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Украина регулярно применяет в зоне СВО отравляющие вещества, сообщил Гагин - РИА Новости, 10.07.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
06:26 10.07.2024 (обновлено: 06:43 10.07.2024)
https://ria.ru/20240710/spetsoperatsiya-1958661263.html
Украина регулярно применяет в зоне СВО отравляющие вещества, сообщил Гагин
Украина регулярно применяет в зоне СВО отравляющие вещества, сообщил Гагин - РИА Новости, 10.07.2024
Украина регулярно применяет в зоне СВО отравляющие вещества, сообщил Гагин
Украина регулярно применяет отравляющие вещества в зоне спецоперации, сообщил РИА Новости советник главы ДНР Ян Гагин. РИА Новости, 10.07.2024
2024-07-10T06:26
2024-07-10T06:43
специальная военная операция на украине
украина
донецкая народная республика
ян гагин
вооруженные силы украины
мариуполь
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ДОНЕЦК, 10 июл - РИА Новости. Украина регулярно применяет отравляющие вещества в зоне спецоперации, сообщил РИА Новости советник главы ДНР Ян Гагин. "Противник, действительно, регулярно применяет отравляющие вещества, с самого начала СВО, по всей ЛБС (линии боевого столкновения - ред.)", - сказал собеседник агентства. Он отметил, что сам сталкивался с отравляющими веществами не единожды. Первый раз - при штурме Мариуполя, украинская сторона применяла вещества, вызывавшие тошноту, головокружение и кашель. "Я тогда получил ожог верхних дыхательных путей и пищевода", - сказал Гагин. "Позднее я сталкивался с применением ВСУ штатных химических боеприпасов в Артемовске и в районе Горловки", - рассказал советник главы ДНР.
https://ria.ru/20240710/toretsk-1958655340.html
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украина, донецкая народная республика, ян гагин, вооруженные силы украины, мариуполь
Специальная военная операция на Украине, Украина, Донецкая Народная Республика, Ян Гагин, Вооруженные силы Украины, Мариуполь
Украина регулярно применяет в зоне СВО отравляющие вещества, сообщил Гагин

Гагин: ВСУ регулярно применяют в зоне СВО отравляющие вещества

© AP Photo / LIBKOSУкраинский военнослужащий
Украинский военнослужащий - РИА Новости, 1920, 10.07.2024
© AP Photo / LIBKOS
Украинский военнослужащий. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 10 июл - РИА Новости. Украина регулярно применяет отравляющие вещества в зоне спецоперации, сообщил РИА Новости советник главы ДНР Ян Гагин.
«
"Противник, действительно, регулярно применяет отравляющие вещества, с самого начала СВО, по всей ЛБС (линии боевого столкновения - ред.)", - сказал собеседник агентства.
Он отметил, что сам сталкивался с отравляющими веществами не единожды. Первый раз - при штурме Мариуполя, украинская сторона применяла вещества, вызывавшие тошноту, головокружение и кашель. "Я тогда получил ожог верхних дыхательных путей и пищевода", - сказал Гагин.
"Позднее я сталкивался с применением ВСУ штатных химических боеприпасов в Артемовске и в районе Горловки", - рассказал советник главы ДНР.
Беженец о применении ВСУ токсичных веществ в Торецке летом 2023 года - РИА Новости, 1920, 10.07.2024
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03:37
 
Специальная военная операция на УкраинеУкраинаДонецкая Народная РеспубликаЯн ГагинВооруженные силы УкраиныМариуполь
 
 
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