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СМИ: Орбан сделал важный прогноз об СВО в секретном докладе для ЕС - РИА Новости, 10.07.2024
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15:06 10.07.2024 (обновлено: 20:40 10.07.2024)
https://ria.ru/20240710/svo-1958753360.html
СМИ: Орбан сделал важный прогноз об СВО в секретном докладе для ЕС
СМИ: Орбан сделал важный прогноз об СВО в секретном докладе для ЕС - РИА Новости, 10.07.2024
СМИ: Орбан сделал важный прогноз об СВО в секретном докладе для ЕС
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в конфиденциальном докладе для председателя Европейского совета Шарля Мишеля выразил опасения по поводу будущего... РИА Новости, 10.07.2024
2024-07-10T15:06
2024-07-10T20:40
в мире
москва
венгрия
украина
виктор орбан
владимир путин
шарль мишель
европейский совет
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МОСКВА, 10 июл — РИА Новости. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в конфиденциальном докладе для председателя Европейского совета Шарля Мишеля выразил опасения по поводу будущего украинского конфликта, пишет El Pais со ссылкой на документ."Следующие два месяца на линии фронта на Украине будут "более драматичными, чем когда-либо", — приводит издание слова Орбана.Венгерский премьер полагает, что сейчас вероятность того, что предложения по прекращению огня будут восприняты более благосклонно, высока, говорится в статье. Более того, политик считает, что президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин настроены на мирные переговоры между Москвой и Киевом до конца года, утверждает издание.Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан 5 июля с делегацией прибыл в Москву и провел встречу с Владимиром Путиным. Визит в Россию он назвал следующим этапом мирной миссии, первым шагом которой была поездка в Киев 2 июля.Европейские политики осудили визит Орбана в Москву. Так, глава Минобороны Эстонии Ханно Певкур пожаловался, что повышенное мировое внимание к этому событию отвлекает союзников от помощи Украине и обсуждения вопросов о ее вступлении в Евросоюз и НАТО. Экс-премьер Эстонии Кая Каллас посчитала, что Орбан хочет посеять смуту своим визитом, а канцлер ФРГ Олаф Шольц осудил поступок политика, подчеркнув, что "Евросоюз находится на стороне Украины".
https://ria.ru/20240710/polsha-1958701966.html
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в мире, москва, венгрия, украина, виктор орбан, владимир путин, шарль мишель, европейский совет, нато
В мире, Москва, Венгрия, Украина, Виктор Орбан, Владимир Путин, Шарль Мишель, Европейский совет, НАТО
СМИ: Орбан сделал важный прогноз об СВО в секретном докладе для ЕС

El Pais: Орбан назвал следующие два месяца СВО самыми драматичными

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкВоеннослужащие в зоне проведения СВО
Военнослужащие в зоне проведения СВО - РИА Новости, 1920, 10.07.2024
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Военнослужащие в зоне проведения СВО. Архивное фото
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МОСКВА, 10 июл — РИА Новости. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в конфиденциальном докладе для председателя Европейского совета Шарля Мишеля выразил опасения по поводу будущего украинского конфликта, пишет El Pais со ссылкой на документ.
"Следующие два месяца на линии фронта на Украине будут "более драматичными, чем когда-либо", — приводит издание слова Орбана.
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Вчера, 11:56
Венгерский премьер полагает, что сейчас вероятность того, что предложения по прекращению огня будут восприняты более благосклонно, высока, говорится в статье. Более того, политик считает, что президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин настроены на мирные переговоры между Москвой и Киевом до конца года, утверждает издание.
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан 5 июля с делегацией прибыл в Москву и провел встречу с Владимиром Путиным. Визит в Россию он назвал следующим этапом мирной миссии, первым шагом которой была поездка в Киев 2 июля.
Европейские политики осудили визит Орбана в Москву. Так, глава Минобороны Эстонии Ханно Певкур пожаловался, что повышенное мировое внимание к этому событию отвлекает союзников от помощи Украине и обсуждения вопросов о ее вступлении в Евросоюз и НАТО. Экс-премьер Эстонии Кая Каллас посчитала, что Орбан хочет посеять смуту своим визитом, а канцлер ФРГ Олаф Шольц осудил поступок политика, подчеркнув, что "Евросоюз находится на стороне Украины".
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В миреМоскваВенгрияУкраинаВиктор ОрбанВладимир ПутинШарль МишельЕвропейский советНАТО
 
 
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