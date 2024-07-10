https://ria.ru/20240710/teploseti-1958777375.html
Еще девять километров теплосети заменят в Химках
Еще девять километров теплосети заменят в Химках - РИА Новости, 10.07.2024
Еще девять километров теплосети заменят в Химках
В текущем году специалисты "ТСК Мосэнерго" в городском округе Химки заменят девять километров участков магистральных и распределительных тепловых сетей по 47... РИА Новости, 10.07.2024
2024-07-10T16:19
2024-07-10T16:19
2024-07-10T16:19
жкх
химки
сходня
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МОСКВА, 10 июл — РИА Новости. В текущем году специалисты "ТСК Мосэнерго" в городском округе Химки заменят девять километров участков магистральных и распределительных тепловых сетей по 47 адресам, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета. Кроме того, будет проведен ремонт котельных и тепловых пунктов. Работы по реализации второго этапа инвестпрограммы теплоснабжающей компании начались еще в апреле 2024 года - до начала профилактических отключений. В рамках ремонта специалисты заменили более четырех километров теплосети, провели капительный ремонт двух котлов на квартальной тепловой станции "Октябрьская" в Сходне. Отремонтировали оборудование в котельных на Нагорном шоссе и улице Лавочкина. Помимо полной замены участков теплосети, продолжаются локальные ремонты трубопровода. В общей сложности этим летом отремонтируют 10 километров трубопровода. В 2023 году в рамках первого этапа инвестпрограммы предприятия заменили шесть километров теплосети и еще девять километров - отремонтировали. Модернизацию провели в 13 котельных и 88 тепловых пунктах. "Реновация теплосетевого комплекса Химок требует нового подхода и финансирования. Без дополнительных инвестиций улучшение состояния теплосетевого комплекса маловероятно. Поэтому здесь хочу особо отметить, что индексация тарифов проводится в рамках ежегодной инфляции. На это также влияет рост цен на энергоносители", — сообщил первый замгендиректора "ТСК Мосэнерго" Роман Агапов, его слова приводит пресс-служба. С 1 июля по России провели индексацию тарифов ЖКХ. Так, средняя стоимость предоставления услуг центрального отопления и горячего водоснабжения в Химках вырастет на 14,7%.
https://ria.ru/20231114/teplosnabzhenie-1909341065.html
https://ria.ru/20240405/rekonstruktsiya-1938080891.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
жкх, химки, сходня
МОСКВА, 10 июл — РИА Новости. В текущем году специалисты "ТСК Мосэнерго" в городском округе Химки заменят девять километров участков магистральных и распределительных тепловых сетей по 47 адресам, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
Кроме того, будет проведен ремонт котельных и тепловых пунктов.
Работы по реализации второго этапа инвестпрограммы теплоснабжающей компании начались еще в апреле 2024 года - до начала профилактических отключений. В рамках ремонта специалисты заменили более четырех километров теплосети, провели капительный ремонт двух котлов на квартальной тепловой станции "Октябрьская" в Сходне
. Отремонтировали оборудование в котельных на Нагорном шоссе и улице Лавочкина.
Помимо полной замены участков теплосети, продолжаются локальные ремонты трубопровода. В общей сложности этим летом отремонтируют 10 километров трубопровода.
В 2023 году в рамках первого этапа инвестпрограммы предприятия заменили шесть километров теплосети и еще девять километров - отремонтировали. Модернизацию провели в 13 котельных и 88 тепловых пунктах.
«
"Реновация теплосетевого комплекса Химок требует нового подхода и финансирования. Без дополнительных инвестиций улучшение состояния теплосетевого комплекса маловероятно. Поэтому здесь хочу особо отметить, что индексация тарифов проводится в рамках ежегодной инфляции. На это также влияет рост цен на энергоносители", — сообщил первый замгендиректора "ТСК Мосэнерго" Роман Агапов, его слова приводит пресс-служба.
С 1 июля по России
провели индексацию тарифов ЖКХ. Так, средняя стоимость предоставления услуг центрального отопления и горячего водоснабжения в Химках вырастет на 14,7%.