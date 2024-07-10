https://ria.ru/20240710/rosatom-1958826306.html

"Росатом": кооперация на IT-платформах поможет компаниям обойти конкурентов

"Росатом": кооперация на IT-платформах поможет компаниям обойти конкурентов - РИА Новости, 10.07.2024

"Росатом": кооперация на IT-платформах поможет компаниям обойти конкурентов

Кооперация предприятий РФ на отраслевых цифровых платформах вышла за рамки задач импортозамещения отдельных продуктов и становится инструментом достижения... РИА Новости, 10.07.2024

2024-07-10T19:49

2024-07-10T19:49

2024-07-10T19:49

экономика

технологии

россия

екатеринбург

илья массух

государственная корпорация по атомной энергии "росатом"

министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)

ии

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МОСКВА, 10 июл – РИА Новости. Кооперация предприятий РФ на отраслевых цифровых платформах вышла за рамки задач импортозамещения отдельных продуктов и становится инструментом достижения нового уровня конкурентоспособности ключевых отраслей экономики, активное объединение дает возможность отечественным ИТ-разработчикам и промышленникам набрать темп и развиваться быстрее мировых конкурентов, считает директор по цифровизации госкорпорации "Росатом" Екатерина Солнцева.Заявление прозвучало на сессии "Отраслевые цифровые платформы как инструмент трансформации экономики и технологической независимости" в рамках Международной промышленной выставки "Иннопром-2024", которая проходит в эти дни в Екатеринбурге.Цифровые платформы к 2030 году должны быть созданы в ключевых областях экономики и социальной сферы в соответствии с указом президента России от 7 мая 2024 года "О национальных целях развития РФ на период до 2030 г. и на перспективу до 2036 г.". Формируемые платформы должны позволить российским промышленным предприятиям не только получить индустриальное ПО с функциональностью, сравнимой с уровнем мировых лидеров, но и – через новое качество цифровых продуктов – получить преимущества в международной конкуренции, говорится в сообщении пресс-службы госкорпорации.Для объединения игроков рынка в рамках цифровых платформ Солнцева предложила использовать принцип "Трех “К”", активно обсуждаемый сегодня в отечественной ИТ-индустрии и предполагающий консолидацию, кооперацию и координацию участников рынка.В части консолидации при создании цифровых платформ необходимо объединять предметные компетенции непосредственных участников каждой отрасли с опытом и знаниями ИТ-индустрии. Кооперация должна носить межотраслевой характер и развиваться как между отраслевыми заказчиками и ИТ-компаниями, так и между разработчиками, - это позволит поднять темпы создания отраслевых платформ и обеспечить столь востребованную функциональную полноту отечественных решений.Координацию этого процесса предложено делегировать Минцифры и Минпромторгу России, что позволит отечественным вендорам найти гармоничные форматы взаимодействия друг с другом, стимулировать процесс их объединения и сделает его управляемым, в том числе благодаря сфокусированным мерам господдержки компаний, входящих в альянсы."Конечная цель работы цифровых платформ – эффективность производства и скорость вывода конкурентоспособной продукции на рынок. По дороге к этой цели следует ориентироваться на снижение сложности интеграции, полноту использования российских решений для обеспечения промышленности системами полного жизненного цикла, а также скорость, с которой удается закрывать "белые пятна" для выстраивания общего ИТ-ландшафта, который стал разнородным после двух лет активного импортозамещения продуктов", – подчеркнула директор по цифровизации "Росатома", слова которой приводит пресс-служба.Солнцева пояснила, что различные отечественные ИТ-решения могут быть формально совместимы, но нарастающая сложность их интеграции друг с другом в какой-то момент перестанет ускорять процесс промышленного производства."Поэтому очень важно, насколько мы сможем "организоваться". Не надо бояться объединяться с конкурентами, ведь за счет объединения мы получим возможность двигаться быстрее, чем зарубежные компании, исторически находящиеся в жесткой конкуренции, зачастую не предполагающей сотрудничества", - сказала она.В свою очередь участвовавший в сессии директор департамента цифровых технологий министерства промышленности и торговли РФ Владимир Дождев отметил прикладные задачи цифровых платформ, подчеркнув необходимость обеспечения информационного обмена данными в рамках процессов кооперации."Мы рассматриваем тематику цифровых платформ исходя из тех инструментов, которые требуются для инженера, конструктора, технолога, производственника, рабочего персонала в текущей производственной деятельности, которые могут привносить новое качество точности, скорости и качества процессов. Это связано с тем, насколько качественно мы сможем выстроить кооперацию – межзаводскую, межкорпоративную, насколько эффективно сможем имплементировать инструменты, зачастую применяющие разные протоколы, форматы передачи данных, стандарты - не внедряя повторно российские решения на производстве, а задействуя лучшие качества имеющихся", - приводит пресс-служба ГК "Росатом" слова Дождева.Он добавил, что в данном случае критически важным является интероперабельность различных программных средств и различных аппаратных платформ между собой для качественного выстраивания единого контура передачи данных, сбора, обработки, хранения и любых иных решений на основе работы с данными.Директор Центра компетенций по импортозамещению в сфере информационно-коммуникационных технологий Илья Массух отметил, что кооперационный подход к обеспечению российских предприятий индустриальным ПО уже в среднесрочной перспективе позволит России опередить мировые ИТ-компании в части функциональности. Эксперт пояснил, что зависимость мировой индустрии от цифровых платформ конкретных корпораций лишает их гибкости в развитии и стимулов к формированию альянсов."Для нас платформа - это максимальный функционал, максимальная интероперабельность, максимальное количество пользователей. На первом этапе развития платформ у нас в стране решался вопрос срочного обеспечения промышленности цифровыми решениями для производства, чтобы в сложных условиях закрыть самые актуальные потребности. Следующий этап – функциональный анализ разных отраслей, и сейчас мы пришли к пониманию, что у нас есть пересечение ИТ-ландшафтов. Поэтому создаются платформы не отдельно для той или иной отрасли, а идет поиск функциональных пересечений, которые позволят сделать продукт для спектра отраслей", - отметил Массух.Он добавил, что видит задачу центра в том, чтобы российская промышленность могла пользоваться разными технологически независимыми решениями и производить продукт вне зависимости от того, каким конкретно решением пользуются производители."Если сделаем это, то к 2030 году, по функциональности мы сможем обогнать мировых лидеров. Потому что мир сложно переходит с платформы на платформу, и крупные компании зависят от цифровых платформ больше, чем от своего собственного производства", - подчеркнул Массух.

https://realty.ria.ru/20240614/tsifrovizatsiya-1952891507.html

https://ria.ru/20240427/tsifrovizatsiya-1942781481.html

https://ria.ru/20240626/biznes-plan-1955067575.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

экономика, технологии, россия, екатеринбург, илья массух, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), ии, искусственный интеллект (ии), цифровизация