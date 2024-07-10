https://ria.ru/20240710/rets-1958689443.html

РЭЦ проведет в Москве Российско-китайский деловой день

РЭЦ проведет в Москве Российско-китайский деловой день - РИА Новости, 10.07.2024

РЭЦ проведет в Москве Российско-китайский деловой день

Российский экспортный центр (РЭЦ, Группа ВЭБ.РФ) при поддержке правительства Москвы и Фонда "Росконгресс" проведет 19 июля в Москве Российско-китайский деловой... РИА Новости, 10.07.2024

2024-07-10T10:54

2024-07-10T10:54

2024-07-10T10:54

экономика

китай

россия

вероника никишина

фонд "росконгресс"

российский экспортный центр (рэц)

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МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Российский экспортный центр (РЭЦ, Группа ВЭБ.РФ) при поддержке правительства Москвы и Фонда "Росконгресс" проведет 19 июля в Москве Российско-китайский деловой день под эгидой национального бренда "Сделано в России", сообщает центр.В ходе делового дня состоятся нетворкинг-сессии между компаниями двух стран, дегустация российской продукции и товарищеский баскетбольный матч."В этом году РЭЦ активно тестирует новые форматы развития двустороннего российско-китайского сотрудничества. Так, уже в двух провинциях Китая успешно прошли фестивали-ярмарки под брендом "Сделано в России", которые нацелены на повышение узнаваемости наших производителей среди конечных потребителей. Российско-китайский деловой день в Москве станет еще одной площадкой для установления контактов между нашими компаниями и их потенциальными партнерами из Китая. Ожидаем, что событие положит начало новым взаимовыгодным партнерствам", - рассказала генеральный директор РЭЦ Вероника Никишина, ее слова приводятся в сообщении.Российско-китайский деловой день пройдет в Китайском деловом центре "Парк Хуамин". Мероприятие откроет сессия "Россия-Китай. Глобальная кооперация. Новые форматы и векторы партнерства", участники которой обсудят перспективные направления торгово-экономического сотрудничества России и Китая, а также возможности продвижения отечественной продукции под брендом "Сделано в России".Кроме того, гости мероприятия смогут оценить продукцию российского производства, а представители бизнес-сообществ двух стран смогут принять участие в нетворкинг-сессии и предметно обсудить возможности двустороннего сотрудничества.Завершит Российско-китайский деловой день дружеский баскетбольный матч между смешанными командами представителей бизнеса и власти России и Китая. Матч пройдет на спортивной площадке "Под мостом" в Лужниках (старт - в 17.00 мск). Посмотреть игру смогут все желающие.Больше о программе "Сделано в России" можно узнать на сайте РЭЦ.

https://ria.ru/20240709/podderzhka-1958596028.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

экономика, китай, россия, вероника никишина, фонд "росконгресс", российский экспортный центр (рэц)