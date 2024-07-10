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В Калининграде арестовали замректора Балтийского федерального университета - РИА Новости, 10.07.2024
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17:15 10.07.2024 (обновлено: 17:37 10.07.2024)
https://ria.ru/20240710/sk-1958792616.html
В Калининграде арестовали замректора Балтийского федерального университета
В Калининграде арестовали замректора Балтийского федерального университета - РИА Новости, 10.07.2024
В Калининграде арестовали замректора Балтийского федерального университета
Ленинградский районный суд Калининграда избрал меру пресечения заместителю ректора Балтийского федерального университета (БФУ) Елене Мялкиной в виде ареста, она РИА Новости, 10.07.2024
2024-07-10T17:15
2024-07-10T17:37
балтийский федеральный университет
следственный комитет россии (ск рф)
калининград
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КАЛИНИНГРАД, 10 июл — РИА Новости. Ленинградский районный суд Калининграда избрал меру пресечения заместителю ректора Балтийского федерального университета (БФУ) Елене Мялкиной в виде ареста, она помещена в следственный изолятор до 8 сентября сообщает региональное управление Следственного комитета РФ."По ходатайству следователя первого отдела по расследованию особо важных дел (о преступлениях против личности и общественной безопасности) СУ СК России по Калининградской области Ленинградским районным судом заместителю ректора Балтийского федерального университета имени Канта Елене Мялкиной, подозреваемой в присвоении и растрате денежных средств, совершенных группой лиц по предварительному сговору с использованием своего служебного положения, избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на срок до 8 сентября текущего года", - говорится в сообщении.Утром в среду был взят под стражу ректор вуза Александр Фёдоров, подозреваемый в преступлении, предусмотренном частью 4 статьи 160 УК РФ (хищение вверенных ему денежных средств в особо крупном размере путём их присвоения и растраты с использованием служебного положения). Он так же помещен в следственный изолятор.Ранее Следственный комитет РФ сообщил, что Федоров и его заместитель Мялкина подозреваются в присвоении денег в особо крупном размере. По версии следствия, с февраля 2022 года по июнь 2024 года они присвоили свыше 18 миллионов рублей. В отношении Федорова возбуждено уголовное дело о растрате в особо крупном размере (ч. 4 ст. 160 УК РФ), в отношении Мялкиной – в пособничестве в растрате в особо крупном размере.Следствие показало, что Федоров издавал приказы о выплате работникам доплат за интенсивность труда, а проректор затем собирала эти деньги и передавала руководителю, заявили в прокуратуре.Как считают следователи, незаконные премии за интенсивность труда выплачены пятерым сотрудникам университета. Для этого проректор по экономике и развитию Мялкина оформляла безосновательные служебные записки, а ректор - приказы, на основании которых начислялись и выплачивались премии. Получившие доплаты работники через Мялкину передавали деньги Фёдорову. Он их присвоил и распорядился по своему усмотрению.
https://ria.ru/20230126/vzyatka-1847678365.html
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балтийский федеральный университет, следственный комитет россии (ск рф), калининград
Балтийский федеральный университет, Следственный комитет России (СК РФ), Калининград
В Калининграде арестовали замректора Балтийского федерального университета

СК: суд в Калининграде арестовал заместителя ректора БФУ Мялкину до 8 сентября

© РИА Новости / Виталий Невар | Перейти в медиабанкЗдание Балтийского федерального университета имени И. Канта в Калининграде
Здание Балтийского федерального университета имени И. Канта в Калининграде - РИА Новости, 1920, 10.07.2024
© РИА Новости / Виталий Невар
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Здание Балтийского федерального университета имени И. Канта в Калининграде. Архивное фото
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КАЛИНИНГРАД, 10 июл — РИА Новости. Ленинградский районный суд Калининграда избрал меру пресечения заместителю ректора Балтийского федерального университета (БФУ) Елене Мялкиной в виде ареста, она помещена в следственный изолятор до 8 сентября сообщает региональное управление Следственного комитета РФ.
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"По ходатайству следователя первого отдела по расследованию особо важных дел (о преступлениях против личности и общественной безопасности) СУ СК России по Калининградской области Ленинградским районным судом заместителю ректора Балтийского федерального университета имени Канта Елене Мялкиной, подозреваемой в присвоении и растрате денежных средств, совершенных группой лиц по предварительному сговору с использованием своего служебного положения, избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на срок до 8 сентября текущего года", - говорится в сообщении.
Наручники - РИА Новости, 1920, 26.01.2023
Врио ректора смоленской сельхозакадемии задержали по подозрению во взятке
26 января 2023, 17:56
Утром в среду был взят под стражу ректор вуза Александр Фёдоров, подозреваемый в преступлении, предусмотренном частью 4 статьи 160 УК РФ (хищение вверенных ему денежных средств в особо крупном размере путём их присвоения и растраты с использованием служебного положения). Он так же помещен в следственный изолятор.
Ранее Следственный комитет РФ сообщил, что Федоров и его заместитель Мялкина подозреваются в присвоении денег в особо крупном размере. По версии следствия, с февраля 2022 года по июнь 2024 года они присвоили свыше 18 миллионов рублей. В отношении Федорова возбуждено уголовное дело о растрате в особо крупном размере (ч. 4 ст. 160 УК РФ), в отношении Мялкиной – в пособничестве в растрате в особо крупном размере.
Рублевые купюры - РИА Новости, 1920, 19.06.2024
Ректора Воронежского госуниверситета арестовали по делу о даче взятке
19 июня, 14:43
Следствие показало, что Федоров издавал приказы о выплате работникам доплат за интенсивность труда, а проректор затем собирала эти деньги и передавала руководителю, заявили в прокуратуре.
Как считают следователи, незаконные премии за интенсивность труда выплачены пятерым сотрудникам университета. Для этого проректор по экономике и развитию Мялкина оформляла безосновательные служебные записки, а ректор - приказы, на основании которых начислялись и выплачивались премии. Получившие доплаты работники через Мялкину передавали деньги Фёдорову. Он их присвоил и распорядился по своему усмотрению.
Заседание суда по делу экс-замминистра просвещения РФ Марины Раковой - РИА Новости, 1920, 20.02.2024
Суд огласит приговор Раковой и экс-ректору "Шанинки" Зуеву 5 марта
20 февраля, 19:26
 
Балтийский федеральный университетСледственный комитет России (СК РФ)Калининград
 
 
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