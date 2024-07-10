https://ria.ru/20240710/tatarstan-1958832180.html
Главе СК доложат о расследовании крушения самолета в Татарстане
Главе СК доложат о расследовании крушения самолета в Татарстане - РИА Новости, 10.07.2024
Главе СК доложат о расследовании крушения самолета в Татарстане
Главе СК России Александру Бастрыкину доложат о расследовании инцидента с легкомоторным самолетом в Татарстане, в результате крушения которого погибли и... РИА Новости, 10.07.2024
2024-07-10T19:44
2024-07-10T19:44
2024-07-10T19:44
происшествия
россия
камско-устьинский район
александр бастрыкин
следственный комитет россии (ск рф)
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МОСКВА, 10 июл — РИА Новости. Главе СК России Александру Бастрыкину доложат о расследовании инцидента с легкомоторным самолетом в Татарстане, в результате крушения которого погибли и пострадали люди, сообщается в Telegram-канале ведомства. Ранее в управлении гражданской защиты Камско-Устьинского района Татарстана РИА Новости сообщили, что в среду утром разбился прогулочный самолет, в результате чего погибли три человека, один пострадал. По данным следствия, легкомоторный самолет Cessna-172, выполнявший экскурсионный полет, совершил жесткую посадку вблизи поселка Камское Устье и загорелся. Возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного судна. На борту находились четыре человека, в том числе несовершеннолетний. Выжил только мужчина-пассажир. "Главе ведомства будет доложено о расследовании обстоятельств происшествия с легкомоторным самолетом в Татарстане, в результате которого погибли и пострадали люди", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20230920/samolet-1897621555.html
россия
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происшествия, россия, камско-устьинский район, александр бастрыкин, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Россия, Камско-Устьинский район, Александр Бастрыкин, Следственный комитет России (СК РФ)
Главе СК доложат о расследовании крушения самолета в Татарстане
Бастрыкину доложат о расследовании крушения легкомоторного самолета в Татарстане