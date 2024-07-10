https://ria.ru/20240710/tatarstan-1958832180.html

Главе СК доложат о расследовании крушения самолета в Татарстане

Главе СК доложат о расследовании крушения самолета в Татарстане - РИА Новости, 10.07.2024

Главе СК доложат о расследовании крушения самолета в Татарстане

Главе СК России Александру Бастрыкину доложат о расследовании инцидента с легкомоторным самолетом в Татарстане, в результате крушения которого погибли и... РИА Новости, 10.07.2024

2024-07-10T19:44

2024-07-10T19:44

2024-07-10T19:44

происшествия

россия

камско-устьинский район

александр бастрыкин

следственный комитет россии (ск рф)

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МОСКВА, 10 июл — РИА Новости. Главе СК России Александру Бастрыкину доложат о расследовании инцидента с легкомоторным самолетом в Татарстане, в результате крушения которого погибли и пострадали люди, сообщается в Telegram-канале ведомства. Ранее в управлении гражданской защиты Камско-Устьинского района Татарстана РИА Новости сообщили, что в среду утром разбился прогулочный самолет, в результате чего погибли три человека, один пострадал. По данным следствия, легкомоторный самолет Cessna-172, выполнявший экскурсионный полет, совершил жесткую посадку вблизи поселка Камское Устье и загорелся. Возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного судна. На борту находились четыре человека, в том числе несовершеннолетний. Выжил только мужчина-пассажир. "Главе ведомства будет доложено о расследовании обстоятельств происшествия с легкомоторным самолетом в Татарстане, в результате которого погибли и пострадали люди", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20230920/samolet-1897621555.html

россия

камско-устьинский район

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происшествия, россия, камско-устьинский район, александр бастрыкин, следственный комитет россии (ск рф)