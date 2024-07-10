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Концерт Тейлор Свифт вызвал небольшое землетрясение в Цюрихе - РИА Новости, 10.07.2024
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15:11 10.07.2024 (обновлено: 15:13 10.07.2024)
https://ria.ru/20240710/svift-1958754360.html
Концерт Тейлор Свифт вызвал небольшое землетрясение в Цюрихе
Концерт Тейлор Свифт вызвал небольшое землетрясение в Цюрихе - РИА Новости, 10.07.2024
Концерт Тейлор Свифт вызвал небольшое землетрясение в Цюрихе
Концерт американской певицы Тейлор Свифт в швейцарском Цюрихе вызвал сейсмическую активность, сообщает сейсмологическая служба страны (SED). РИА Новости, 10.07.2024
2024-07-10T15:11
2024-07-10T15:13
цюрих
эдинбург (город)
тейлор свифт (певица)
в мире
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МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Концерт американской певицы Тейлор Свифт в швейцарском Цюрихе вызвал сейсмическую активность, сообщает сейсмологическая служба страны (SED). По данным сейсмологов, во время концерта Тейлор Свифт в Цюрихе 9 июля были зафиксированы сейсмические колебания."Колебания, вызванные зрителями концерта, видны на восьми станциях сейсмической сети на расстоянии до шести километров вокруг стадиона "Летцигрунд", - говорится в публикации на сайте службы.По информации немецкого новостного портала DPA, на стадионе во время концерта находились 50 тысяч человек. Самый пик сейсмической активности пришелся приблизительно на 19.00 (20.00 мск) - вскоре после того, как певица вышла на сцену.В апреле Тейлор Свифт вошла в список миллиардеров Forbes. В начале февраля она завоевала "Грэмми" в категории "Лучший альбом года" за Midnights, а в декабре прошлого года она возглавила рейтинг "Человек года" по версии журнала Time. В декабре 2023 года концертный тур Eras Tour установил мировой рекорд, став самым кассовым в истории и собрав более 1 миллиарда долларов.
https://ria.ru/20231206/svift-1914197202.html
https://ria.ru/20240613/kontsert-1952695845.html
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цюрих, эдинбург (город), тейлор свифт (певица), в мире
Цюрих, Эдинбург (город), Тейлор Свифт (певица), В мире
Концерт Тейлор Свифт вызвал небольшое землетрясение в Цюрихе

SED: концерт Тейлор Свифт в Цюрихе вызвал сейсмическую активность

© AP Photo / Invision/Joel C RyanТейлор Свифт
Тейлор Свифт - РИА Новости, 1920, 10.07.2024
© AP Photo / Invision/Joel C Ryan
Тейлор Свифт . Архивное фото
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МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Концерт американской певицы Тейлор Свифт в швейцарском Цюрихе вызвал сейсмическую активность, сообщает сейсмологическая служба страны (SED).
По данным сейсмологов, во время концерта Тейлор Свифт в Цюрихе 9 июля были зафиксированы сейсмические колебания.
Певица Тейлор Свифт выступает на стадионе Монументаль в рамках своего концертного тура The Eras Tour в Буэнос-Айресе - РИА Новости, 1920, 06.12.2023
Биография Тейлор Свифт
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"Колебания, вызванные зрителями концерта, видны на восьми станциях сейсмической сети на расстоянии до шести километров вокруг стадиона "Летцигрунд", - говорится в публикации на сайте службы.
По информации немецкого новостного портала DPA, на стадионе во время концерта находились 50 тысяч человек. Самый пик сейсмической активности пришелся приблизительно на 19.00 (20.00 мск) - вскоре после того, как певица вышла на сцену.
В апреле Тейлор Свифт вошла в список миллиардеров Forbes. В начале февраля она завоевала "Грэмми" в категории "Лучший альбом года" за Midnights, а в декабре прошлого года она возглавила рейтинг "Человек года" по версии журнала Time. В декабре 2023 года концертный тур Eras Tour установил мировой рекорд, став самым кассовым в истории и собрав более 1 миллиарда долларов.
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Концерты Тейлор Свифт вызвали небольшие землетрясения в Эдинбурге
13 июня, 19:13
 
ЦюрихЭдинбург (город)Тейлор Свифт (певица)В мире
 
 
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