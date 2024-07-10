https://ria.ru/20240710/pushkov-1958662702.html
"Угроза серьезная". Пушков оценил "намек" Саудовской Аравии странам G7
"Угроза серьезная". Пушков оценил "намек" Саудовской Аравии странам G7 - РИА Новости, 10.07.2024
"Угроза серьезная". Пушков оценил "намек" Саудовской Аравии странам G7
Саудовская Аравия своим "намеком" на продажу европейских бондов в случае конфискации активов России "Большой семеркой" выступила против произвола, такое мнение... РИА Новости, 10.07.2024
2024-07-10T07:07
2024-07-10T07:07
2024-07-10T10:48
россия
эр-рияд (город)
алексей пушков
g7
euroclear
евросоюз
саудовская аравия
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/02/0c/1564586143_0:161:3226:1976_1920x0_80_0_0_12570282e21f66d7bcc502adafda8758.jpg
МОСКВА, 10 июл — РИА Новости. Саудовская Аравия своим "намеком" на продажу европейских бондов в случае конфискации активов России "Большой семеркой" выступила против произвола, такое мнение в своем Telegram-канале высказал сенатор Алексей Пушков.Как ранее сообщило агентство Bloomberg, Эр-Рияд в частном порядке "намекнул", что может продать некоторые европейские долговые активы, если G7 решит конфисковать замороженные российские активы. При этом в Минфине королевства эту информацию опровергли."Угроза серьезная — в этом случае (продажи. — Прим. ред.) шаг саудовцев может вызвать эффект домино со стороны других государств незападного мира. Ведущая страна Глобального Юга — против глобального произвола", — написал Пушков.После начала спецоперации на Украине ЕС и страны G7 заморозили почти половину российских валютных резервов на сумму около 300 миллиардов евро. Примерно 200 миллиардов находятся в Евросоюзе, в основном на счетах бельгийской Euroclear — одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем. В конце октября международный депозитарий Euroclear отчитался о том, что за девять месяцев 2023 года заработал порядка трех миллиардов евро в качестве процентов на инвестировании попавших под санкции российских активов.В Кремле заявляли, что принятие подобных решений будет еще одним шагом в попрании всех правил и норм международного права. В МИД называли заморозку российских активов в Европе воровством, отмечая, что Брюссель нацелен не просто на средства частных лиц, но и на государственные активы России.
https://ria.ru/20240703/aktivy-1957148773.html
https://ria.ru/20240708/patrushev-1958264054.html
россия
эр-рияд (город)
саудовская аравия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/02/0c/1564586143_200:0:2931:2048_1920x0_80_0_0_6c0ebe467133153905dd09e720c265f6.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, эр-рияд (город), алексей пушков, g7, euroclear, евросоюз, саудовская аравия, в мире
Россия, Эр-Рияд (город), Алексей Пушков, G7, Euroclear, Евросоюз, Саудовская Аравия, В мире
"Угроза серьезная". Пушков оценил "намек" Саудовской Аравии странам G7
Пушков: Саудовская Аравия выступила против произвола G7 в отношении активов РФ