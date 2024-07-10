https://ria.ru/20240710/putin-1958776683.html
Путин предложил обсудить ситуацию с лесными пожарами и весенними паводками
Путин предложил обсудить ситуацию с лесными пожарами и весенними паводками - РИА Новости, 10.07.2024
Путин предложил обсудить ситуацию с лесными пожарами и весенними паводками
Президент РФ Владимир Путин на совещании с членами правительства предложил обсудить ситуацию с лесными пожарами и последствиями весенних паводков. РИА Новости, 10.07.2024
2024-07-10T16:18
2024-07-10T16:18
2024-07-10T16:26
владимир путин
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правительство рф
наводнения в россии — 2024
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МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин на совещании с членами правительства предложил обсудить ситуацию с лесными пожарами и последствиями весенних паводков."Как и договаривались, обсудим сегодня вопрос развития пунктов пропуска через государственную границу Российской Федерации. Но прежде несколько текущих вопросов. И, конечно, начать нужно с ситуации с лесными пожарами и ликвидацией последствий весенних поводков", - сказал Путин в ходе совещания с членами правительства РФ.
https://ria.ru/20240710/putin-1958708906.html
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владимир путин, россия, правительство рф, наводнения в россии — 2024
Владимир Путин, Россия, Правительство РФ, Наводнения в России — 2024
Путин предложил обсудить ситуацию с лесными пожарами и весенними паводками
Путин предложил правительству обсудить ситуацию с пожарами и паводками