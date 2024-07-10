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В ГД призвали повысить стипендию студентам, чьи родители имеют инвалидность - РИА Новости, 10.07.2024
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07:12 10.07.2024 (обновлено: 11:47 10.07.2024)
https://ria.ru/20240710/stipendii-1958663486.html
В ГД призвали повысить стипендию студентам, чьи родители имеют инвалидность
В ГД призвали повысить стипендию студентам, чьи родители имеют инвалидность - РИА Новости, 10.07.2024
В ГД призвали повысить стипендию студентам, чьи родители имеют инвалидность
Первый замглавы комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова предложила повысить стипендию студентам-отличникам, чьи родители имеют группу инвалидности. РИА Новости, 10.07.2024
2024-07-10T07:12
2024-07-10T11:47
яна лантратова
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валерий фальков
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МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Первый замглавы комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова предложила повысить стипендию студентам-отличникам, чьи родители имеют группу инвалидности. "Представляется необходимым предложить внести изменения... в части расширения предоставления государственной академической и (или) государственной социальной стипендии в повышенном размере лицам, обучающимся в федеральных государственных образовательных организациях высшего образования по образовательным программам высшего образования, имеющим оценки "отлично" или "хорошо или "отлично и "хорошо", - сказано в обращении депутата к министру науки и высшего образования РФ Валерию Фалькову, которое есть у РИА Новости. Отмечается, что стипендию предлагается повысить тем, кто относится к категориям лиц, обучающихся на всех курсах образовательных программ, имеющих право на получение государственной социальной стипендии или являющимся студентами в возрасте до 23 лет, имеющим одного родителя - инвалида I, II или III группы. По мнению Лантратовой, введение таких мер государственной поддержки для учащихся высших образовательных программ будет способствовать улучшению их материального благополучия, улучшению качества и уровня их образования, а также увеличению процента трудоустройства выпускников высших учебных заведений по специальности.
https://ria.ru/20240607/chernyshenko-1951205401.html
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яна лантратова, госдума рф, год семьи, валерий фальков, общество, социальный навигатор, сн_образование
Яна Лантратова, Госдума РФ, Год семьи, Валерий Фальков, Общество, Социальный навигатор, СН_Образование
В ГД призвали повысить стипендию студентам, чьи родители имеют инвалидность

В ГД предложили повысить стипендию студентам-отличникам, чьи родители - инвалиды

© РИА Новости / Виталий Аньков | Перейти в медиабанкСдача экзаменов
Сдача экзаменов - РИА Новости, 1920, 10.07.2024
© РИА Новости / Виталий Аньков
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МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Первый замглавы комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова предложила повысить стипендию студентам-отличникам, чьи родители имеют группу инвалидности.
«
"Представляется необходимым предложить внести изменения... в части расширения предоставления государственной академической и (или) государственной социальной стипендии в повышенном размере лицам, обучающимся в федеральных государственных образовательных организациях высшего образования по образовательным программам высшего образования, имеющим оценки "отлично" или "хорошо или "отлично и "хорошо", - сказано в обращении депутата к министру науки и высшего образования РФ Валерию Фалькову, которое есть у РИА Новости.
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Отмечается, что стипендию предлагается повысить тем, кто относится к категориям лиц, обучающихся на всех курсах образовательных программ, имеющих право на получение государственной социальной стипендии или являющимся студентами в возрасте до 23 лет, имеющим одного родителя - инвалида I, II или III группы.
По мнению Лантратовой, введение таких мер государственной поддержки для учащихся высших образовательных программ будет способствовать улучшению их материального благополучия, улучшению качества и уровня их образования, а также увеличению процента трудоустройства выпускников высших учебных заведений по специальности.
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Яна ЛантратоваГосдума РФГод семьиВалерий ФальковОбществоСоциальный навигаторСН_Образование
 
 
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