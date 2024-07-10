https://ria.ru/20240710/sakhalin-1958764536.html

Официальное открытие интенсива "Архипелаг 2024" состоялось на Сахалине

Официальное открытие интенсива "Архипелаг 2024" состоялось на Сахалине - РИА Новости, 10.07.2024

Официальное открытие интенсива "Архипелаг 2024" состоялось на Сахалине

Официальное открытие проектно-образовательного интенсива "Архипелаг 2024" состоялось в среду в Южно-Сахалинске, мероприятие объединило 4,5 тысячи участников из... РИА Новости, 10.07.2024

2024-07-10T15:41

2024-07-10T15:41

2024-07-10T15:41

сахалинская область

южно-сахалинск

валерий лимаренко

национальная технологическая инициатива (нти)

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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 10 июл – РИА Новости. Официальное открытие проектно-образовательного интенсива "Архипелаг 2024" состоялось в среду в Южно-Сахалинске, мероприятие объединило 4,5 тысячи участников из 78 регионов страны, сообщает правительство Сахалинской области. Участников "Архипелага 2024" на открытии приветствовал губернатор Валерий Лимаренко, назвав событие историческим. "Сейчас в России формируется новая отрасль – беспилотная авиация. "Архипелаг" собрал представителей всех сторон этого процесса. Сегодня на Сахалине есть все признаки создания отрасли. У нас начала работать разрешительная система. Летаем по правилам и в рамках закона. Есть руководство полетов, система слежения, цифровое небо и несколько пилотных проектов информационных систем, которые его обслуживают. Есть целый набор беспилотников, которые производятся в России, в том числе в нашей области", - отметил глава региона. По информации пресс-службы, самую большую команду представили хозяева – 567 человек, 232 участника прибыли из Москвы и 126 – из Санкт-Петербурга. Среди них в основном представители университетов, региональных органов исполнительной власти и подведомственных учреждений, представители компаний-разработчиков или изготовителей беспилотных авиасистем. "Наибольшее количество участников прибыло на соревнования дронов и тестирование сценариев их применения – 1185 и 972 человека, соответственно. На форум "Дроносферы" зарегистрировано 716 человек, на трек "Качество жизни" – 528 человек, на "Человек+" – 227 человек, на "Водородный проект" – 108 человек", - рассказали в пресс-службе. За время работы "Архипелага" участники протестируют технологии контроля неба, продемонстрируют более 30 видов современного российского оборудования для обнаружения и защиты объектов от БПЛА, проведут испытания морских дронов, в том числе безэкипажных катеров. Они также проработают социо-гуманитарные вызовы развития биотехнологий, отраслевые направления биотеха в модели технологического суверенитета и выйдут на сборку платформы суверенных биотехнологий. Участники будут искать прорывные решения по направлениям: "Еда как лекарство", "Биотехнологии в растениеводстве", "Биотехнологии в животноводстве", "Биотехнологии для океана и аквакультур", "Биотехнологии для воспроизводства плодородия почв", "Пищевые технологии". Отдельным треком программы станет "Качество жизни. Новые горизонты" агентства стратегических инициатив, который включает в себя разработку общественно значимых идей, направленных на достижение национальных целей развития России. Кроме того, на "Архипелаге" уделят внимание развитию водородных технологий, вопросам энергетического перехода и применению искусственного интеллекта в системе управления регионом. Сахалин в качестве места для проведения "Архипелага" выбран неслучайно. Здесь уже несколько лет в народном хозяйстве активно используют беспилотники: с их помощью следят за лесными пожарами, состоянием дорог, стихийными свалками, перевозят биоматериалы и лекарства между медучреждениями. Правительство РФ определило Сахалинскую область площадкой для создания научно-производственного центра по развитию беспилотной авиации. Ежегодный проектно-образовательный интенсив "Архипелаг" в этом году проходит в Сахалинской области с 8 по 21 июля. Основными площадками для представителей технологических компаний и стартапов, инженерных и управленческих команд регионов и вузов, представителей научных организаций, которые развивают проекты в сфере новых технологий, в том числе и водородных, стали Южно-Сахалинск и аэродром "Пушистый" в Корсаковском районе. Организаторами мероприятия выступили платформа Национальной технологической инициативы (НТИ), правительство Сахалинской области, агентство стратегических инициатив, фонд поддержки проектов НТИ и Университет 2035.

https://ria.ru/20240708/arkhipelag-1958124337.html

https://ria.ru/20240703/brend-1957080222.html

https://ria.ru/20240703/biznes-missiya-1957034862.html

сахалинская область

южно-сахалинск

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

сахалинская область, южно-сахалинск, валерий лимаренко, национальная технологическая инициатива (нти)