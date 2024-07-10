Рогов предложил НАТО вспомнить уроки Северной войны
Рогов призвал Зеленского готовиться к участи Мазепы
© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкПредседатель Комиссии ОП РФ по защите суверенитета, патриотическим проектам и вопросам ветеранов, Сопредседатель Координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов
Председатель Комиссии ОП РФ по защите суверенитета, патриотическим проектам и вопросам ветеранов, Сопредседатель Координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 июл – РИА Новости. Председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета Владимир Рогов призвал НАТО вспомнить уроки Северной войны, а Владимира Зеленского готовиться к участи гетмана-предателя Ивана Мазепы.
В среду, 10 июля, в России отмечается памятна дата – 315-ая годовщина Полтавской битвы, главного сражения Северной войны, когда русские войска под командованием Петра I разгромила сильнейшую на то время в Европе шведскую армию под командованием Карла XII. Война, в которой Россия одержала победу, шла за возвращение исконных русских земель и выход в Балтийское море. При этом гетман Запорожского войска Иван Мазепа предал русского царя и перешел на сторону шведов, а после их разгрома бежал за границу, где и умер.
"История повторяется. НАТО сегодня в роли той же шведской армии старается нанести России стратегическое поражение, и свой Мазепа у них есть в лице Зеленского. Россия же также как и триста лет назад ведет сражение за возвращение своих исконных, теперь уже южнорусских земель, чтобы гарантировать безопасность в Черном море. НАТО стоит вынести уроки из Северной войны, в противном случае их ждет та же участь, а Зеленскому уже пора свыкаться с ролью предателя Мазепы", - сказал Рогов РИА Новости.
"Они тоже рискуют перестать навсегда быть сверхдержавой, если не остановятся в своем безумном желании нанести поражение России, и не свернут с заведомо губительного курса антироссийской агрессивной политики", - сказал Рогов.