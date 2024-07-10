https://ria.ru/20240710/pushkov-1958662702.html

"Угроза серьезная". Пушков оценил "намек" Саудовской Аравии странам G7

"Угроза серьезная". Пушков оценил "намек" Саудовской Аравии странам G7 - РИА Новости, 10.07.2024

"Угроза серьезная". Пушков оценил "намек" Саудовской Аравии странам G7

Саудовская Аравия своим "намеком" на продажу европейских бондов в случае конфискации активов России "Большой семеркой" выступила против произвола, такое мнение... РИА Новости, 10.07.2024

2024-07-10T07:07

2024-07-10T07:07

2024-07-10T10:48

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МОСКВА, 10 июл — РИА Новости. Саудовская Аравия своим "намеком" на продажу европейских бондов в случае конфискации активов России "Большой семеркой" выступила против произвола, такое мнение в своем Telegram-канале высказал сенатор Алексей Пушков.Как ранее сообщило агентство Bloomberg, Эр-Рияд в частном порядке "намекнул", что может продать некоторые европейские долговые активы, если G7 решит конфисковать замороженные российские активы. При этом в Минфине королевства эту информацию опровергли."Угроза серьезная — в этом случае (продажи. — Прим. ред.) шаг саудовцев может вызвать эффект домино со стороны других государств незападного мира. Ведущая страна Глобального Юга — против глобального произвола", — написал Пушков.После начала спецоперации на Украине ЕС и страны G7 заморозили почти половину российских валютных резервов на сумму около 300 миллиардов евро. Примерно 200 миллиардов находятся в Евросоюзе, в основном на счетах бельгийской Euroclear — одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем. В конце октября международный депозитарий Euroclear отчитался о том, что за девять месяцев 2023 года заработал порядка трех миллиардов евро в качестве процентов на инвестировании попавших под санкции российских активов.В Кремле заявляли, что принятие подобных решений будет еще одним шагом в попрании всех правил и норм международного права. В МИД называли заморозку российских активов в Европе воровством, отмечая, что Брюссель нацелен не просто на средства частных лиц, но и на государственные активы России.

https://ria.ru/20240703/aktivy-1957148773.html

https://ria.ru/20240708/patrushev-1958264054.html

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россия, эр-рияд (город), алексей пушков, g7, euroclear, евросоюз, саудовская аравия, в мире