https://ria.ru/20240710/rakety-1958705306.html

Кремль будет фиксировать заявления о применении ракет Украиной

Кремль будет фиксировать заявления о применении ракет Украиной - РИА Новости, 10.07.2024

Кремль будет фиксировать заявления о применении ракет Украиной

Кремль будет фиксировать заявления относительно использования ракет Украиной и принимать соответствующие меры, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий... РИА Новости, 10.07.2024

2024-07-10T12:05

2024-07-10T12:05

2024-07-10T12:05

специальная военная операция на украине

украина

россия

дмитрий песков

в мире

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МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Кремль будет фиксировать заявления относительно использования ракет Украиной и принимать соответствующие меры, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. "Мы все это тщательно будем фиксировать и, разумеется, принимать соответствующие меры", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос об оценке заявлений британского премьера о праве Украины использовать поставляемые Британией ракеты Storm Shadow для ударов по России.

https://ria.ru/20240517/britaniya-1946589407.html

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украина, россия, дмитрий песков, в мире