https://ria.ru/20240710/toretsk-1958655340.html
ВСУ применяли токсичные вещества летом 2023 года в Торецке, сообщил беженец
ВСУ применяли токсичные вещества летом 2023 года в Торецке, сообщил беженец - РИА Новости, 10.07.2024
ВСУ применяли токсичные вещества летом 2023 года в Торецке, сообщил беженец
Вооруженные силы Украины применяли токсичные вещества летом 2023 года в Торецке (до 2016 года – Дзержинск), рассказал РИА Новости беженец из города. РИА Новости, 10.07.2024
2024-07-10T03:37
2024-07-10T03:37
2024-07-10T11:33
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ДОНЕЦК, 10 июл - РИА Новости. Вооруженные силы Украины применяли токсичные вещества летом 2023 года в Торецке (до 2016 года – Дзержинск), рассказал РИА Новости беженец из города. "Внизу нашей улицы находится овраг, они (ВСУ - ред.) устанавливали в этот овраг бочки с какой-то химией, ставили большой вентилятор, подключали генератор, открывали бочки и эти испарения гнали в сторону российских позиций", - сказал собеседник агентства. Он отметил, что это не единичный случай применения ядовитых веществ украинскими военными. "Это не только здесь, в других местах, об этом люди говорили, что тоже подобные случаи были", - рассказал беженец. Торецк (до 2016 года - Дзержинск) расположен в 10 километрах в северо-западу от Горловки в ДНР. Назначенный Киевом глава Донецкой областной военной администрации Вадим Филашкин сообщал, что в Торецке объявлена принудительная эвакуация населения.
https://ria.ru/20240528/ukraina-1948915636.html
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Беженец о применении ВСУ токсичных веществ в Торецке летом 2023 года
ВСУ применяли токсичные вещества летом 2023 года в Торецке, рассказал РИА Новости беженец из города.
2024-07-10T03:37
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РИА Новости
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в мире, торецк, горловка, донецкая народная республика, вооруженные силы украины
В мире, Торецк, Горловка, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины
ВСУ применяли токсичные вещества летом 2023 года в Торецке, сообщил беженец
Беженец из Торецка: ВСУ применяли токсичные вещества летом 2023 года