https://ria.ru/20240710/sud-1958813242.html

Суд рассмотрит дело о похищении девочки в Калужской области

Суд рассмотрит дело о похищении девочки в Калужской области - РИА Новости, 10.07.2024

Суд рассмотрит дело о похищении девочки в Калужской области

Калужский областной суд рассмотрит уголовное дело в отношении четырех местных жителей, которых обвиняют в похищении восьмилетней девочки и вымогательстве 1,5... РИА Новости, 10.07.2024

2024-07-10T18:09

2024-07-10T18:09

2024-07-10T18:09

происшествия

калужская область

россия

козельск

следственный комитет россии (ск рф)

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ТУЛА, 10 июл – РИА Новости. Калужский областной суд рассмотрит уголовное дело в отношении четырех местных жителей, которых обвиняют в похищении восьмилетней девочки и вымогательстве 1,5 миллиона рублей, сообщили прокуратура и СУСК РФ по региону. "Перед судом предстанут четверо жителей Калужской области, обвиняемые в похищении и вымогательстве (ч. 3 ст. 126 и ч. 3 ст. 163 УК РФ)", - говорится в сообщении СУСК.Ранее МВД и СК сообщали, что в конце ноября 2023 года восьмилетняя девочка не вернулась из школы в Козельске, а ее маме прислали требование о выкупе в 1,5 миллиона рублей. Вечером следующего дня злоумышленники оставили ребенка на улице в деревне Таратухино Белевского района Тульской области. Там девочка зашла в дом к местным жителям, чтобы попросить о помощи. По подозрению в преступлениях задержали четверых жителей Калужской области. В декабре трем мужчинам в возрасте 21, 40 и 44 лет и 37-летней женщине предъявили обвинение. По данным прокуратуры Калужской области, члены организованной группы заранее планировали преступление. Для этого они объезжали улицы Балабаново, Калуги и других населенных пунктов, чтобы найти "подходящего" ребенка, а также обговаривали план действий, возможное расположение камер видеонаблюдения и вопросы конспирации во время звонков.

https://ria.ru/20231202/devochka-1913367446.html

калужская область

россия

козельск

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происшествия, калужская область, россия, козельск, следственный комитет россии (ск рф)