https://ria.ru/20240710/putin-1958781834.html
Путин назвал уровень безработицы в России рекордно низким
Путин назвал уровень безработицы в России рекордно низким - РИА Новости, 10.07.2024
Путин назвал уровень безработицы в России рекордно низким
Безработица в РФ находится на рекордно низком уровне и составляет 2,6%, число работающих россиян выросло и достигло 74,1 миллиона, заявил президент России... РИА Новости, 10.07.2024
2024-07-10T16:38
2024-07-10T16:38
2024-07-10T17:27
россия
экономика
владимир путин
общество
антон котяков
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/08/1958283836_0:77:3070:1804_1920x0_80_0_0_e500223f05c6bada3c3fcb4d09c4b800.jpg
МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Безработица в РФ находится на рекордно низком уровне и составляет 2,6%, число работающих россиян выросло и достигло 74,1 миллиона, заявил президент России Владимир Путин."В прошлом году у нас было 73,4 миллиона работающих, в этом году уже 74,1 миллиона работающих. Открыто более 2 тысяч вакансий, и безработица на рекордно низком уровне 2,6%", - сказал Путин на встрече с кабмином.Президент попросил главу Минтруда Антона Котякова рассказать о текущей ситуации на рынке труда. Путин также отметил, что в прежние годы в структуре безработицы по возрастам безработица среди молодых людей была выше, и попросил главу министерства рассказать, поменялась ли ситуация сейчас. Котяков уточнил, что она по-прежнему выше, чем в среднем по работающим гражданам, но сам показатель молодежной безработицы значительно снизился за последние годы."Да (безработица – ред.), она повышена, особенно среди молодежи в возрастной когорте 20-24 года. Это в основном обусловлено, скажем так, процессами обучения, но мы как раз сейчас работаем с коллегами с тем, чтобы сдвинуть факт трудоустройства молодых ребят еще в период их нахождения и обучения на старших курсах", - сказал министр.Также он отметил, что планируемые показатели по трудоустройству в этом году будут не ниже, чем в прошлом. "Считаем, что в этом году у нас показатели по трудоустройству будут не меньше чем в прошлом году, а может даже и лучше", - добавил Котяков.
https://ria.ru/20240710/medvedev-1958766556.html
https://ria.ru/20240614/bezrabotitsa--1952658296.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/08/1958283836_211:0:2942:2048_1920x0_80_0_0_7a0732b68270d40eca4e325aeca91e6e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, экономика, владимир путин, общество, антон котяков
Россия, Экономика, Владимир Путин, Общество, Антон Котяков
Путин назвал уровень безработицы в России рекордно низким
Путин: безработица в России находится на рекордно низком уровне
МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Безработица в РФ находится на рекордно низком уровне и составляет 2,6%, число работающих россиян выросло и достигло 74,1 миллиона, заявил президент России Владимир Путин.
«
"В прошлом году у нас было 73,4 миллиона работающих, в этом году уже 74,1 миллиона работающих. Открыто более 2 тысяч вакансий, и безработица на рекордно низком уровне 2,6%", - сказал Путин на встрече с кабмином.
Президент попросил главу Минтруда Антона Котякова
рассказать о текущей ситуации на рынке труда. Путин также отметил, что в прежние годы в структуре безработицы по возрастам безработица среди молодых людей была выше, и попросил главу министерства рассказать, поменялась ли ситуация сейчас. Котяков уточнил, что она по-прежнему выше, чем в среднем по работающим гражданам, но сам показатель молодежной безработицы значительно снизился за последние годы.
"Да (безработица – ред.), она повышена, особенно среди молодежи в возрастной когорте 20-24 года. Это в основном обусловлено, скажем так, процессами обучения, но мы как раз сейчас работаем с коллегами с тем, чтобы сдвинуть факт трудоустройства молодых ребят еще в период их нахождения и обучения на старших курсах", - сказал министр.
Также он отметил, что планируемые показатели по трудоустройству в этом году будут не ниже, чем в прошлом. "Считаем, что в этом году у нас показатели по трудоустройству будут не меньше чем в прошлом году, а может даже и лучше", - добавил Котяков.