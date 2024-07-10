https://ria.ru/20240710/tramp-1958652303.html

СМИ: политики из ЕС на саммите НАТО ведут переговоры с приближенными Трампа

СМИ: политики из ЕС на саммите НАТО ведут переговоры с приближенными Трампа - РИА Новости, 10.07.2024

СМИ: политики из ЕС на саммите НАТО ведут переговоры с приближенными Трампа

Высокопоставленные европейские политики на полях саммита НАТО в Вашингтоне организовали встречи с приближенными к экс-президенту США Дональду Трампа лицами,... РИА Новости, 10.07.2024

2024-07-10T02:14

2024-07-10T02:14

2024-07-10T02:49

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МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Высокопоставленные европейские политики на полях саммита НАТО в Вашингтоне организовали встречи с приближенными к экс-президенту США Дональду Трампа лицами, надеясь уже начать налаживать связи в случае его победы на выборах, сообщает издание Financial Times со ссылкой на источники. "Лидеры, министры и высокопоставленные должностные лица из многих европейских правительств, особенно из стран Восточной и Северной Европы, на этой неделе организовали встречи с лицами, связанными с Трампом, такими как Кит Келлог, бывшим главой аппарата Совета национальной безопасности, и бывший госсекретарь Майк Помпео", - пишет издание. Келлог в заявлении для Financial Times сообщил, что у сторонников Трампа состоялся ряд встреч с различными премьер-министрами, советниками по национальной безопасности, министрами обороны, министрами иностранных дел и послами. В то же время в частных беседах во время саммита альянса многие европейские чиновники выражали раздражение тем, как предвыборная кампания США затмила собственные амбиции НАТО по укреплению безопасности. "Его будущее затмило всю неделю... Это полный бардак", - сказал один высокопоставленный европейский дипломат, имея в виду здоровье и предвыборную кандидатуру президента США Джо Байдена. Во вторник в Вашингтоне стартовал саммит НАТО, который станет последним для действующего генсека альянса Йенса Столтенберга. 1 октября на смену ему придет экс-премьер Нидерландов Марк Рютте, которого уже утвердили постпреды стран НАТО на заседании в штаб-квартире в Брюсселе.

https://ria.ru/20240708/orban-1958353590.html

https://ria.ru/20240214/nato-1927316102.html

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в мире, сша, вашингтон (штат), нидерланды, дональд трамп, майк помпео, джо байден, нато