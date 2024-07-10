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Кремль будет фиксировать заявления о применении ракет Украиной - РИА Новости, 10.07.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
12:05 10.07.2024
https://ria.ru/20240710/rakety-1958705306.html
Кремль будет фиксировать заявления о применении ракет Украиной
Кремль будет фиксировать заявления о применении ракет Украиной - РИА Новости, 10.07.2024
Кремль будет фиксировать заявления о применении ракет Украиной
Кремль будет фиксировать заявления относительно использования ракет Украиной и принимать соответствующие меры, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий... РИА Новости, 10.07.2024
2024-07-10T12:05
2024-07-10T12:05
специальная военная операция на украине
украина
россия
дмитрий песков
в мире
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МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Кремль будет фиксировать заявления относительно использования ракет Украиной и принимать соответствующие меры, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. "Мы все это тщательно будем фиксировать и, разумеется, принимать соответствующие меры", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос об оценке заявлений британского премьера о праве Украины использовать поставляемые Британией ракеты Storm Shadow для ударов по России.
https://ria.ru/20240517/britaniya-1946589407.html
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украина, россия, дмитрий песков, в мире
Специальная военная операция на Украине, Украина, Россия, Дмитрий Песков, В мире
Кремль будет фиксировать заявления о применении ракет Украиной

Песков: Кремль будет фиксировать заявления о применении ракет Украиной

© AP PhotoУкраинские военные в Киеве
Украинские военные в Киеве - РИА Новости, 1920, 10.07.2024
© AP Photo
Украинские военные в Киеве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Кремль будет фиксировать заявления относительно использования ракет Украиной и принимать соответствующие меры, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
"Мы все это тщательно будем фиксировать и, разумеется, принимать соответствующие меры", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос об оценке заявлений британского премьера о праве Украины использовать поставляемые Британией ракеты Storm Shadow для ударов по России.
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Специальная военная операция на УкраинеУкраинаРоссияДмитрий ПесковВ мире
 
 
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