e1bbc.jpg
ЭНЕРГОДАР, 10 июл — РИА Новости. Украинские войска снова обстреляли Энергодар в Запорожской области, повредив здание водозабора, сообщила РИА Новости директор по коммуникациям ЗАЭС Евгения Яшина."Украинские боевики нанесли удар по городу Энергодар. Повреждено здание водозабора. Выбиты стекла. Пострадавших нет", — сказала она.По словам губернатора Запорожской области Евгения Балицкого, в Энергодаре работает ПВО. Обстрел нарушил штатное электроснабжение, возможны перебои с мобильной связью и интернетом, предупредил он.ВСУ постоянно устраивают атаки на Запорожскую АЭС и Энергодар. Так, 19 июня они полностью уничтожили подстанцию "Луч", а 21 июня и 3 июля повредили трансформаторы подстанции "Радуга", которая оставалась единственной установкой, снабжающей Энергодар электричеством. Кроме того, 26 июня ВСУ уничтожили один из постов радиационного контроля в селе Великая Знаменка.
https://ria.ru/20240703/grossi-1957192525.html
https://ria.ru/20240622/zaes-1954694048.html
энергодар
запорожская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/09/1837477321_93:0:2824:2048_1920x0_80_0_0_632dfe6324aa027f5e2c0ba6e06c575f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
энергодар, вооруженные силы украины, запорожская область, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Энергодар, Вооруженные силы Украины, Запорожская область, Происшествия
ВСУ нанесли удар по Энергодару

ВСУ нанесли удар по Энергодару, повреждено остекление в здании водозабора

© РИА Новости / Дмитрий Макеев | Перейти в медиабанкСтела на въезде в Энергодар
Стела на въезде в Энергодар - РИА Новости, 1920, 10.07.2024
© РИА Новости / Дмитрий Макеев
Перейти в медиабанк
Читать ria.ru в
ЭНЕРГОДАР, 10 июл — РИА Новости. Украинские войска снова обстреляли Энергодар в Запорожской области, повредив здание водозабора, сообщила РИА Новости директор по коммуникациям ЗАЭС Евгения Яшина.
"Украинские боевики нанесли удар по городу Энергодар. Повреждено здание водозабора. Выбиты стекла. Пострадавших нет", — сказала она.
Энергоблоки Запорожской АЭС - РИА Новости, 1920, 03.07.2024
Атаки на Энергодар угрожают ядерной безопасности, заявил глава МАГАТЭ
3 июля, 18:10

Энергодар расположен на левом берегу Днепра, недалеко от него находится Запорожская АЭС. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности атомная электростанция в Европе — шесть энергоблоков мощностью по одному гигаватту. В октябре 2022 года АЭС перешла под управление российских специалистов.

По словам губернатора Запорожской области Евгения Балицкого, в Энергодаре работает ПВО. Обстрел нарушил штатное электроснабжение, возможны перебои с мобильной связью и интернетом, предупредил он.
ВСУ постоянно устраивают атаки на Запорожскую АЭС и Энергодар. Так, 19 июня они полностью уничтожили подстанцию "Луч", а 21 июня и 3 июля повредили трансформаторы подстанции "Радуга", которая оставалась единственной установкой, снабжающей Энергодар электричеством. Кроме того, 26 июня ВСУ уничтожили один из постов радиационного контроля в селе Великая Знаменка.
Запорожская АЭС - РИА Новости, 1920, 22.06.2024
На ЗАЭС раскрыли, какие угрозы создают атаки ВСУ на объекты инфраструктуры
22 июня, 11:44
 
Специальная военная операция на УкраинеЭнергодарВооруженные силы УкраиныЗапорожская областьПроисшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала