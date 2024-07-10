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Корветы ТОФ уничтожили субмарину "противника" в Восточно-Китайском море - РИА Новости, 10.07.2024
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06:42 10.07.2024
https://ria.ru/20240710/tof-1958661699.html
Корветы ТОФ уничтожили субмарину "противника" в Восточно-Китайском море
Корветы ТОФ уничтожили субмарину "противника" в Восточно-Китайском море - РИА Новости, 10.07.2024
Корветы ТОФ уничтожили субмарину "противника" в Восточно-Китайском море
Экипажи корветов "Резкий" и "Громкий" Тихоокеанского флота на учениях в Восточно-Китайском море уничтожили подводную лодку условного противника, сообщает ТОФ. РИА Новости, 10.07.2024
2024-07-10T06:42
2024-07-10T06:42
восточно-китайское море
владивосток
тихоокеанский флот вмф россии
безопасность
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ВЛАДИВОСТОК, 10 июл – РИА Новости. Экипажи корветов "Резкий" и "Громкий" Тихоокеанского флота на учениях в Восточно-Китайском море уничтожили подводную лодку условного противника, сообщает ТОФ. По легенде учений, корветы получили разведданные о том, что в районе маршрута их перехода находится субмарина "противника", которая следит за российскими кораблями. В воздух был поднят вертолет Ка-27ПС, который также начал искать "вражескую" подлодку. "В результате противолодочной деятельности экипажи корветов условно обнаружили подлодку и подачей специального сигнала предприняли попытку принудить подлодку к всплытию. После ее отказа выполнять указанные требования боевые расчеты корветов "Резкий" и "Громкий" совместными действиями условно уничтожили субмарину, применив торпедное оружие и реактивно-бомбометные установки РБУ-6000", - говорится в сообщении. Учения прошли в соответствии с планом деятельности отряда корветов Тихоокеанского флота в Азиатско-Тихоокеанском регионе. В поход корабли вышли из Владивостока 8 июля.
https://ria.ru/20240619/flot-1953846824.html
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восточно-китайское море, владивосток, тихоокеанский флот вмф россии, безопасность
Восточно-Китайское море, Владивосток, Тихоокеанский флот ВМФ России, Безопасность
Корветы ТОФ уничтожили субмарину "противника" в Восточно-Китайском море

Корветы ТОФ поразили субмарину "противника" на учениях в Восточно-Китайском море

© РИА Новости / Виталий Аньков | Перейти в медиабанкВоеннослужащий ВМФ России на борту корвета "Громкий"
Военнослужащий ВМФ России на борту корвета Громкий - РИА Новости, 1920, 10.07.2024
© РИА Новости / Виталий Аньков
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Военнослужащий ВМФ России на борту корвета "Громкий". Архивное фото
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ВЛАДИВОСТОК, 10 июл – РИА Новости. Экипажи корветов "Резкий" и "Громкий" Тихоокеанского флота на учениях в Восточно-Китайском море уничтожили подводную лодку условного противника, сообщает ТОФ.
По легенде учений, корветы получили разведданные о том, что в районе маршрута их перехода находится субмарина "противника", которая следит за российскими кораблями. В воздух был поднят вертолет Ка-27ПС, который также начал искать "вражескую" подлодку.
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"В результате противолодочной деятельности экипажи корветов условно обнаружили подлодку и подачей специального сигнала предприняли попытку принудить подлодку к всплытию. После ее отказа выполнять указанные требования боевые расчеты корветов "Резкий" и "Громкий" совместными действиями условно уничтожили субмарину, применив торпедное оружие и реактивно-бомбометные установки РБУ-6000", - говорится в сообщении.
Учения прошли в соответствии с планом деятельности отряда корветов Тихоокеанского флота в Азиатско-Тихоокеанском регионе. В поход корабли вышли из Владивостока 8 июля.
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Восточно-Китайское мореВладивостокТихоокеанский флот ВМФ РоссииБезопасность
 
 
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