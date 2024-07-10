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США разрешили американцам платить налоги в интересах России до октября - РИА Новости, 10.07.2024
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18:05 10.07.2024
https://ria.ru/20240710/ssha-1958811735.html
США разрешили американцам платить налоги в интересах России до октября
США разрешили американцам платить налоги в интересах России до октября - РИА Новости, 10.07.2024
США разрешили американцам платить налоги в интересах России до октября
США разрешили американским гражданам и организациям платить налоги, пошлины и иные обязательные платежи в интересах Российской Федерации до 9 октября 2024 года, РИА Новости, 10.07.2024
2024-07-10T18:05
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ВАШИНГТОН, 10 июл - РИА Новости. США разрешили американским гражданам и организациям платить налоги, пошлины и иные обязательные платежи в интересах Российской Федерации до 9 октября 2024 года, говорится в лицензии американского минфина. "Лицам или организациям из США разрешается платить налоги, сборы или импортные пошлины, а также приобретать или получать разрешения, лицензии, регистрации, сертификации или возмещения налогов… с участием Центрального банка Российской Федерации, Фонда национального благосостояния РФ и министерства финансов, если такие операции являются разовыми или необходимыми для ежедневных операций в Российской Федерации таких физических или юридических лиц США до 9 октября 2024 года", - указано в документе.
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США, Россия, В мире
США разрешили американцам платить налоги в интересах России до октября

Минфин США разрешил американцам платить налоги в интересах России до 9 октября

© AP Photo / Patrick SemanskyВид на здание Министерства финансов США в Вашингтоне
Вид на здание Министерства финансов США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 10.07.2024
© AP Photo / Patrick Semansky
Вид на здание Министерства финансов США в Вашингтоне. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 10 июл - РИА Новости. США разрешили американским гражданам и организациям платить налоги, пошлины и иные обязательные платежи в интересах Российской Федерации до 9 октября 2024 года, говорится в лицензии американского минфина.
"Лицам или организациям из США разрешается платить налоги, сборы или импортные пошлины, а также приобретать или получать разрешения, лицензии, регистрации, сертификации или возмещения налогов… с участием Центрального банка Российской Федерации, Фонда национального благосостояния РФ и министерства финансов, если такие операции являются разовыми или необходимыми для ежедневных операций в Российской Федерации таких физических или юридических лиц США до 9 октября 2024 года", - указано в документе.
Здание Министерства финансов США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 29.04.2024
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