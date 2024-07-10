https://ria.ru/20240710/putin-1958781834.html

Путин назвал уровень безработицы в России рекордно низким

Путин назвал уровень безработицы в России рекордно низким - РИА Новости, 10.07.2024

Путин назвал уровень безработицы в России рекордно низким

Безработица в РФ находится на рекордно низком уровне и составляет 2,6%, число работающих россиян выросло и достигло 74,1 миллиона, заявил президент России... РИА Новости, 10.07.2024

2024-07-10T16:38

2024-07-10T16:38

2024-07-10T17:27

россия

экономика

владимир путин

общество

антон котяков

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МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Безработица в РФ находится на рекордно низком уровне и составляет 2,6%, число работающих россиян выросло и достигло 74,1 миллиона, заявил президент России Владимир Путин."В прошлом году у нас было 73,4 миллиона работающих, в этом году уже 74,1 миллиона работающих. Открыто более 2 тысяч вакансий, и безработица на рекордно низком уровне 2,6%", - сказал Путин на встрече с кабмином.Президент попросил главу Минтруда Антона Котякова рассказать о текущей ситуации на рынке труда. Путин также отметил, что в прежние годы в структуре безработицы по возрастам безработица среди молодых людей была выше, и попросил главу министерства рассказать, поменялась ли ситуация сейчас. Котяков уточнил, что она по-прежнему выше, чем в среднем по работающим гражданам, но сам показатель молодежной безработицы значительно снизился за последние годы."Да (безработица – ред.), она повышена, особенно среди молодежи в возрастной когорте 20-24 года. Это в основном обусловлено, скажем так, процессами обучения, но мы как раз сейчас работаем с коллегами с тем, чтобы сдвинуть факт трудоустройства молодых ребят еще в период их нахождения и обучения на старших курсах", - сказал министр.Также он отметил, что планируемые показатели по трудоустройству в этом году будут не ниже, чем в прошлом. "Считаем, что в этом году у нас показатели по трудоустройству будут не меньше чем в прошлом году, а может даже и лучше", - добавил Котяков.

https://ria.ru/20240710/medvedev-1958766556.html

https://ria.ru/20240614/bezrabotitsa--1952658296.html

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россия, экономика, владимир путин, общество, антон котяков