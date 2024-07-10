https://ria.ru/20240710/rogov-1958852982.html

Рогов предложил НАТО вспомнить уроки Северной войны

Рогов предложил НАТО вспомнить уроки Северной войны - РИА Новости, 10.07.2024

Рогов предложил НАТО вспомнить уроки Северной войны

Председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета Владимир Рогов призвал НАТО вспомнить уроки Северной войны, а Владимира Зеленского... РИА Новости, 10.07.2024

2024-07-10T22:36

2024-07-10T22:36

2024-07-10T22:36

специальная военная операция на украине

россия

швеция

сша

иван мазепа

владимир рогов

владимир зеленский

нато

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/17/1911337335_0:158:3083:1892_1920x0_80_0_0_15243b1e9c5d5d9c805f5f6d48017c3b.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 10 июл – РИА Новости. Председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета Владимир Рогов призвал НАТО вспомнить уроки Северной войны, а Владимира Зеленского готовиться к участи гетмана-предателя Ивана Мазепы. В среду, 10 июля, в России отмечается памятна дата – 315-ая годовщина Полтавской битвы, главного сражения Северной войны, когда русские войска под командованием Петра I разгромила сильнейшую на то время в Европе шведскую армию под командованием Карла XII. Война, в которой Россия одержала победу, шла за возвращение исконных русских земель и выход в Балтийское море. При этом гетман Запорожского войска Иван Мазепа предал русского царя и перешел на сторону шведов, а после их разгрома бежал за границу, где и умер. "История повторяется. НАТО сегодня в роли той же шведской армии старается нанести России стратегическое поражение, и свой Мазепа у них есть в лице Зеленского. Россия же также как и триста лет назад ведет сражение за возвращение своих исконных, теперь уже южнорусских земель, чтобы гарантировать безопасность в Черном море. НАТО стоит вынести уроки из Северной войны, в противном случае их ждет та же участь, а Зеленскому уже пора свыкаться с ролью предателя Мазепы", - сказал Рогов РИА Новости. По его словам, Швеция в 1709 году "получила по ушам" от России, навсегда перестав быть сверхдержавой, теперь же история повторятся и с НАТО, под руководством нынешней сверхдержавы США. "Они тоже рискуют перестать навсегда быть сверхдержавой, если не остановятся в своем безумном желании нанести поражение России, и не свернут с заведомо губительного курса антироссийской агрессивной политики", - сказал Рогов.

https://ria.ru/20240710/ukraina-1958751750.html

https://ria.ru/20240710/zelenskiy-1958794140.html

россия

швеция

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, швеция, сша, иван мазепа, владимир рогов, владимир зеленский, нато, в мире