https://ria.ru/20240710/servis-1958853410.html

Санаторий в Сочи улучшит сервис с помощью инновационных технологий

Санаторий в Сочи улучшит сервис с помощью инновационных технологий - РИА Новости, 10.07.2024

Санаторий в Сочи улучшит сервис с помощью инновационных технологий

Санаторий в Сочи повысит качество сервиса и производительность труда с помощью инновационных технологий в рамках проекта "Бережливый регион", сообщили в... РИА Новости, 10.07.2024

2024-07-10T22:39

2024-07-10T22:39

2024-07-10T22:41

сочи

краснодарский край

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КРАСНОДАР, 10 июл - РИА Новости. Санаторий в Сочи повысит качество сервиса и производительность труда с помощью инновационных технологий в рамках проекта "Бережливый регион", сообщили в администрации Краснодарского края. "Санаторий Сочи стал новым участником проекта "Бережливый регион". Повышать качество сервиса и производительность труда с помощью инновационных технологий будет санаторий "Аврора". Соответствующее соглашение подписано с Региональным центром компетенций (РЦК)", - говорится в сообщении. Уточняется, что "Аврора" предлагает разнообразные программы лечения и оздоровления под присмотром опытных медиков в курортном районе города. "Санаторий обслуживает работников социальных служб со всей страны, детские спортивные команды и другие категории населения. Поэтому в рамках проекта будут применены инструменты клиентоцентричности, например, оценка системы обратной связи, формирование матрицы заинтересованных сторон, разработка маршрута и портрета клиента" - отметила руководитель проекта РЦК Анна Харламова. Региональный центр компетенций оказывает экспертную поддержку по оптимизации рабочих процессов с помощью технологий бережливого производства в рамках нацпроекта "Производительность труда" и проекта "Бережливый регион" ("Эффективный регион"). Специалисты института развития на безвозмездной основе помогают крупным, средним компаниям и социальным организациям оптимизировать процессы, минимизировать все виды потерь и увеличивать выручку, добавляют власти.

https://ria.ru/20240625/antares-1955425961.html

https://ria.ru/20240606/gostinitsy-1951174937.html

сочи

краснодарский край

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сочи, краснодарский край