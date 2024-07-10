https://ria.ru/20240710/tof-1958661699.html

Корветы ТОФ уничтожили субмарину "противника" в Восточно-Китайском море

Корветы ТОФ уничтожили субмарину "противника" в Восточно-Китайском море - РИА Новости, 10.07.2024

Корветы ТОФ уничтожили субмарину "противника" в Восточно-Китайском море

Экипажи корветов "Резкий" и "Громкий" Тихоокеанского флота на учениях в Восточно-Китайском море уничтожили подводную лодку условного противника, сообщает ТОФ. РИА Новости, 10.07.2024

2024-07-10T06:42

2024-07-10T06:42

2024-07-10T06:42

восточно-китайское море

владивосток

тихоокеанский флот вмф россии

безопасность

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ВЛАДИВОСТОК, 10 июл – РИА Новости. Экипажи корветов "Резкий" и "Громкий" Тихоокеанского флота на учениях в Восточно-Китайском море уничтожили подводную лодку условного противника, сообщает ТОФ. По легенде учений, корветы получили разведданные о том, что в районе маршрута их перехода находится субмарина "противника", которая следит за российскими кораблями. В воздух был поднят вертолет Ка-27ПС, который также начал искать "вражескую" подлодку. "В результате противолодочной деятельности экипажи корветов условно обнаружили подлодку и подачей специального сигнала предприняли попытку принудить подлодку к всплытию. После ее отказа выполнять указанные требования боевые расчеты корветов "Резкий" и "Громкий" совместными действиями условно уничтожили субмарину, применив торпедное оружие и реактивно-бомбометные установки РБУ-6000", - говорится в сообщении. Учения прошли в соответствии с планом деятельности отряда корветов Тихоокеанского флота в Азиатско-Тихоокеанском регионе. В поход корабли вышли из Владивостока 8 июля.

https://ria.ru/20240619/flot-1953846824.html

https://ria.ru/20240708/tof-1958120102.html

восточно-китайское море

владивосток

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восточно-китайское море, владивосток, тихоокеанский флот вмф россии, безопасность