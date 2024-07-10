https://ria.ru/20240710/svo-1958697462.html

ВСУ за сутки атаковали семь районов Белгородской области

ВСУ за сутки атаковали семь районов Белгородской области - РИА Новости, 10.07.2024

ВСУ за сутки атаковали семь районов Белгородской области

Около 60 украинских беспилотников за прошедшие сутки атаковали семь приграничных районов Белгородской области, пострадали шесть мирных жителей, сообщил глава... РИА Новости, 10.07.2024

2024-07-10T11:30

2024-07-10T11:30

2024-07-10T13:17

происшествия

белгородская область

шебекино

белгород

вячеслав гладков

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БЕЛГОРОД, 10 июл - РИА Новости. Около 60 украинских беспилотников за прошедшие сутки атаковали семь приграничных районов Белгородской области, пострадали шесть мирных жителей, сообщил глава региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале. По информации губернатора, 9 июля по семи приграничным районам региона было выпущено 40 снарядов, а также зафиксированы атаки с использованием 57 беспилотников. Шесть человек ранены, один из них в реанимации. Число мирных жителей, погибших в понедельник, увеличилось до пяти. Как заявил глава области, стало известно о еще одном погибшем при массированном обстреле города Шебекино 8 июля. Различные разрушения выявлены в пяти многоквартирных домах, 19 частных домовладениях, магазине, двух социальных объектах, нежилом помещении, двух коммерческих объектах, а также 14 автомобилях. В Шебекинском городском округе, по словам Гладкова, по городу Шебекино и 14 населенным пунктам выпущено 13 боеприпасов, а также 26 беспилотников. "Ранены шесть мирных жителей. Все они проходят лечение в больницах Белгорода. В тяжелом состоянии в отделении реанимации находится одна пострадавшая из Новой Таволжанки. Медики оказывают всем пострадавшим всю необходимую помощь. Также появилась информация об еще одном погибшем в результате вечернего обстрела города Шебекино 8 июля. Службы проверили обстоятельства смертельного исхода и вчера вечером вынесли решение, что вследствие обстрела погиб мужчина", - написал губернатор. Он добавил, что в Белгородском районе по 10 населенным пунктам было выпущено 11 снарядов и 10 беспилотников. В Борисовском районе выпущено 15 боеприпасов и один БПЛА. В Валуйском городском округе совершены атаки с помощью двух беспилотников. В Волоконовском районе по селу Тишанка выпущен один дрон. "В Грайворонском городском округе город Грайворон, поселки Горьковский и Совхозный, а также села Глотово, Козинка и Безымено подверглись атакам с помощью 11 БПЛА... В Краснояружском районе по селам Романовка, Теребрено, Графовка и Репяховка выпущен один боеприпас в ходе одного обстрела, также нанесен удар с помощью 5 БПЛА", - отметил Гладков. На всей территории Белгородской области с 11 апреля 2022 года установлен высокий (желтый) уровень террористической опасности. Необходимость введения режима вызвана обострением ситуации на украинско-российской границе и повышением активности украинских военных в приграничных районах. Протяженность украинской границы с Белгородской областью составляет 350 километров.

https://ria.ru/20240706/obstanovka-1957704815.html

https://ria.ru/20240706/udary-1957806094.html

https://ria.ru/20240709/udary-1958532448.html

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происшествия, белгородская область, шебекино, белгород, вячеслав гладков