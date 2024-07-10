https://ria.ru/20240710/samsung-1958781141.html

Samsung Galaxy Store презентовал сразу два смартфона и двое умных часов

Samsung Galaxy Store презентовал сразу два смартфона и двое умных часов - РИА Новости, 10.07.2024

Samsung Galaxy Store презентовал сразу два смартфона и двое умных часов

Сеть фирменных магазинов Samsung Galaxy Store презентовала смартфоны Galaxy Z Fold6 (Гэлакси Зэт Фолд6) и Galaxy Z Flip6 (Гэлакси Зэт Флип6), а также смарт-часы РИА Новости, 10.07.2024

2024-07-10T18:02

2024-07-10T18:02

2024-07-10T21:22

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МОСКВА, 10 июл – РИА Новости. Сеть фирменных магазинов Samsung Galaxy Store презентовала смартфоны Galaxy Z Fold6 (Гэлакси Зэт Фолд6) и Galaxy Z Flip6 (Гэлакси Зэт Флип6), а также смарт-часы Galaxy Watch7 (Гэлакси Вач7) и Galaxy Watch Ultra (Гэлакси Вач Ультра); на все продукты можно оформить предзаказ, сообщает компания.Покупатели, заказавшие смартфоны до 23 июля, получат в подарок наушники Galaxy Buds3 Pro (Гэлакси Бадс3 Про). Оффлайн и онлайн продажа смартфонов и наушников начнется 24 июля.Galaxy Z Fold6 будет доступен в cером, розовом и темно-синем цветах, Galaxy Z Flip6 — в сером, желтом, голубом и мятном цветах. Наушники Galaxy Buds3 (Гэлакси Бадс3) будут представлены в двух цветах — серебристом и белом.Стоимость гаджетов составит:Ранее в этом году Samsung представил смартфон S24 (Эс24), который совмещает мощный, интеллектуальный и долговечный форм-фактор с возможностями искусственного интеллекта для создания инновационного продукта на рынке."Благодаря многолетней истории инноваций Samsung мы смогли занять лидирующие позиции в области мобильных устройств, создав складной форм-фактор и положив начало эре мобильного искусственного интеллекта. Сегодня мы рады объединить эти две взаимодополняющие технологии и создать новые возможности для клиентов по всему миру", — отметил президент и глава мобильного подразделения компании Samsung Electronics (Самсунг Электроникс) Тэ Мун Ро, слова которого приводятся в сообщении.Примечательно, что в моделях Galaxy Z Fold6 и Flipl6 впервые используются переработанные золото, медь, кобальт и редкоземельные элементы, а также пластик, алюминий и стекло. Кроме того, упаковочные коробки изготовлены из 100% переработанной бумаги, отметили в компании.Наушники также претерпели изменения. Новые Galaxy Buds3 имеют функцию "Переводчик", активировав которую, пользователь может слушать голосовой перевод, например, лекции в режиме реального времени. Микрофоны анализируют внутренние и внешние звуки в режиме реального времени, чтобы улучшить качество звука и шумоподавления. Наушники имеют новый современный дизайн, который обеспечивает комфортную посадку. Galaxy Buds3 и Pro (Про) представлены в двух вариантах: наушники Galaxy Buds3 Pro канального типа и Buds3 открытого типа.Футляры наушников также произведены из частичек переработанного пластика, полученного из выброшенных рыболовных сетей и бочек для воды. Упаковка аксессуара изготовлена из 100% переработанной бумаги.Предзаказ на смарт-часы Galaxy Watch7 и Galaxy Watch Ultra можно оформить до 6 августа. Покупатели, заказавшие часы Galaxy Watch7 в этот период, смогут сэкономить 4 000 рублей. Покупатели Galaxy Watch Ultra смогут получить скидку на 10 000 рублей на наушники серии Galaxy Buds3 или Galaxy Buds3 Pro при покупке комплектом.Оффлайн и онлайн продажа смарт-часов в Samsung Galaxy Store также начнется 24 июля.Galaxy Watch Ultra будет доступна в размере 47 мм в сером, серебристом и белом цветах, а Galaxy Watch7 — в цветах белое золото, зеленом и серебристом.Стоимость гаджетов составит:Гаджеты также используют технологию Galaxy AI. Носимые устройства открывают пользователям возможности для мониторинга показателей здоровья и новых спортивных достижений. Так, часы предлагают возможности индивидуальных тренировок и интеллектуального мониторинга самочувствия."Новая линейка носимых устройств Samsung сочетает в себе передовые технологии и инновации компании. Пользователи могут еще внимательнее контролировать свое самочувствие, получая профилактические рекомендации. Интеллектуальные решения, наставничество и аналитика, предлагаемые Galaxy Watch7 и Galaxy Watch Ultra, помогут превратить данные в значимые сведения и создать совершенно новую эру интеллектуального мониторинга и контроля различных параметров своего здоровья". — отметил Тэ Мун Ро.Устройства унаследовали классический округлый дизайн Samsung и позволяют создавать персональный стиль с помощью циферблатов различного дизайна, а также новых ремешков, в том числе с волнистой текстурой и яркой прострочкой.Новая операционная система дает повышенную производительность и энергоэффективность по сравнению с более ранними моделями, более плавное взаимодействие с устройствами и продлевает использование Galaxy Watch. Кроме того, для пользователей Galaxy Watch открывается доступ ко множеству популярных приложений, включая сервисы Galaxy, приложения Google и другие, заключили в компании.Реклама, ООО "Носимо", erid: F7NfYUJCUneLt1LDxQZ4ООО "Носимо", 123290, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Хорошево-Мневники, пр-д Причальный, д. 2, 4 этаж, пом. XIX, ком. 16, ОГРН 1157746450465, ИНН: 7701349057

https://ria.ru/20240415/samsung-1940103409.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

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