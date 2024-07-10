https://ria.ru/20240710/ssha-1958811735.html

США разрешили американцам платить налоги в интересах России до октября

США разрешили американцам платить налоги в интересах России до октября - РИА Новости, 10.07.2024

США разрешили американцам платить налоги в интересах России до октября

США разрешили американским гражданам и организациям платить налоги, пошлины и иные обязательные платежи в интересах Российской Федерации до 9 октября 2024 года, РИА Новости, 10.07.2024

2024-07-10T18:05

2024-07-10T18:05

2024-07-10T18:05

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ВАШИНГТОН, 10 июл - РИА Новости. США разрешили американским гражданам и организациям платить налоги, пошлины и иные обязательные платежи в интересах Российской Федерации до 9 октября 2024 года, говорится в лицензии американского минфина. "Лицам или организациям из США разрешается платить налоги, сборы или импортные пошлины, а также приобретать или получать разрешения, лицензии, регистрации, сертификации или возмещения налогов… с участием Центрального банка Российской Федерации, Фонда национального благосостояния РФ и министерства финансов, если такие операции являются разовыми или необходимыми для ежедневных операций в Российской Федерации таких физических или юридических лиц США до 9 октября 2024 года", - указано в документе.

https://ria.ru/20240429/finansy-1943077004.html

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