https://ria.ru/20240710/rovno-1958655006.html
В Ровно прогремели взрывы, сообщили СМИ
В Ровно прогремели взрывы, сообщили СМИ - РИА Новости, 10.07.2024
В Ровно прогремели взрывы, сообщили СМИ
Взрывы раздались в городе Ровно на фоне воздушной тревоги, зафиксированы перебои в электроснабжении в области, сообщает украинское издание "Зеркало недели". РИА Новости, 10.07.2024
2024-07-10T03:28
2024-07-10T03:28
2024-07-10T04:19
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МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Взрывы раздались в городе Ровно на фоне воздушной тревоги, зафиксированы перебои в электроснабжении в области, сообщает украинское издание "Зеркало недели". "Ровно, местные паблики сообщают, что после взрывов... на территории области видно зарево", - говорится в сообщении, опубликованном Telegram-канале издания. Также сообщается, что в некоторых районах области зафиксированы перебои с электроснабжением. Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, воздушной тревога объявлена в Ровенской, Житомирской, Хмельницкой, Черновицкой, Винницкой, Одесской, Николаевской, Днепропетровской и Харьковской областях Украины. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.
https://ria.ru/20240703/udary-1957003064.html
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в мире, ровно, хмельницкий (город), харьковская область, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, В мире, Ровно, Хмельницкий (город), Харьковская область, Вооруженные силы РФ
В Ровно прогремели взрывы, сообщили СМИ
"Зеркало недели": в Ровно на фоне воздушной тревоги прогремели взрывы