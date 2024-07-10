https://ria.ru/20240710/toretsk-1958655340.html

ВСУ применяли токсичные вещества летом 2023 года в Торецке, сообщил беженец

ВСУ применяли токсичные вещества летом 2023 года в Торецке, сообщил беженец - РИА Новости, 10.07.2024

ВСУ применяли токсичные вещества летом 2023 года в Торецке, сообщил беженец

Вооруженные силы Украины применяли токсичные вещества летом 2023 года в Торецке (до 2016 года – Дзержинск), рассказал РИА Новости беженец из города. РИА Новости, 10.07.2024

2024-07-10T03:37

2024-07-10T03:37

2024-07-10T11:33

в мире

торецк

горловка

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ДОНЕЦК, 10 июл - РИА Новости. Вооруженные силы Украины применяли токсичные вещества летом 2023 года в Торецке (до 2016 года – Дзержинск), рассказал РИА Новости беженец из города. "Внизу нашей улицы находится овраг, они (ВСУ - ред.) устанавливали в этот овраг бочки с какой-то химией, ставили большой вентилятор, подключали генератор, открывали бочки и эти испарения гнали в сторону российских позиций", - сказал собеседник агентства. Он отметил, что это не единичный случай применения ядовитых веществ украинскими военными. "Это не только здесь, в других местах, об этом люди говорили, что тоже подобные случаи были", - рассказал беженец. Торецк (до 2016 года - Дзержинск) расположен в 10 километрах в северо-западу от Горловки в ДНР. Назначенный Киевом глава Донецкой областной военной администрации Вадим Филашкин сообщал, что в Торецке объявлена принудительная эвакуация населения.

https://ria.ru/20240528/ukraina-1948915636.html

торецк

горловка

донецкая народная республика

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Беженец о применении ВСУ токсичных веществ в Торецке летом 2023 года ВСУ применяли токсичные вещества летом 2023 года в Торецке, рассказал РИА Новости беженец из города. 2024-07-10T03:37 true PT0M36S

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в мире, торецк, горловка, донецкая народная республика, вооруженные силы украины