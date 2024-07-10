https://ria.ru/20240710/spetsoperatsiya-1958661263.html
Украина регулярно применяет в зоне СВО отравляющие вещества, сообщил Гагин
Украина регулярно применяет в зоне СВО отравляющие вещества, сообщил Гагин - РИА Новости, 10.07.2024
Украина регулярно применяет в зоне СВО отравляющие вещества, сообщил Гагин
Украина регулярно применяет отравляющие вещества в зоне спецоперации, сообщил РИА Новости советник главы ДНР Ян Гагин. РИА Новости, 10.07.2024
2024-07-10T06:26
2024-07-10T06:26
2024-07-10T06:43
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ДОНЕЦК, 10 июл - РИА Новости. Украина регулярно применяет отравляющие вещества в зоне спецоперации, сообщил РИА Новости советник главы ДНР Ян Гагин. "Противник, действительно, регулярно применяет отравляющие вещества, с самого начала СВО, по всей ЛБС (линии боевого столкновения - ред.)", - сказал собеседник агентства. Он отметил, что сам сталкивался с отравляющими веществами не единожды. Первый раз - при штурме Мариуполя, украинская сторона применяла вещества, вызывавшие тошноту, головокружение и кашель. "Я тогда получил ожог верхних дыхательных путей и пищевода", - сказал Гагин. "Позднее я сталкивался с применением ВСУ штатных химических боеприпасов в Артемовске и в районе Горловки", - рассказал советник главы ДНР.
https://ria.ru/20240710/toretsk-1958655340.html
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украина, донецкая народная республика, ян гагин, вооруженные силы украины, мариуполь
Специальная военная операция на Украине, Украина, Донецкая Народная Республика, Ян Гагин, Вооруженные силы Украины, Мариуполь
Украина регулярно применяет в зоне СВО отравляющие вещества, сообщил Гагин
Гагин: ВСУ регулярно применяют в зоне СВО отравляющие вещества