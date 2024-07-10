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Бывший схиигумен Сергий попросил Путина о помиловании - РИА Новости, 10.07.2024
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14:45 10.07.2024 (обновлено: 16:02 10.07.2024)
https://ria.ru/20240710/sergiy-1958747657.html
Бывший схиигумен Сергий попросил Путина о помиловании
Бывший схиигумен Сергий попросил Путина о помиловании - РИА Новости, 10.07.2024
Бывший схиигумен Сергий попросил Путина о помиловании
Основатель Среднеуральского женского монастыря бывший схиигумен Сергий (Николай Романов), осужденный за склонение к самоубийству и экстремизм, попросил... РИА Новости, 10.07.2024
2024-07-10T14:45
2024-07-10T16:02
россия
владимир путин
среднеуральский женский монастырь
следственный комитет россии (ск рф)
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МОСКВА, 10 июл — РИА Новости. Основатель Среднеуральского женского монастыря бывший схиигумен Сергий (Николай Романов), осужденный за склонение к самоубийству и экстремизм, попросил президента о помиловании, сообщил РИА Новости его адвокат Павел Бабиков.&quot;Ходатайство о помиловании направлено президенту. В нем он попросил прощения, рассказал о своей деятельности до заключения под стражу, что построил около 20 храмов, а в заключении получил благодарность от руководства СИЗО-4 за строительство храма, а также благодарность от воинских частей за помощь для бойцов СВО&quot;, — сказал собеседник агентства.По словам адвоката, бывший схиигумен не раз просил отправить его на СВО, но ему отказали из-за возраста. В ходатайстве Романов обещал президенту в случае помилования вести образ жизни обычного пенсионера.Схиигумен Сергий оказался в центре внимания в 2020-м, после того как начал говорить в проповедях, что COVID-19 — это "псевдопандемия", россиян хотят поместить в "электронный лагерь Сатаны", "беззаконно сажают на самоизоляцию", лишают "свободы и работы". Впоследствии церковный суд лишил его сана, но он продолжил проводить богослужения и выступать публично в нарушение запрета правящего архиерея, из-за чего в сентябре 2020 года его отлучили от церкви.В ноябре 2021-го Сергия приговорили к трем с половиной годам колонии за склонение к самоубийству, самоуправство и нарушение права на свободу совести. Позже этот срок удвоили, добавив обвинение в экстремизме. Монастырь закрыли, после судебного процесса он перешел в собственность Екатеринбургской епархии.
https://ria.ru/20211130/skhiigumen-1761506267.html
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россия, владимир путин, среднеуральский женский монастырь, следственный комитет россии (ск рф)
Россия, Владимир Путин, Среднеуральский женский монастырь, Следственный комитет России (СК РФ)
Бывший схиигумен Сергий попросил Путина о помиловании

Бывший схиигумен Сергий, осужденный за экстремизм, попросил Путина о помиловании

© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкЗаседание суда по второму уголовному делу против бывшего схиигумена Сергия
Заседание суда по второму уголовному делу против бывшего схиигумена Сергия - РИА Новости, 1920, 10.07.2024
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Заседание суда по второму уголовному делу против бывшего схиигумена Сергия. Архивное фото
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МОСКВА, 10 июл — РИА Новости. Основатель Среднеуральского женского монастыря бывший схиигумен Сергий (Николай Романов), осужденный за склонение к самоубийству и экстремизм, попросил президента о помиловании, сообщил РИА Новости его адвокат Павел Бабиков.
«

"Ходатайство о помиловании направлено президенту. В нем он попросил прощения, рассказал о своей деятельности до заключения под стражу, что построил около 20 храмов, а в заключении получил благодарность от руководства СИЗО-4 за строительство храма, а также благодарность от воинских частей за помощь для бойцов СВО", — сказал собеседник агентства.

Бывший схимонах Сергий (Николай Романов) в Басманном суде Москвы - РИА Новости, 1920, 30.11.2021
"Это лагерь Сатаны": экс-схиигумену Сергию Романову вынесли приговор
30 ноября 2021, 18:01
По словам адвоката, бывший схиигумен не раз просил отправить его на СВО, но ему отказали из-за возраста. В ходатайстве Романов обещал президенту в случае помилования вести образ жизни обычного пенсионера.
Схиигумен Сергий оказался в центре внимания в 2020-м, после того как начал говорить в проповедях, что COVID-19 — это "псевдопандемия", россиян хотят поместить в "электронный лагерь Сатаны", "беззаконно сажают на самоизоляцию", лишают "свободы и работы". Впоследствии церковный суд лишил его сана, но он продолжил проводить богослужения и выступать публично в нарушение запрета правящего архиерея, из-за чего в сентябре 2020 года его отлучили от церкви.
В ноябре 2021-го Сергия приговорили к трем с половиной годам колонии за склонение к самоубийству, самоуправство и нарушение права на свободу совести. Позже этот срок удвоили, добавив обвинение в экстремизме.
Монастырь закрыли, после судебного процесса он перешел в собственность Екатеринбургской епархии.
На подворье Свято-Троицкого Серафимо-Дивеевского женского монастыря совершена первая служба после перерыва - РИА Новости, 1920, 06.02.2024
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