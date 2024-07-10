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Министр энергетики России посетил "Запсибнефтехим" в тюменском Тобольске

Министр энергетики России посетил "Запсибнефтехим" в тюменском Тобольске - РИА Новости, 10.07.2024

Министр энергетики России посетил "Запсибнефтехим" в тюменском Тобольске

Министр энергетики Российской Федерации Сергей Цивилев 9 июля посетил предприятие "Запсибнефтехим" компании "Сибур" в городе Тобольске Тюменской области,... РИА Новости, 10.07.2024

2024-07-10T18:28

2024-07-10T18:28

2024-07-10T18:28

тюменская область

экономика

тюменская область

тобольск

россия

сергей цивилев

михаил карисалов

сибур холдинг

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ТЮМЕНЬ, 10 июл — РИА Новости. Министр энергетики Российской Федерации Сергей Цивилев 9 июля посетил предприятие "Запсибнефтехим" компании "Сибур" в городе Тобольске Тюменской области, отметив после визита высокий уровень цифровизации производственных процессов. "Глава Минэнерго РФ вместе с заместителем губернатора Андреем Пантелеевым и председателем правления, генеральным директором компании "Сибур" Михаилом Карисаловым побывал на заводах по производству полиэтилена и полипропилена, а также на заводе пиролиза и в Центральной операторной. Сергей Цивилев отметил высокий уровень цифровизации производственных процессов", - сообщает пресс-служба правительства Тюменской области. Сергей Цивилев отметил, что предприятия нефтегазохимии, как и ТЭК в целом, становятся квалифицированными заказчиками для дальнейшего развития всей экономики страны. Кроме того, по его мнению, внутренний рынок обладает потенциалом для увеличения спроса на отечественные полимеры. "Еще остается очень много сфер на внутреннем рынке, где может найти применение наша отечественная нефтегазохимия. Здесь есть большой потенциал, наша общая задача его раскрыть, привлекать потребителей", – цитирует слова главы Минэнерго пресс-служба облправительства. Помимо производственной площадки, Сергей Цивилев посетил Центр развития инженерно-технической экспертизы "Сибура", в задачи которого входит системное повышение практической инженерно-технической экспертизы специалистов, встретился с работниками "Запсибнефтехима" и вручил десяти из них почетные грамоты и благодарности министерства энергетики РФ. В рамках визита Сергей Цивилев в Тобольске также посетил ярмарку вакансий для участников специальной военной операции и членов их семей, которую провели региональный филиал фонда "Защитники Отечества" и областной департамент труда и занятости населения Тюменской области. Потенциальными работодателями выступили крупные предприятия региона, в том числе компании топливно-энергетического комплекса. По словам Цивилева, топливно-энергетический комплекс страны активно развивается и готов взять "в свою команду наших защитников".

https://ria.ru/20230920/terminal-1897657206.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

экономика, тюменская область, тобольск, россия, сергей цивилев, михаил карисалов, сибур холдинг, запсибнефтехим, министерство энергетики рф (минэнерго россии)