В ГД внесли проект об освобождении участников СВО от исполнительского сбора
ЕР предложила освободить участников СВО от взыскания исполнительского сбора
Здание Государственной думы России . Архивное фото
МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. "Единая Россия" внесла в Государственную думу законопроект, освобождающий участников СВО от взыскания исполнительского сбора в период их участия в боевых действиях, сообщила пресс-служба партии.
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"Единая Россия" внесла в Госдуму законопроект об освобождении участников СВО от взыскания исполнительского сбора в период участия в боевых действиях. Это защитит их от повышенной задолженности по исполнительным производствам", - говорится в сообщении.
Отмечается, что сейчас для участников спецоперации предусматривается приостановление рассмотрения дел в суде и исполнительных производств на период участия в боевых действиях.
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"Но с должника, который не исполнил вовремя исполнительный документ, одновременно взыскивается исполнительский сбор в размере 7% от подлежащей взысканию суммы или стоимости взыскиваемого имущества", - указали в партии.
Таким образом, к моменту возвращения из зоны боевых действий у участников СВО формируется повышенная задолженность.
"Законопроект исправляет эту ситуацию", - пояснили в партии.
Врио секретаря генсовета партии Владимир Якушев подчеркнул, что "Единая Россия" последовательно обеспечивает защиту прав участников СВО.
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"Наш законопроект не позволит искусственно увеличивать размер их задолженности через начисление исполнительского сбора. Он также отменит для бойцов необходимость представлять доказательства, подтверждающие уважительность причин неисполнения исполнительного документа. Все вынесенные ранее постановления о его взыскании с участников спецоперации будут отменены", - отметил Якушев.