https://ria.ru/20240710/putin-1958702506.html

Песков рассказал о поддержке Путина населением

Песков рассказал о поддержке Путина населением - РИА Новости, 10.07.2024

Песков рассказал о поддержке Путина населением

Высокий уровень поддержки президента России Владимира Путина населением продолжается, это связано с его ежедневной работой, сообщил пресс-секретарь президента... РИА Новости, 10.07.2024

2024-07-10T11:59

2024-07-10T11:59

2024-07-10T11:59

политика

россия

дмитрий песков

владимир путин

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МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Высокий уровень поддержки президента России Владимира Путина населением продолжается, это связано с его ежедневной работой, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. "Конечно, в первую очередь, это связано с той работой, которую ведет президент, ежедневная, тяжелая, ответственная работа", - сказал Песков.

https://ria.ru/20231229/putin-1918945975.html

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политика, россия, дмитрий песков, владимир путин