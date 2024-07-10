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Подразделения группировки "Центр" отразили пять контратак ВСУ - РИА Новости, 10.07.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
13:21 10.07.2024 (обновлено: 13:27 10.07.2024)
https://ria.ru/20240710/svo-1958729418.html
Подразделения группировки "Центр" отразили пять контратак ВСУ
Подразделения группировки "Центр" отразили пять контратак ВСУ - РИА Новости, 10.07.2024
Подразделения группировки "Центр" отразили пять контратак ВСУ
Подразделения группировки войск "Центр" улучшили тактическое положение, отразили пять атак, ВСУ потеряли до 510 военнослужащих и немецкую БПМ Marder, сообщили в РИА Новости, 10.07.2024
2024-07-10T13:21
2024-07-10T13:27
специальная военная операция на украине
безопасность
вооруженные силы украины
донецкая народная республика
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Подразделения группировки войск "Центр" улучшили тактическое положение, отразили пять атак, ВСУ потеряли до 510 военнослужащих и немецкую БПМ Marder, сообщили в Минобороны РФ."Подразделения группировки войск "Центр" улучшили тактическое положение, а также нанесли поражение формированиям 32-й, 41-й, 47-й, 110-й, 118-й механизированных бригад ВСУ и 129-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Воздвиженка, Елизаветовка, Артемово, Дружба, Тимофеевка и Торецк Донецкой Народной Республики", - говорится в сводке министерства.По данным ведомства, отражены пять контратак штурмовых групп 31-й механизированной, 142-й пехотной и 95-й десантно-штурмовой бригад ВСУ. Потери противника составили до 510 военнослужащих, боевая машина пехоты Marder производства ФРГ, два автомобиля и две 122-мм гаубицы Д-30, сообщили в Минобороны.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
донецкая народная республика
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безопасность, вооруженные силы украины, донецкая народная республика, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Вооруженные силы Украины, Донецкая Народная Республика, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Подразделения группировки "Центр" отразили пять контратак ВСУ

МО: подразделения группировки "Центр" отразили пять контратак ВСУ за сутки

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкРоссийские военные в зоне спецоперации
Российские военные в зоне спецоперации - РИА Новости, 1920, 10.07.2024
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Российские военные в зоне спецоперации. Архивное фото
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МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Подразделения группировки войск "Центр" улучшили тактическое положение, отразили пять атак, ВСУ потеряли до 510 военнослужащих и немецкую БПМ Marder, сообщили в Минобороны РФ.
"Подразделения группировки войск "Центр" улучшили тактическое положение, а также нанесли поражение формированиям 32-й, 41-й, 47-й, 110-й, 118-й механизированных бригад ВСУ и 129-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Воздвиженка, Елизаветовка, Артемово, Дружба, Тимофеевка и Торецк Донецкой Народной Республики", - говорится в сводке министерства.
По данным ведомства, отражены пять контратак штурмовых групп 31-й механизированной, 142-й пехотной и 95-й десантно-штурмовой бригад ВСУ. Потери противника составили до 510 военнослужащих, боевая машина пехоты Marder производства ФРГ, два автомобиля и две 122-мм гаубицы Д-30, сообщили в Минобороны.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьВооруженные силы УкраиныДонецкая Народная РеспубликаМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
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