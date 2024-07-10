https://ria.ru/20240710/putin-1958776683.html

Путин предложил обсудить ситуацию с лесными пожарами и весенними паводками

Путин предложил обсудить ситуацию с лесными пожарами и весенними паводками - РИА Новости, 10.07.2024

Путин предложил обсудить ситуацию с лесными пожарами и весенними паводками

Президент РФ Владимир Путин на совещании с членами правительства предложил обсудить ситуацию с лесными пожарами и последствиями весенних паводков. РИА Новости, 10.07.2024

2024-07-10T16:18

2024-07-10T16:18

2024-07-10T16:26

владимир путин

россия

правительство рф

наводнения в россии — 2024

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МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин на совещании с членами правительства предложил обсудить ситуацию с лесными пожарами и последствиями весенних паводков."Как и договаривались, обсудим сегодня вопрос развития пунктов пропуска через государственную границу Российской Федерации. Но прежде несколько текущих вопросов. И, конечно, начать нужно с ситуации с лесными пожарами и ликвидацией последствий весенних поводков", - сказал Путин в ходе совещания с членами правительства РФ.

https://ria.ru/20240710/putin-1958708906.html

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владимир путин, россия, правительство рф, наводнения в россии — 2024