https://ria.ru/20240710/sk-1958792616.html

В Калининграде арестовали замректора Балтийского федерального университета

В Калининграде арестовали замректора Балтийского федерального университета - РИА Новости, 10.07.2024

В Калининграде арестовали замректора Балтийского федерального университета

Ленинградский районный суд Калининграда избрал меру пресечения заместителю ректора Балтийского федерального университета (БФУ) Елене Мялкиной в виде ареста, она РИА Новости, 10.07.2024

2024-07-10T17:15

2024-07-10T17:15

2024-07-10T17:37

балтийский федеральный университет

следственный комитет россии (ск рф)

калининград

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КАЛИНИНГРАД, 10 июл — РИА Новости. Ленинградский районный суд Калининграда избрал меру пресечения заместителю ректора Балтийского федерального университета (БФУ) Елене Мялкиной в виде ареста, она помещена в следственный изолятор до 8 сентября сообщает региональное управление Следственного комитета РФ."По ходатайству следователя первого отдела по расследованию особо важных дел (о преступлениях против личности и общественной безопасности) СУ СК России по Калининградской области Ленинградским районным судом заместителю ректора Балтийского федерального университета имени Канта Елене Мялкиной, подозреваемой в присвоении и растрате денежных средств, совершенных группой лиц по предварительному сговору с использованием своего служебного положения, избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на срок до 8 сентября текущего года", - говорится в сообщении.Утром в среду был взят под стражу ректор вуза Александр Фёдоров, подозреваемый в преступлении, предусмотренном частью 4 статьи 160 УК РФ (хищение вверенных ему денежных средств в особо крупном размере путём их присвоения и растраты с использованием служебного положения). Он так же помещен в следственный изолятор.Ранее Следственный комитет РФ сообщил, что Федоров и его заместитель Мялкина подозреваются в присвоении денег в особо крупном размере. По версии следствия, с февраля 2022 года по июнь 2024 года они присвоили свыше 18 миллионов рублей. В отношении Федорова возбуждено уголовное дело о растрате в особо крупном размере (ч. 4 ст. 160 УК РФ), в отношении Мялкиной – в пособничестве в растрате в особо крупном размере.Следствие показало, что Федоров издавал приказы о выплате работникам доплат за интенсивность труда, а проректор затем собирала эти деньги и передавала руководителю, заявили в прокуратуре.Как считают следователи, незаконные премии за интенсивность труда выплачены пятерым сотрудникам университета. Для этого проректор по экономике и развитию Мялкина оформляла безосновательные служебные записки, а ректор - приказы, на основании которых начислялись и выплачивались премии. Получившие доплаты работники через Мялкину передавали деньги Фёдорову. Он их присвоил и распорядился по своему усмотрению.

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https://ria.ru/20240619/vzyatka-1953986911.html

https://ria.ru/20240220/rakova-1928567587.html

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балтийский федеральный университет, следственный комитет россии (ск рф), калининград