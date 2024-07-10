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В США хотят втрое нарастить производство боеприпасов, в том числе для Киева

В США хотят втрое нарастить производство боеприпасов, в том числе для Киева - РИА Новости, 10.07.2024

В США хотят втрое нарастить производство боеприпасов, в том числе для Киева

США в три раза планируют нарастить производство боеприпасов в ближайшие годы, чтобы в том числе направить их на помощь Украине, заявила заместитель госсекретаря РИА Новости, 10.07.2024

2024-07-10T00:13

2024-07-10T00:13

2024-07-10T00:13

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ВАШИНГТОН, 10 июл - РИА Новости. США в три раза планируют нарастить производство боеприпасов в ближайшие годы, чтобы в том числе направить их на помощь Украине, заявила заместитель госсекретаря по контролю над вооружениями Бонни Дженкинс. "Всего за пару лет мы втрое увеличим производство боеприпасов в Соединенных Штатах. Эти снаряды восполнят запасы США, усилят позиции альянса по сдерживанию и помогут Украине выиграть ее войну против России", - заявила Дженкинс на мероприятии Торговой палаты США, приуроченному к саммиту НАТО в Вашингтоне. Саммит НАТО проходит в Вашингтоне со вторника по четверг. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20240516/vsu-1946535154.html

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в мире, украина, сша, россия, сергей лавров, нато