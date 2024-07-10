https://ria.ru/20240710/svo-1958729418.html

Подразделения группировки "Центр" отразили пять контратак ВСУ

Подразделения группировки "Центр" отразили пять контратак ВСУ - РИА Новости, 10.07.2024

Подразделения группировки "Центр" отразили пять контратак ВСУ

Подразделения группировки войск "Центр" улучшили тактическое положение, отразили пять атак, ВСУ потеряли до 510 военнослужащих и немецкую БПМ Marder, сообщили в РИА Новости, 10.07.2024

2024-07-10T13:21

2024-07-10T13:21

2024-07-10T13:27

специальная военная операция на украине

безопасность

вооруженные силы украины

донецкая народная республика

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Подразделения группировки войск "Центр" улучшили тактическое положение, отразили пять атак, ВСУ потеряли до 510 военнослужащих и немецкую БПМ Marder, сообщили в Минобороны РФ."Подразделения группировки войск "Центр" улучшили тактическое положение, а также нанесли поражение формированиям 32-й, 41-й, 47-й, 110-й, 118-й механизированных бригад ВСУ и 129-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Воздвиженка, Елизаветовка, Артемово, Дружба, Тимофеевка и Торецк Донецкой Народной Республики", - говорится в сводке министерства.По данным ведомства, отражены пять контратак штурмовых групп 31-й механизированной, 142-й пехотной и 95-й десантно-штурмовой бригад ВСУ. Потери противника составили до 510 военнослужащих, боевая машина пехоты Marder производства ФРГ, два автомобиля и две 122-мм гаубицы Д-30, сообщили в Минобороны.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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безопасность, вооруженные силы украины, донецкая народная республика, министерство обороны рф (минобороны рф)