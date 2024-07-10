https://ria.ru/20240710/putin-1958702506.html
Песков рассказал о поддержке Путина населением
Песков рассказал о поддержке Путина населением - РИА Новости, 10.07.2024
Песков рассказал о поддержке Путина населением
Высокий уровень поддержки президента России Владимира Путина населением продолжается, это связано с его ежедневной работой, сообщил пресс-секретарь президента... РИА Новости, 10.07.2024
2024-07-10T11:59
2024-07-10T11:59
2024-07-10T11:59
политика
россия
дмитрий песков
владимир путин
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МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Высокий уровень поддержки президента России Владимира Путина населением продолжается, это связано с его ежедневной работой, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. "Конечно, в первую очередь, это связано с той работой, которую ведет президент, ежедневная, тяжелая, ответственная работа", - сказал Песков.
https://ria.ru/20231229/putin-1918945975.html
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политика, россия, дмитрий песков, владимир путин
Политика, Россия, Дмитрий Песков, Владимир Путин
Песков рассказал о поддержке Путина населением
Песков: высокий уровень поддержки Путина населением продолжается