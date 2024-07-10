Рейтинг@Mail.ru
В США хотят втрое нарастить производство боеприпасов, в том числе для Киева - РИА Новости, 10.07.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
00:13 10.07.2024
https://ria.ru/20240710/ssha-1958645535.html
В США хотят втрое нарастить производство боеприпасов, в том числе для Киева
В США хотят втрое нарастить производство боеприпасов, в том числе для Киева - РИА Новости, 10.07.2024
В США хотят втрое нарастить производство боеприпасов, в том числе для Киева
США в три раза планируют нарастить производство боеприпасов в ближайшие годы, чтобы в том числе направить их на помощь Украине, заявила заместитель госсекретаря РИА Новости, 10.07.2024
2024-07-10T00:13
2024-07-10T00:13
специальная военная операция на украине
в мире
украина
сша
россия
сергей лавров
нато
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/11/1910076073_0:423:2888:2048_1920x0_80_0_0_9460254591c1b96e2b459aebe27c046a.jpg
ВАШИНГТОН, 10 июл - РИА Новости. США в три раза планируют нарастить производство боеприпасов в ближайшие годы, чтобы в том числе направить их на помощь Украине, заявила заместитель госсекретаря по контролю над вооружениями Бонни Дженкинс. "Всего за пару лет мы втрое увеличим производство боеприпасов в Соединенных Штатах. Эти снаряды восполнят запасы США, усилят позиции альянса по сдерживанию и помогут Украине выиграть ее войну против России", - заявила Дженкинс на мероприятии Торговой палаты США, приуроченному к саммиту НАТО в Вашингтоне. Саммит НАТО проходит в Вашингтоне со вторника по четверг. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20240516/vsu-1946535154.html
украина
сша
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/11/1910076073_98:0:2829:2048_1920x0_80_0_0_f3e87e134abaa7ad44d3b3d25a265c4c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, сша, россия, сергей лавров, нато
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, США, Россия, Сергей Лавров, НАТО
В США хотят втрое нарастить производство боеприпасов, в том числе для Киева

Госдеп: США втрое нарастят производство боеприпасов, в том числе для Украины

© AP Photo / Matt RourkeПроизводство 155-мм артиллерийских снарядов на заводе боеприпасов в Скрэнтоне, штат Пенсильвания, США
Производство 155-мм артиллерийских снарядов на заводе боеприпасов в Скрэнтоне, штат Пенсильвания, США - РИА Новости, 1920, 10.07.2024
© AP Photo / Matt Rourke
Производство 155-мм артиллерийских снарядов на заводе боеприпасов в Скрэнтоне, штат Пенсильвания, США. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 10 июл - РИА Новости. США в три раза планируют нарастить производство боеприпасов в ближайшие годы, чтобы в том числе направить их на помощь Украине, заявила заместитель госсекретаря по контролю над вооружениями Бонни Дженкинс.
«
"Всего за пару лет мы втрое увеличим производство боеприпасов в Соединенных Штатах. Эти снаряды восполнят запасы США, усилят позиции альянса по сдерживанию и помогут Украине выиграть ее войну против России", - заявила Дженкинс на мероприятии Торговой палаты США, приуроченному к саммиту НАТО в Вашингтоне.
Саммит НАТО проходит в Вашингтоне со вторника по четверг.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 16.05.2024
В США признали положение ВСУ невероятно отчаянным
16 мая, 20:42
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаСШАРоссияСергей ЛавровНАТО
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала