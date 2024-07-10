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Рогов предложил НАТО вспомнить уроки Северной войны - РИА Новости, 10.07.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
22:36 10.07.2024
https://ria.ru/20240710/rogov-1958852982.html
Рогов предложил НАТО вспомнить уроки Северной войны
Рогов предложил НАТО вспомнить уроки Северной войны - РИА Новости, 10.07.2024
Рогов предложил НАТО вспомнить уроки Северной войны
Председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета Владимир Рогов призвал НАТО вспомнить уроки Северной войны, а Владимира Зеленского... РИА Новости, 10.07.2024
2024-07-10T22:36
2024-07-10T22:36
специальная военная операция на украине
россия
швеция
сша
иван мазепа
владимир рогов
владимир зеленский
нато
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 июл – РИА Новости. Председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета Владимир Рогов призвал НАТО вспомнить уроки Северной войны, а Владимира Зеленского готовиться к участи гетмана-предателя Ивана Мазепы. В среду, 10 июля, в России отмечается памятна дата – 315-ая годовщина Полтавской битвы, главного сражения Северной войны, когда русские войска под командованием Петра I разгромила сильнейшую на то время в Европе шведскую армию под командованием Карла XII. Война, в которой Россия одержала победу, шла за возвращение исконных русских земель и выход в Балтийское море. При этом гетман Запорожского войска Иван Мазепа предал русского царя и перешел на сторону шведов, а после их разгрома бежал за границу, где и умер. "История повторяется. НАТО сегодня в роли той же шведской армии старается нанести России стратегическое поражение, и свой Мазепа у них есть в лице Зеленского. Россия же также как и триста лет назад ведет сражение за возвращение своих исконных, теперь уже южнорусских земель, чтобы гарантировать безопасность в Черном море. НАТО стоит вынести уроки из Северной войны, в противном случае их ждет та же участь, а Зеленскому уже пора свыкаться с ролью предателя Мазепы", - сказал Рогов РИА Новости. По его словам, Швеция в 1709 году "получила по ушам" от России, навсегда перестав быть сверхдержавой, теперь же история повторятся и с НАТО, под руководством нынешней сверхдержавы США. "Они тоже рискуют перестать навсегда быть сверхдержавой, если не остановятся в своем безумном желании нанести поражение России, и не свернут с заведомо губительного курса антироссийской агрессивной политики", - сказал Рогов.
https://ria.ru/20240710/ukraina-1958751750.html
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россия, швеция, сша, иван мазепа, владимир рогов, владимир зеленский, нато, в мире
Специальная военная операция на Украине, Россия, Швеция, США, Иван Мазепа, Владимир Рогов, Владимир Зеленский, НАТО, В мире
Рогов предложил НАТО вспомнить уроки Северной войны

Рогов призвал Зеленского готовиться к участи Мазепы

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкПредседатель Комиссии ОП РФ по защите суверенитета, патриотическим проектам и вопросам ветеранов, Сопредседатель Координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов
Председатель Комиссии ОП РФ по защите суверенитета, патриотическим проектам и вопросам ветеранов, Сопредседатель Координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов - РИА Новости, 1920, 10.07.2024
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Председатель Комиссии ОП РФ по защите суверенитета, патриотическим проектам и вопросам ветеранов, Сопредседатель Координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 июл – РИА Новости. Председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета Владимир Рогов призвал НАТО вспомнить уроки Северной войны, а Владимира Зеленского готовиться к участи гетмана-предателя Ивана Мазепы.
В среду, 10 июля, в России отмечается памятна дата – 315-ая годовщина Полтавской битвы, главного сражения Северной войны, когда русские войска под командованием Петра I разгромила сильнейшую на то время в Европе шведскую армию под командованием Карла XII. Война, в которой Россия одержала победу, шла за возвращение исконных русских земель и выход в Балтийское море. При этом гетман Запорожского войска Иван Мазепа предал русского царя и перешел на сторону шведов, а после их разгрома бежал за границу, где и умер.
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"История повторяется. НАТО сегодня в роли той же шведской армии старается нанести России стратегическое поражение, и свой Мазепа у них есть в лице Зеленского. Россия же также как и триста лет назад ведет сражение за возвращение своих исконных, теперь уже южнорусских земель, чтобы гарантировать безопасность в Черном море. НАТО стоит вынести уроки из Северной войны, в противном случае их ждет та же участь, а Зеленскому уже пора свыкаться с ролью предателя Мазепы", - сказал Рогов РИА Новости.
По его словам, Швеция в 1709 году "получила по ушам" от России, навсегда перестав быть сверхдержавой, теперь же история повторятся и с НАТО, под руководством нынешней сверхдержавы США.
"Они тоже рискуют перестать навсегда быть сверхдержавой, если не остановятся в своем безумном желании нанести поражение России, и не свернут с заведомо губительного курса антироссийской агрессивной политики", - сказал Рогов.
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияШвецияСШАИван МазепаВладимир РоговВладимир ЗеленскийНАТОВ мире
 
 
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