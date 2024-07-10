https://ria.ru/20240710/rektor-1958737447.html
Ректора Балтийского федерального университета арестовали до 8 сентября
Ректора Балтийского федерального университета арестовали до 8 сентября - РИА Новости, 10.07.2024
Ректора Балтийского федерального университета арестовали до 8 сентября
Ректору Балтийского федерального университета (БФУ) Александру Федорову по решению Ленинградского районного суда Калининграда избрана мера пресечения в виде... РИА Новости, 10.07.2024
2024-07-10T13:55
2024-07-10T13:55
2024-07-10T13:55
происшествия
балтийский федеральный университет
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КАЛИНИНГРАД, 10 июл - РИА Новости. Ректору Балтийского федерального университета (БФУ) Александру Федорову по решению Ленинградского районного суда Калининграда избрана мера пресечения в виде ареста, он помещен в следственный изолятор до 8 сентября, сообщает региональный СК. "Ленинградский районный суд удовлетворил ходатайство следователя первого отдела по расследованию особо важных дел... СУ СК России по Калининградской области об избрании ректору Балтийского федерального университета имени Канта Александру Федорову, подозреваемому в присвоении и растрате денежных средств, совершенных группой лиц по предварительному сговору с использованием своего служебного положения, меры пресечения в виде заключения под стражу. Фигурант водворен в следственный изолятор до 8 сентября 2024 года", - говорится в сообщении. Ранее Следственный комитет РФ сообщил, что Федоров и его заместитель Елена Мялкина подозреваются в присвоении денег в особо крупном размере. По версии следствия, с февраля 2022 года по июнь 2024 года они присвоили свыше 18 миллионов рублей. В отношении Федорова возбуждено уголовное дело о растрате в особо крупном размере (ч. 4 ст. 160 УК РФ), в отношении Мялкиной – в пособничестве в растрате в особо крупном размере. По версии следствия, Федоров издавал приказы о выплате работникам доплат за интенсивность труда, а проректор затем собирала эти деньги и передавала руководителю, заявили в прокуратуре. В пресс-службе вуза сообщили РИА Новости, что все подразделения и службы БФУ работают в штатном режиме, на ходе приемной кампании происходящее не скажется.
https://ria.ru/20240619/vzyatka-1953986911.html
https://ria.ru/20240220/rakova-1928567587.html
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происшествия, балтийский федеральный университет
Происшествия, Балтийский федеральный университет
Ректора Балтийского федерального университета арестовали до 8 сентября
Ректора Балтийского федерального университета Федорова арестовали до 8 сентября
КАЛИНИНГРАД, 10 июл - РИА Новости. Ректору Балтийского федерального университета (БФУ) Александру Федорову по решению Ленинградского районного суда Калининграда избрана мера пресечения в виде ареста, он помещен в следственный изолятор до 8 сентября, сообщает региональный СК.
«
"Ленинградский районный суд удовлетворил ходатайство следователя первого отдела по расследованию особо важных дел... СУ СК России по Калининградской области об избрании ректору Балтийского федерального университета имени Канта Александру Федорову, подозреваемому в присвоении и растрате денежных средств, совершенных группой лиц по предварительному сговору с использованием своего служебного положения, меры пресечения в виде заключения под стражу. Фигурант водворен в следственный изолятор до 8 сентября 2024 года", - говорится в сообщении.
Ранее Следственный комитет РФ сообщил, что Федоров и его заместитель Елена Мялкина подозреваются в присвоении денег в особо крупном размере. По версии следствия, с февраля 2022 года по июнь 2024 года они присвоили свыше 18 миллионов рублей. В отношении Федорова возбуждено уголовное дело о растрате в особо крупном размере (ч. 4 ст. 160 УК РФ), в отношении Мялкиной – в пособничестве в растрате в особо крупном размере.
По версии следствия, Федоров издавал приказы о выплате работникам доплат за интенсивность труда, а проректор затем собирала эти деньги и передавала руководителю, заявили в прокуратуре.
В пресс-службе вуза сообщили РИА Новости, что все подразделения и службы БФУ
работают в штатном режиме, на ходе приемной кампании происходящее не скажется.