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Кремль будет фиксировать заявления о применении ракет Украиной
Кремль будет фиксировать заявления о применении ракет Украиной - РИА Новости, 10.07.2024
Кремль будет фиксировать заявления о применении ракет Украиной
Кремль будет фиксировать заявления относительно использования ракет Украиной и принимать соответствующие меры, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий... РИА Новости, 10.07.2024
2024-07-10T12:05
2024-07-10T12:05
2024-07-10T12:05
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МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Кремль будет фиксировать заявления относительно использования ракет Украиной и принимать соответствующие меры, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. "Мы все это тщательно будем фиксировать и, разумеется, принимать соответствующие меры", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос об оценке заявлений британского премьера о праве Украины использовать поставляемые Британией ракеты Storm Shadow для ударов по России.
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украина, россия, дмитрий песков, в мире
Специальная военная операция на Украине, Украина, Россия, Дмитрий Песков, В мире
Кремль будет фиксировать заявления о применении ракет Украиной
Песков: Кремль будет фиксировать заявления о применении ракет Украиной