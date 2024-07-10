https://ria.ru/20240710/svo-1958690491.html
Число пострадавших за сутки при обстрелах ВСУ в ДНР выросло до шести
Число пострадавших за сутки при обстрелах ВСУ в ДНР выросло до шести - РИА Новости, 10.07.2024
Число пострадавших за сутки при обстрелах ВСУ в ДНР выросло до шести
Число пострадавших за минувшие сутки в ДНР после обстрелов украинских войск выросло до шести, среди них - один ребенок, сообщило в среду представительство ДНР в РИА Новости, 10.07.2024
2024-07-10T10:59
2024-07-10T10:59
2024-07-10T10:59
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
донецк
горловка
стирол
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ДОНЕЦК, 10 июл – РИА Новости. Число пострадавших за минувшие сутки в ДНР после обстрелов украинских войск выросло до шести, среди них - один ребенок, сообщило в среду представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, Telegram-канале представительства.Ранее ведомство сообщало о двух пострадавших из-за обстрелов украинских войск. "Количество пострадавших за 9 июля составляет шесть гражданских лиц", - говорится в сообщении.Ведомство уточнило, что в поселке Старомихайловка при сбросе снаряда с беспилотника по улице Партизанской ранены ребенок 2012 года рождения и мужчина 1987 года рождения. В Петровском районе Донецка и Горловке от сброса боеприпаса с беспилотника и обстрела кассетными снарядами пострадали две женщины, 1978 и 1963 годов рождения. Поселок городского типа Старомихайловка находится на западной окраине Донецка, рядом с Петровским и Кировским районами города. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
https://ria.ru/20231005/gorlovka-1900715884.html
https://ria.ru/20240706/obstanovka-1957704815.html
донецкая народная республика
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донецкая народная республика, донецк, горловка, стирол
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Донецк, Горловка, Стирол
Число пострадавших за сутки при обстрелах ВСУ в ДНР выросло до шести
Представительство ДНР: число пострадавших при обстрелах ВСУ выросло до шести