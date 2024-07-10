https://ria.ru/20240710/ssha-1958825679.html

США разместят в Германии гиперзвуковое оружие

США разместят в Германии гиперзвуковое оружие - РИА Новости, 10.07.2024

США разместят в Германии гиперзвуковое оружие

США со следующего года приступят к размещению в Германии дальнобойных ударных систем, включая гиперзвуковое оружие, заявили в Пентагоне. РИА Новости, 10.07.2024

2024-07-10T19:09

2024-07-10T19:09

2024-07-10T19:39

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ВАШИНГТОН, 10 июл — РИА Новости. США со следующего года приступят к размещению в Германии дальнобойных ударных систем, включая гиперзвуковое оружие, заявили в Пентагоне."Соединенные Штаты начнут эпизодическое развертывание средств дальнего ведения огня своей оперативной группы в Германии в 2026 году в рамках планирования постоянного размещения этих средств в будущем", — говорится в сообщении.Как уточнили в оборонном ведомстве, конвенциональные огневые подразделения дальнего радиуса будут включать ракеты SM-6, Tomahawk и разрабатываемое гиперзвуковое оружие.Правительства США и ФРГ достигли необходимой договоренности, добавили в Пентагоне.Утверждается, что новые вооружения будут иметь значительно большую дальность действия, чем нынешние наземные средства ведения огня в Европе.На минувшей неделе президент Владимир Путин заявил, что Россия считает себя вправе начать разработку и производство ракетных систем средней и меньшей дальности после выхода США из ДРСМД и заявлений о том, что они приступают к созданию такого оружия.Глава государства напомнил, что Россия ввела мораторий на возможное размещение своих систем до тех пор, пока эти ракетные комплексы не появятся в других регионах мира.О том, что США не только производят ракеты средней и меньшей дальности наземного базирования, но и привозили их в Данию и на Филиппины для учений, Путин заявил на заседании Совбеза в конце июня. По его словам, остается неизвестным, вывезла американская сторона оттуда эти боеприпасы или нет.В начале 2019-го Вашингтон объявил об одностороннем выходе из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. Соглашение прекратило действие 2 августа того же года.

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https://ria.ru/20240627/ukraina-1955882239.html

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сша, германия, министерство обороны сша, в мире, европа, владимир путин, россия