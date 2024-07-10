Рейтинг@Mail.ru
Путин назвал уровень безработицы в России рекордно низким - РИА Новости, 10.07.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:38 10.07.2024 (обновлено: 17:27 10.07.2024)
https://ria.ru/20240710/putin-1958781834.html
Путин назвал уровень безработицы в России рекордно низким
Путин назвал уровень безработицы в России рекордно низким - РИА Новости, 10.07.2024
Путин назвал уровень безработицы в России рекордно низким
Безработица в РФ находится на рекордно низком уровне и составляет 2,6%, число работающих россиян выросло и достигло 74,1 миллиона, заявил президент России... РИА Новости, 10.07.2024
2024-07-10T16:38
2024-07-10T17:27
россия
экономика
владимир путин
общество
антон котяков
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/08/1958283836_0:77:3070:1804_1920x0_80_0_0_e500223f05c6bada3c3fcb4d09c4b800.jpg
МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Безработица в РФ находится на рекордно низком уровне и составляет 2,6%, число работающих россиян выросло и достигло 74,1 миллиона, заявил президент России Владимир Путин.&quot;В прошлом году у нас было 73,4 миллиона работающих, в этом году уже 74,1 миллиона работающих. Открыто более 2 тысяч вакансий, и безработица на рекордно низком уровне 2,6%&quot;, - сказал Путин на встрече с кабмином.Президент попросил главу Минтруда Антона Котякова рассказать о текущей ситуации на рынке труда. Путин также отметил, что в прежние годы в структуре безработицы по возрастам безработица среди молодых людей была выше, и попросил главу министерства рассказать, поменялась ли ситуация сейчас. Котяков уточнил, что она по-прежнему выше, чем в среднем по работающим гражданам, но сам показатель молодежной безработицы значительно снизился за последние годы."Да (безработица – ред.), она повышена, особенно среди молодежи в возрастной когорте 20-24 года. Это в основном обусловлено, скажем так, процессами обучения, но мы как раз сейчас работаем с коллегами с тем, чтобы сдвинуть факт трудоустройства молодых ребят еще в период их нахождения и обучения на старших курсах", - сказал министр.Также он отметил, что планируемые показатели по трудоустройству в этом году будут не ниже, чем в прошлом. "Считаем, что в этом году у нас показатели по трудоустройству будут не меньше чем в прошлом году, а может даже и лучше", - добавил Котяков.
https://ria.ru/20240710/medvedev-1958766556.html
https://ria.ru/20240614/bezrabotitsa--1952658296.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/08/1958283836_211:0:2942:2048_1920x0_80_0_0_7a0732b68270d40eca4e325aeca91e6e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, экономика, владимир путин, общество, антон котяков
Россия, Экономика, Владимир Путин, Общество, Антон Котяков
Путин назвал уровень безработицы в России рекордно низким

Путин: безработица в России находится на рекордно низком уровне

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 10.07.2024
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Безработица в РФ находится на рекордно низком уровне и составляет 2,6%, число работающих россиян выросло и достигло 74,1 миллиона, заявил президент России Владимир Путин.
«

"В прошлом году у нас было 73,4 миллиона работающих, в этом году уже 74,1 миллиона работающих. Открыто более 2 тысяч вакансий, и безработица на рекордно низком уровне 2,6%", - сказал Путин на встрече с кабмином.

Президент попросил главу Минтруда Антона Котякова рассказать о текущей ситуации на рынке труда. Путин также отметил, что в прежние годы в структуре безработицы по возрастам безработица среди молодых людей была выше, и попросил главу министерства рассказать, поменялась ли ситуация сейчас. Котяков уточнил, что она по-прежнему выше, чем в среднем по работающим гражданам, но сам показатель молодежной безработицы значительно снизился за последние годы.
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев проводит в режиме видеоконференции совещание по вопросу Совершенствования трудового законодательства. 10 июля 2024 - РИА Новости, 1920, 10.07.2024
Курьер не должен зарабатывать больше инженера, заявил Медведев
Вчера, 15:54
"Да (безработица – ред.), она повышена, особенно среди молодежи в возрастной когорте 20-24 года. Это в основном обусловлено, скажем так, процессами обучения, но мы как раз сейчас работаем с коллегами с тем, чтобы сдвинуть факт трудоустройства молодых ребят еще в период их нахождения и обучения на старших курсах", - сказал министр.
Также он отметил, что планируемые показатели по трудоустройству в этом году будут не ниже, чем в прошлом. "Считаем, что в этом году у нас показатели по трудоустройству будут не меньше чем в прошлом году, а может даже и лучше", - добавил Котяков.
Заместитель Мэра Москвы в Правительстве Москвы, руководитель Департамента экономической политики и развития города Москвы Мария Багреева - РИА Новости, 1920, 14.06.2024
Мария Багреева: в Москве самая низкая безработица среди мегаполисов G20
14 июня, 09:17
 
РоссияЭкономикаВладимир ПутинОбществоАнтон Котяков
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала