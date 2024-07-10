https://ria.ru/20240710/stipendii-1958663486.html

В ГД призвали повысить стипендию студентам, чьи родители имеют инвалидность

В ГД призвали повысить стипендию студентам, чьи родители имеют инвалидность - РИА Новости, 10.07.2024

В ГД призвали повысить стипендию студентам, чьи родители имеют инвалидность

Первый замглавы комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова предложила повысить стипендию студентам-отличникам, чьи родители имеют группу инвалидности. РИА Новости, 10.07.2024

2024-07-10T07:12

2024-07-10T07:12

2024-07-10T11:47

яна лантратова

госдума рф

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валерий фальков

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социальный навигатор

сн_образование

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МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Первый замглавы комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова предложила повысить стипендию студентам-отличникам, чьи родители имеют группу инвалидности. "Представляется необходимым предложить внести изменения... в части расширения предоставления государственной академической и (или) государственной социальной стипендии в повышенном размере лицам, обучающимся в федеральных государственных образовательных организациях высшего образования по образовательным программам высшего образования, имеющим оценки "отлично" или "хорошо или "отлично и "хорошо", - сказано в обращении депутата к министру науки и высшего образования РФ Валерию Фалькову, которое есть у РИА Новости. Отмечается, что стипендию предлагается повысить тем, кто относится к категориям лиц, обучающихся на всех курсах образовательных программ, имеющих право на получение государственной социальной стипендии или являющимся студентами в возрасте до 23 лет, имеющим одного родителя - инвалида I, II или III группы. По мнению Лантратовой, введение таких мер государственной поддержки для учащихся высших образовательных программ будет способствовать улучшению их материального благополучия, улучшению качества и уровня их образования, а также увеличению процента трудоустройства выпускников высших учебных заведений по специальности.

https://ria.ru/20240607/chernyshenko-1951205401.html

https://ria.ru/20240630/minobrnauki-1956408560.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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яна лантратова, госдума рф, год семьи, валерий фальков, общество, социальный навигатор, сн_образование