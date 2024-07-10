https://ria.ru/20240710/spetsoperatsiya-1958661263.html

Украина регулярно применяет в зоне СВО отравляющие вещества, сообщил Гагин

Украина регулярно применяет в зоне СВО отравляющие вещества, сообщил Гагин - РИА Новости, 10.07.2024

Украина регулярно применяет в зоне СВО отравляющие вещества, сообщил Гагин

Украина регулярно применяет отравляющие вещества в зоне спецоперации, сообщил РИА Новости советник главы ДНР Ян Гагин. РИА Новости, 10.07.2024

2024-07-10T06:26

2024-07-10T06:26

2024-07-10T06:43

специальная военная операция на украине

украина

донецкая народная республика

ян гагин

вооруженные силы украины

мариуполь

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ДОНЕЦК, 10 июл - РИА Новости. Украина регулярно применяет отравляющие вещества в зоне спецоперации, сообщил РИА Новости советник главы ДНР Ян Гагин. "Противник, действительно, регулярно применяет отравляющие вещества, с самого начала СВО, по всей ЛБС (линии боевого столкновения - ред.)", - сказал собеседник агентства. Он отметил, что сам сталкивался с отравляющими веществами не единожды. Первый раз - при штурме Мариуполя, украинская сторона применяла вещества, вызывавшие тошноту, головокружение и кашель. "Я тогда получил ожог верхних дыхательных путей и пищевода", - сказал Гагин. "Позднее я сталкивался с применением ВСУ штатных химических боеприпасов в Артемовске и в районе Горловки", - рассказал советник главы ДНР.

https://ria.ru/20240710/toretsk-1958655340.html

украина

донецкая народная республика

мариуполь

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украина, донецкая народная республика, ян гагин, вооруженные силы украины, мариуполь