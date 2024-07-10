https://ria.ru/20240710/udar-1958678715.html

ВСУ нанесли удар по Энергодару

ВСУ нанесли удар по Энергодару - РИА Новости, 10.07.2024

ВСУ нанесли удар по Энергодару

Украинские войска снова обстреляли Энергодар в Запорожской области, повредив здание водозабора, сообщила РИА Новости директор по коммуникациям ЗАЭС Евгения... РИА Новости, 10.07.2024

2024-07-10T10:07

2024-07-10T10:07

2024-07-10T11:13

специальная военная операция на украине

энергодар

вооруженные силы украины

запорожская область

происшествия

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ЭНЕРГОДАР, 10 июл — РИА Новости. Украинские войска снова обстреляли Энергодар в Запорожской области, повредив здание водозабора, сообщила РИА Новости директор по коммуникациям ЗАЭС Евгения Яшина."Украинские боевики нанесли удар по городу Энергодар. Повреждено здание водозабора. Выбиты стекла. Пострадавших нет", — сказала она.По словам губернатора Запорожской области Евгения Балицкого, в Энергодаре работает ПВО. Обстрел нарушил штатное электроснабжение, возможны перебои с мобильной связью и интернетом, предупредил он.ВСУ постоянно устраивают атаки на Запорожскую АЭС и Энергодар. Так, 19 июня они полностью уничтожили подстанцию "Луч", а 21 июня и 3 июля повредили трансформаторы подстанции "Радуга", которая оставалась единственной установкой, снабжающей Энергодар электричеством. Кроме того, 26 июня ВСУ уничтожили один из постов радиационного контроля в селе Великая Знаменка.

https://ria.ru/20240703/grossi-1957192525.html

https://ria.ru/20240622/zaes-1954694048.html

энергодар

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энергодар, вооруженные силы украины, запорожская область, происшествия