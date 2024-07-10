https://ria.ru/20240710/svift-1958754360.html

Концерт Тейлор Свифт вызвал небольшое землетрясение в Цюрихе

Концерт Тейлор Свифт вызвал небольшое землетрясение в Цюрихе - РИА Новости, 10.07.2024

Концерт Тейлор Свифт вызвал небольшое землетрясение в Цюрихе

Концерт американской певицы Тейлор Свифт в швейцарском Цюрихе вызвал сейсмическую активность, сообщает сейсмологическая служба страны (SED). РИА Новости, 10.07.2024

2024-07-10T15:11

2024-07-10T15:11

2024-07-10T15:13

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МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Концерт американской певицы Тейлор Свифт в швейцарском Цюрихе вызвал сейсмическую активность, сообщает сейсмологическая служба страны (SED). По данным сейсмологов, во время концерта Тейлор Свифт в Цюрихе 9 июля были зафиксированы сейсмические колебания."Колебания, вызванные зрителями концерта, видны на восьми станциях сейсмической сети на расстоянии до шести километров вокруг стадиона "Летцигрунд", - говорится в публикации на сайте службы.По информации немецкого новостного портала DPA, на стадионе во время концерта находились 50 тысяч человек. Самый пик сейсмической активности пришелся приблизительно на 19.00 (20.00 мск) - вскоре после того, как певица вышла на сцену.В апреле Тейлор Свифт вошла в список миллиардеров Forbes. В начале февраля она завоевала "Грэмми" в категории "Лучший альбом года" за Midnights, а в декабре прошлого года она возглавила рейтинг "Человек года" по версии журнала Time. В декабре 2023 года концертный тур Eras Tour установил мировой рекорд, став самым кассовым в истории и собрав более 1 миллиарда долларов.

https://ria.ru/20231206/svift-1914197202.html

https://ria.ru/20240613/kontsert-1952695845.html

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цюрих, эдинбург (город), тейлор свифт (певица), в мире