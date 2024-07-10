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Россиян предупредили о повышающем риск развития рака продукте из фастфуда - РИА Новости, 10.07.2024
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03:21 10.07.2024 (обновлено: 03:33 10.07.2024)
https://ria.ru/20240710/rak-1958654693.html
Россиян предупредили о повышающем риск развития рака продукте из фастфуда
Россиян предупредили о повышающем риск развития рака продукте из фастфуда - РИА Новости, 10.07.2024
Россиян предупредили о повышающем риск развития рака продукте из фастфуда
Потребление картофеля фри в ресторанах быстрого питания значительно повышает риск развития рака, увлечение фастфудом также можно сравнить с курением сигарет,... РИА Новости, 10.07.2024
2024-07-10T03:21
2024-07-10T03:33
московская область (подмосковье)
общество
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МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Потребление картофеля фри в ресторанах быстрого питания значительно повышает риск развития рака, увлечение фастфудом также можно сравнить с курением сигарет, сообщила врач-эндокринолог Видновской клинической больницы Минздрава Московской области Мария Калошина. "Употребление картофеля фри можно сравнить с курением сигарет. В одной порции любимой классики фастфуда содержится столько же альдегидов, как в сигарете. Опасные токсины, которые образуются при жарке в масле и попадают в желудочно-кишечный тракт, значительно повышают риск развития рака. Сразу оговорюсь: речь идет о картофеле фри, купленном в ресторане быстрого питания. Ведь в них приготовление этого блюда поставлено на поток, масло во фритюре меняется редко, из-за чего в нем накапливаются продукты горения, которыми насыщается картофель", - отмечает Калошина. Врач напомнила, что в этом же фритюре жарят креветки, кольца кальмара и лука, сырные палочки. Кроме этого, в таком картофеле очень много соли. "В принципе любая жареная пища не идет на пользу организму. Однако если есть картошку фри редко, то никакого вреда не будет. Употреблять обжаренную во фритюре картошку фри, креветки, кольца кальмара и лука, сырные палочки и прочие продукты можно без ощутимого вреда для здоровья, если делать это один раз в месяц. При регулярных занятиях спортом, соблюдении режима сна и питания человек может себе позволить одну порцию из шести брусочков картошки фри в неделю", - поясняет Калошина. Однако данные советы применимы к людям, не имеющим серьезных заболеваний, таких как сахарный диабет, ожирение, гастрит с пониженным уровнем кислотности и других. Остальным, по словам эндокринолога, от вредной пищи стоит воздержаться.
https://ria.ru/20240709/kontrol-1958620477.html
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московская область (подмосковье), общество
Московская область (Подмосковье), Общество
Россиян предупредили о повышающем риск развития рака продукте из фастфуда

Врач Калошина: потребление картофеля фри значительно повышает риск развития рака

© Fotolia / draghicichФастфуд
Фастфуд - РИА Новости, 1920, 10.07.2024
© Fotolia / draghicich
Фастфуд. Архивное фото
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МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Потребление картофеля фри в ресторанах быстрого питания значительно повышает риск развития рака, увлечение фастфудом также можно сравнить с курением сигарет, сообщила врач-эндокринолог Видновской клинической больницы Минздрава Московской области Мария Калошина.
"Употребление картофеля фри можно сравнить с курением сигарет. В одной порции любимой классики фастфуда содержится столько же альдегидов, как в сигарете. Опасные токсины, которые образуются при жарке в масле и попадают в желудочно-кишечный тракт, значительно повышают риск развития рака. Сразу оговорюсь: речь идет о картофеле фри, купленном в ресторане быстрого питания. Ведь в них приготовление этого блюда поставлено на поток, масло во фритюре меняется редко, из-за чего в нем накапливаются продукты горения, которыми насыщается картофель", - отмечает Калошина.
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Врач напомнила, что в этом же фритюре жарят креветки, кольца кальмара и лука, сырные палочки. Кроме этого, в таком картофеле очень много соли.
"В принципе любая жареная пища не идет на пользу организму. Однако если есть картошку фри редко, то никакого вреда не будет. Употреблять обжаренную во фритюре картошку фри, креветки, кольца кальмара и лука, сырные палочки и прочие продукты можно без ощутимого вреда для здоровья, если делать это один раз в месяц. При регулярных занятиях спортом, соблюдении режима сна и питания человек может себе позволить одну порцию из шести брусочков картошки фри в неделю", - поясняет Калошина.
Однако данные советы применимы к людям, не имеющим серьезных заболеваний, таких как сахарный диабет, ожирение, гастрит с пониженным уровнем кислотности и других. Остальным, по словам эндокринолога, от вредной пищи стоит воздержаться.
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