https://ria.ru/20240710/raduga-1958655215.html

Разработчик крылатых ракет ГосМКБ "Радуга" перешел на круглосуточную работу

Разработчик крылатых ракет ГосМКБ "Радуга" перешел на круглосуточную работу - РИА Новости, 10.07.2024

Разработчик крылатых ракет ГосМКБ "Радуга" перешел на круглосуточную работу

Разработчик российских крылатых ракет ГосМКБ "Радуга" перешло на работу в режиме 24/7, рассказал генеральный директор ГосМКБ "Радуга" Сергей Богатиков. РИА Новости, 10.07.2024

2024-07-10T03:36

2024-07-10T03:36

2024-07-10T04:53

сергей богатиков

безопасность

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МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Разработчик российских крылатых ракет ГосМКБ "Радуга" перешло на работу в режиме 24/7, рассказал генеральный директор ГосМКБ "Радуга" Сергей Богатиков. АО "ГосМКБ "Радуга" — российское проектно-конструкторское бюро, специализирующееся на разработке и производстве крылатых ракет различного назначения. Входит в состав госкорпорации "Тактическое ракетное вооружение". "В ходе визита министр обороны поставил перед нами задачи на 2024-2025 гг. Мы эти задачи приняли, их выполнение идет в необходимом темпе. Это касается и поставок наших изделий заказчику, и мероприятий по их совершенствованию. Работа ведется либо в трехсменном режиме, либо в двухсменном – с продленными сменами по 10-12 часов, шесть, а по многим направлениям и семь дней в неделю, то есть в режиме 24/7", - сказал Богатиков в интервью журналу "Национальная оборона". Он подчеркнул, что коллектив ГосМКБ "Радуга" в полной мере понимает поставленные задачи.

https://ria.ru/20240710/modifikatsii-1958654525.html

https://ria.ru/20240710/kh-69-1958653878.html

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сергей богатиков, безопасность