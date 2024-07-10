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Суд рассмотрит дело о похищении девочки в Калужской области - РИА Новости, 10.07.2024
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18:09 10.07.2024
https://ria.ru/20240710/sud-1958813242.html
Суд рассмотрит дело о похищении девочки в Калужской области
Суд рассмотрит дело о похищении девочки в Калужской области - РИА Новости, 10.07.2024
Суд рассмотрит дело о похищении девочки в Калужской области
Калужский областной суд рассмотрит уголовное дело в отношении четырех местных жителей, которых обвиняют в похищении восьмилетней девочки и вымогательстве 1,5... РИА Новости, 10.07.2024
2024-07-10T18:09
2024-07-10T18:09
происшествия
калужская область
россия
козельск
следственный комитет россии (ск рф)
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ТУЛА, 10 июл – РИА Новости. Калужский областной суд рассмотрит уголовное дело в отношении четырех местных жителей, которых обвиняют в похищении восьмилетней девочки и вымогательстве 1,5 миллиона рублей, сообщили прокуратура и СУСК РФ по региону. &quot;Перед судом предстанут четверо жителей Калужской области, обвиняемые в похищении и вымогательстве (ч. 3 ст. 126 и ч. 3 ст. 163 УК РФ)&quot;, - говорится в сообщении СУСК.Ранее МВД и СК сообщали, что в конце ноября 2023 года восьмилетняя девочка не вернулась из школы в Козельске, а ее маме прислали требование о выкупе в 1,5 миллиона рублей. Вечером следующего дня злоумышленники оставили ребенка на улице в деревне Таратухино Белевского района Тульской области. Там девочка зашла в дом к местным жителям, чтобы попросить о помощи. По подозрению в преступлениях задержали четверых жителей Калужской области. В декабре трем мужчинам в возрасте 21, 40 и 44 лет и 37-летней женщине предъявили обвинение. По данным прокуратуры Калужской области, члены организованной группы заранее планировали преступление. Для этого они объезжали улицы Балабаново, Калуги и других населенных пунктов, чтобы найти "подходящего" ребенка, а также обговаривали план действий, возможное расположение камер видеонаблюдения и вопросы конспирации во время звонков.
https://ria.ru/20231202/devochka-1913367446.html
калужская область
россия
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происшествия, калужская область, россия, козельск, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Калужская область, Россия, Козельск, Следственный комитет России (СК РФ)
Суд рассмотрит дело о похищении девочки в Калужской области

Четверо жителей Калужской области предстанут перед судом за похищение ребенка

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкСтатуя богини Фемиды
Статуя богини Фемиды - РИА Новости, 1920, 10.07.2024
© РИА Новости / Илья Питалев
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ТУЛА, 10 июл – РИА Новости. Калужский областной суд рассмотрит уголовное дело в отношении четырех местных жителей, которых обвиняют в похищении восьмилетней девочки и вымогательстве 1,5 миллиона рублей, сообщили прокуратура и СУСК РФ по региону.
«

"Перед судом предстанут четверо жителей Калужской области, обвиняемые в похищении и вымогательстве (ч. 3 ст. 126 и ч. 3 ст. 163 УК РФ)", - говорится в сообщении СУСК.

Ранее МВД и СК сообщали, что в конце ноября 2023 года восьмилетняя девочка не вернулась из школы в Козельске, а ее маме прислали требование о выкупе в 1,5 миллиона рублей. Вечером следующего дня злоумышленники оставили ребенка на улице в деревне Таратухино Белевского района Тульской области. Там девочка зашла в дом к местным жителям, чтобы попросить о помощи. По подозрению в преступлениях задержали четверых жителей Калужской области. В декабре трем мужчинам в возрасте 21, 40 и 44 лет и 37-летней женщине предъявили обвинение.
По данным прокуратуры Калужской области, члены организованной группы заранее планировали преступление. Для этого они объезжали улицы Балабаново, Калуги и других населенных пунктов, чтобы найти "подходящего" ребенка, а также обговаривали план действий, возможное расположение камер видеонаблюдения и вопросы конспирации во время звонков.
Подозреваемые в похищении ребенка на допросе в следственном управлении - РИА Новости, 1920, 02.12.2023
Похитители девочки под Калугой валят вину на одного, заявил СК
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ПроисшествияКалужская областьРоссияКозельскСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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